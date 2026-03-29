México

Alcaldesa de Iztapalapa responde a Quadri ante polémico comentario: “¡Enhorabuena que se iztapalapice el Mundial!”

Usuarios de redes calificaron de clasista el comentario del excandidato a la presidencia; también provocó reacciones de otros actores políticos como Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano

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El excandidato a la presidencia se defendió de las críticas
Con una parodia, programa de Canal Once reacciona a trámite de Gabrierl Quadri a la Pensión del Bienestar. |Crédito: Cuartoscuro

Luego de que el excandidato a la presidencia Gabriel Quadri calificara el Mundial 2026 como “vergonzosamente iztapalapizado”, se desató una ola de críticas señalando como clasistas a estos comentarios. Ante esto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, respondió con firmeza y reivindicó el orgullo de la demarcación.

El exdiputado publicó en su cuenta de X que “el Mundial de Futbol en México estará vergonzosamente iztapalapizado”, comentario que rápidamente se viralizó y generó indignación en redes sociales y en el ámbito político.

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La expresión fue interpretada como una descalificación hacia Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, lo que abrió el debate sobre estigmatización y clasismo.

Orgullo local

Ante la controversia, Aleida Alavez Ruiz no solo rechazó el comentario, sino que lo resignificó con un mensaje de orgullo comunitario.

“Enhorabuena que se iztapalapice el Mundial del Futbol porque encontrarán un pueblo hospitalario, que entrega su corazón y recibe con los brazos abiertos”, expresó la alcaldesa, quien destacó la historia, el trabajo y la calidez de los habitantes de la demarcación.

Además, calificó la postura de Gabriel Quadri como “vergonzosa” y lo acusó de buscar notoriedad en redes sociales.

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Reacciones de respaldo a Iztapalapa

El comentario también provocó reacciones de otros actores políticos. Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, respondió con ironía: “Ojalá se iztapalapizara. Sería el mejor Mundial de la historia”.

En redes sociales, usuarios criticaron ampliamente a Gabriel Quadri, señalando que su mensaje reproduce prejuicios hacia sectores populares de la Ciudad de México.

Rumbo al Mundial 2026

La discusión ocurre en un momento clave, ya que México será una de las sedes del Mundial 2026, un evento que atraerá a miles de visitantes y pondrá en el centro la imagen del país.

Lejos de afectar la percepción local, la respuesta de Aleida Alavez Ruiz convirtió la polémica en una oportunidad para destacar la identidad, la hospitalidad y la riqueza cultural de Iztapalapa, transformando un término despectivo en un símbolo de orgullo colectivo.

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