MC propone reforzar Ley de Cuidados en CDMX con enfoque en mujeres, juventudes y discapacidad

Presentó 37 propuestas de modificación al dictamen de la Ley del Sistema Integral de Cuidados tras realizar foros en alcaldías periféricas

La Bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Ciudad de México presentó 37 propuestas de modificación y adhesión al dictamen de la Ley del Sistema Integral de Cuidados, luego de realizar una serie de foros ciudadanos en alcaldías periféricas de la capital, donde identificaron problemáticas como pobreza de tiempo, informalidad laboral, falta de servicios médicos especializados y sobrecarga de cuidados en mujeres y jóvenes.

El coordinador parlamentario de MC, Royfid Torres González, explicó que durante dos semanas se llevaron a cabo ejercicios de escucha en las alcaldías Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tlalpan, con el objetivo de recoger testimonios y necesidades de personas cuidadoras para fortalecer la propuesta legislativa que permanece pendiente desde hace casi una década.

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Foros ciudadanos revelaron abandono y precariedad en tareas de cuidados

De acuerdo con el legislador, los resultados de los llamados foros “Jóvenes y Periferia” evidenciaron que miles de habitantes de zonas alejadas de la capital enfrentan una fuerte carga de cuidados, principalmente mujeres, quienes destinan hasta 60 horas semanales a estas labores, muchas veces sin remuneración ni acceso a derechos laborales.

Torres González detalló que esta situación provoca que numerosas personas no puedan acceder a empleos formales con prestaciones, empujándolas a la informalidad económica. Además, señaló que las largas distancias y la falta de infraestructura de movilidad complican todavía más las tareas de cuidado en las periferias.

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Royfid Torres González presentó 37 propuestas de modificación a la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la CDMX, tras realizar foros ciudadanos en alcaldías periféricas donde se identificaron problemáticas como pobreza de tiempo, sobrecarga en mujeres y falta de servicios de salud

“Nos encontramos con necesidades muy particulares de cuidados con personas con discapacidad, que reflejan un gran abandono institucional”, afirmó el diputado, quien también criticó la insuficiencia de hospitales y servicios médicos especializados en diversas zonas de la capital.

El legislador indicó que, además de vecinos de las alcaldías donde se realizaron los encuentros, también participaron ciudadanos de Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac, así como representantes sindicales y personas con discapacidad, con el fin de incorporar distintas perspectivas al proyecto de ley.

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Juventudes cuidadoras, uno de los hallazgos principales

La especialista en cuidados Silvana Carranza explicó que los ejercicios realizados durante los foros tuvieron un enfoque didáctico para facilitar la participación de las juventudes, sector en el que detectaron una gran cantidad de personas que realizan labores de cuidado sin identificarse como cuidadoras.

Entre las dinámicas implementadas estuvieron encuestas sobre movilidad, distribución de cuidados, principales dificultades y posibles soluciones. Los resultados fueron sistematizados en un documento que ya fue entregado a las comisiones de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, así como a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino.

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Royfid Torres González presentó 37 propuestas de modificación a la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la CDMX, tras realizar foros ciudadanos en alcaldías periféricas donde se identificaron problemáticas como pobreza de tiempo, sobrecarga en mujeres y falta de servicios de salud

MC plantea ampliar enfoque de la Ley de Cuidados

Entre las modificaciones propuestas destaca la ampliación de los principios rectores del sistema de cuidados. A las tres “R” ya contempladas —Reconocer, Redistribuir y Reducir— MC propuso añadir “Recompensar”, “Representar” y “Revalorar”, conceptos impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, la bancada planteó la creación de un Anexo Transversal, al considerar que las tareas de cuidado involucran a prácticamente todas las dependencias del gobierno local.

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Royfid Torres sostuvo que los hallazgos obtenidos también deben integrarse al Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, ya que las necesidades de cuidados atraviesan temas como movilidad, salud, empleo, bienestar social y derechos laborales.

El coordinador parlamentario reconoció el trabajo de activistas y ciudadanos que impulsaron amparos para exigir la creación de esta legislación, al recordar que la Ley del Sistema Integral de Cuidados lleva nueve años en suspenso en el Congreso capitalino. “Aún queda mucho camino por hacer y seguiremos trabajando en este tema”, concluyó.

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