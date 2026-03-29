México

José Ramón López Beltrán se lanza contra periodista que se burló de la Selección Mexicana con ideas de marketing para nuevas camisetas

El Hijo de AMLO respondió a las propuestas presentadas por el comunicador deportivo Flavio Azzaro

Guardar
José Ramón López Beltrán
José Ramón López Beltrán critica a periodistas argentinos (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un grupo de periodistas deportivos argentinos generó controversia tras burlarse de la Selección Mexicana al presentar propuestas de nuevas camisetas.

Las propuestas presentadas por el periodista deportivo Flavio Azzaro en el programa No podemos perder son de camisetas inspiradas en personajes de El Chavo del 8 y en el cantante Luis Miguel, además de modelos con el número 0 y la inscripción “Cuartos de final”, aludiendo al historial del equipo nacional. Estas sugerencias se presentaron como “ideas” para el equipo de marketing del seleccionado mexicano.

La difusión del video provocó una oleada de críticas y burlas entre usuarios mexicanos en redes sociales, quienes respondieron al tono irónico de los propios comunicadores.

Hijo de AMLO responde a las “sugerencias de camisetas”

(Especial)
(Especial)

Tras la divulgación de estas propuestas, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó públicamente la iniciativa a través de la plataforma X.

En su mensaje, calificó la estrategia como “sin gracia” y defendió la identidad mexicana: "@miseleccionmx no será un disfraz ni un meme en este próximo mundial“. En otra publicación, López Beltrán enfatizó que tales conceptos representan “estereotipos” y una “idea simplona” sobre México, reiterando la riqueza cultural del país y su fútbol.

(Especial)
(Especial)

La reacción del hijo del exmandatario generó debate inmediato entre usuarios de X, con opiniones divididas entre quienes respaldaron su postura y quienes optaron por tomar el hecho con humor.

“Mejor deje su fijación berreta y chafa y entiendan que México es: Historia, cultura y tradiciones.Futbol con identidad propia, cantera, afición y pueblo. Industria creativa, cine, música, gastronomía a nivel universal. Un país amplio, moderno y diverso”, escribió el hijo de AMLO.

Temas Relacionados

Selección MexicanaFlavio AzzaroCopa Mundial de la FIFA 2026José Ramón López BeltránAMLOmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

La comunidad está marcada por la presencia de la familia Guzmán y recientes hechos de violencia contra sus propiedades, atacadas desde drones

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Obesidad infantil en México: gobierno impulsa medidas clave para frenar el problema

Niñas y niños con sobrepeso y obesidad enfrentan mayor riesgo de desarrollar enfermedades

Obesidad infantil en México: gobierno impulsa medidas clave para frenar el problema

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

La estrella pop regresó fugazmente a la Ciudad de México para un proyecto musical que promete sonar fuerte en la próxima Copa del Mundo 2026

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Jesús “N” fue vinculado a proceso tras la detención en la carretera Veracruz-Xalapa

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Aseguran más de 300 explosivos caseros en La Tuna, Badiraguato, sitio relacionado con la familia Guzmán

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

ENTRETENIMIENTO

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: ya se juega el partido en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

México vs Portugal EN VIVO: ya se juega el partido en la reinauguración del Estadio Ciudad de México

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri