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“Fue un acto de imprudencia”: Morena lamenta muerte de aficionado en estadio de CDMX

La Fiscalía de la Ciudad de México confirma que el joven se encontraba bajo efectos de alcohol

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(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

Tras el fallecimiento de un aficionado durante el partido México contra Portugal en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de Morena calificó el hecho como un “acto de imprudencia” y expresó sus condolencias por lo ocurrido.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el joven —quien se encontraba bajo los efectos del alcohol— cayó desde la zona de palcos hacia el área de estacionamiento del recinto, lo que provocó su muerte.

Durante la conferencia de prensa “La Chilanguera”, el diputado Paulo Emilio García, vocero de Morena, lamentó el incidente y retomó la versión de las autoridades. “Por la relatoría que fue contando la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, fue un acto de imprudencia, hay que decirlo, de esta persona, que desde luego lamentamos”, señaló.

El legislador también informó que el Gobierno de la Ciudad de México ya anunció medidas para reforzar la seguridad en eventos públicos, particularmente durante el Mundial de 2026. Entre ellas, destacó que en los Fan Fest (proyecciones de los partidos en el Zócalo) no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

Lamentamos el incidente, por un lado; por otro, el gobierno de la CDMX ya informó que durante los Fan Fest no habrá venta de alcohol, para priorizar la seguridad de la gente en el espacio público”, indicó.

Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de prohibir la venta de alcohol en estadios u otros centros de entretenimiento, García consideró que la solución no pasa únicamente por restricciones.

“Más que apostar a la prohibición, apostaría a la conciencia; tenemos que seguir como sociedad haciendo un uso responsable del alcohol en estos espacios”, afirmó.

El legislador subrayó que, pese a lo ocurrido, el ambiente general del evento fue familiar y positivo. “El futbol es un sentimiento de la gente y siempre que se expresa de esta manera puede incluir a la sociedad en conjunto”. García señaló que, en caso de ser necesario, se evaluarán ajustes adicionales en coordinación con los organizadores del Mundial de 2026 en México.

¿CDMX lista para el Mundial?

El sábado 28 de marzo, fecha en la que se realizó el partido amistoso entre México y Portugal, aficionados expresaron su dificultad para llegar al Estadio Azteca así como otras adversidades, el vocero de Morena CDMX, destacó el trabajo de seguridad: “el operativo en términos de seguridad funcionó bien, no hubo ningún incidente en délito, reportado en las inmedianias del Estadio”.

El Gobierno CDMX dio a conocer las rutas de transporte público para llegar al Estadio Banorte ( REUTERS/Luis Cortes - Cuartoscuro.com)
El Gobierno CDMX dio a conocer las rutas de transporte público para llegar al Estadio Banorte ( REUTERS/Luis Cortes - Cuartoscuro.com)

Respecto al traslado al Estadio, García señaló que “nunca va a ser eficiente que en un evento masivo todos lleguen en auto, eso va a implicar colapso vehicular” y llamó a utilizar el transporte público para poder llegar.

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