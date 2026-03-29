La receta más barata y rendidora de la Semana Santa: Frijoles a la Tezcuana para alimentar a toda la familia con 100 pesos

Esta preparación combina legumbres, carne y chiles secos, lo que permite obtener un guiso completo y sustancioso que puede adaptarse fácilmente a menús caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En temporada de Semana Santa, los frijoles a la tezcuana se consolidan como una opción económica, abundante y llena de sabor para quienes buscan preparar platillos tradicionales sin gastar de más.

Utilizando ingredientes sencillos y accesibles, este guiso permite servir varias porciones con un presupuesto mínimo, adaptándose a las mesas familiares y manteniendo el espíritu de la cocina mexicana.

Los frijoles a la tezcuana son una receta tradicional mexicana ideal para Semana Santa por su bajo costo y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su preparación no sólo destaca por su bajo costo, sino también por el aprovechamiento de productos básicos como frijoles, carne de cerdo y chiles secos, logrando un platillo completo, sustancioso y con el toque aromático del epazote.

Ingredientes para preparar frijoles a la tezcuana

La receta combina legumbres, carne y hierbas aromáticas, logrando una preparación reconfortante y generosa:

500 g de frijoles negros o bayos

1/2 kg de carne de cerdo (costilla o espinazo)

3 chiles pasilla secos

2 chiles guajillo secos

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

2 ramas de epazote

Sal al gusto

Este platillo combina ingredientes básicos como frijoles, carne de cerdo y chiles secos, logrando un guiso completo y sustancioso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opcional: puedes añadir un diente de ajo extra para la salsa, o preparar la receta en olla de barro para intensificar los sabores.

Paso a paso, cómo preparar frijoles a la tezcuana

PASO 1. Lava los frijoles y colócalos en una olla grande con suficiente agua. Añade los dientes de ajo y la media cebolla. Cocina a fuego medio hasta que los frijoles estén suaves.

PASO 2. Mientras se cocinan los frijoles, corta la carne de cerdo en trozos. Cuando los frijoles estén casi listos, agrégala a la olla. Cocina hasta que la carne esté suave y se haya integrado con el caldo.

PASO 3. Limpia los chiles pasilla y guajillo, quitando tallos y semillas. Ásalos ligeramente en un comal o sartén, después remójalos en agua caliente hasta que se suavicen.

PASO 4. Licúa los chiles suavizados con un poco de agua, sal y, si lo prefieres, un diente de ajo extra. Cuela la salsa para obtener una textura fina y homogénea.

PASO 5. Añade la salsa de chiles colada a la olla de frijoles y carne. Mezcla bien y cocina a fuego bajo durante 20 minutos, para que los sabores se integren.

PASO 6. Incorpora las ramas de epazote y cocina unos minutos más hasta que suelten su aroma característico.

PASO 7. Ajusta la sal al gusto y sirve caliente, acompañado de tortillas de maíz.

Con su preparación sencilla, los frijoles a la tezcuana se consolidan como una opción cálida y reconfortante para comidas familiares en cualquier estación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en permitir que la cocción sea lenta y que los ingredientes se mezclen bien, logrando así el sabor profundo y auténtico de este platillo tradicional mexicano.

Conservación y valor nutricional

Partiendo de estimaciones aproximadas, ya que los valores pueden variar según la marca y tipo de ingredientes utilizados, se señala que:

Rinde: 4 porciones generosas.

Conservación: En la nevera, tapados, los frijoles a la tezcuana aguantan hasta 3 días. No se recomienda congelar este platillo, ya que la textura de los frijoles y la carne puede verse afectada.

Valor nutricional por porción: Aproximadamente 390 kcal, 24 g de proteína, 13 g de grasa, 40 g de carbohidratos.

Maridaje: incluye tortillas de maíz recién hechas y agua de jamaica o limón para resaltar los sabores tradicionales.

Este platillo se sirve tradicionalmente acompañado de tortillas de maíz y bebidas como agua de jamaica o de limón. - crédito Captura de Pantalla

De esta manera, los frijoles a la tezcuana se presentan como una opción cálida y reconfortante para cualquier época del año. Su preparación sencilla y su sabor profundo la convierten en un platillo indispensable en la cocina mexicana, ideal tanto para reuniones familiares como para comidas cotidianas.