José Ramón López Beltrán se lanza contra periodista que se burló de la Selección Mexicana con ideas de marketing para nuevas camisetas

José Ramón López Beltrán critica a periodistas argentinos (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un grupo de periodistas deportivos argentinos generó controversia tras burlarse de la Selección Mexicana al presentar propuestas de nuevas camisetas.

Las propuestas presentadas por el periodista deportivo Flavio Azzaro en el programa No podemos perder son de camisetas inspiradas en personajes de El Chavo del 8 y en el cantante Luis Miguel, además de modelos con el número 0 y la inscripción “Cuartos de final”, aludiendo al historial del equipo nacional. Estas sugerencias se presentaron como “ideas” para el equipo de marketing del seleccionado mexicano.

La difusión del video provocó una oleada de críticas y burlas entre usuarios mexicanos en redes sociales, quienes respondieron al tono irónico de los propios comunicadores.

Hijo de AMLO responde a las “sugerencias de camisetas”

(Especial)

Tras la divulgación de estas propuestas, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó públicamente la iniciativa a través de la plataforma X.

En su mensaje, calificó la estrategia como “sin gracia” y defendió la identidad mexicana: "@miseleccionmx no será un disfraz ni un meme en este próximo mundial“. En otra publicación, López Beltrán enfatizó que tales conceptos representan “estereotipos” y una “idea simplona” sobre México, reiterando la riqueza cultural del país y su fútbol.

(Especial)

La reacción del hijo del exmandatario generó debate inmediato entre usuarios de X, con opiniones divididas entre quienes respaldaron su postura y quienes optaron por tomar el hecho con humor.

“Mejor deje su fijación berreta y chafa y entiendan que México es: Historia, cultura y tradiciones.Futbol con identidad propia, cantera, afición y pueblo. Industria creativa, cine, música, gastronomía a nivel universal. Un país amplio, moderno y diverso”, escribió el hijo de AMLO.