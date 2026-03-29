Frente frío 42: el Domingo de Ramos arrancó con bajas temperaturas en México, toma precauciones para la noche

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El frente frío 42 provocó un marcado descenso de temperaturas en diversas regiones del país este 29 de marzo, Domingo de Ramos, generando un ambiente frío a fresco en gran parte del territorio nacional desde las primeras horas del día. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este frente también ha ocasionado lluvias, vientos fuertes y contrastes térmicos importantes en varias entidades.

Las autoridades advirtieron que, aunque en algunas zonas se prevén temperaturas cálidas durante el día, el descenso térmico será más notorio por la noche y madrugada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias.

¿Qué estados registran bajas temperaturas por el frente frío 42?

El avance del frente frío 42 ha impactado principalmente a estados del norte, noreste, centro y zonas montañosas del país.

El SMN informó que se prevén los siguientes rangos de temperaturas mínimas en el país:

-10 a -5 grados Celsius

-5 a 0 grados Celsius

0 a 5 grados Celsius

Las temperaturas más bajas, de -10 a -5 grados, se registrarán en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En tanto, el rango de -5 a 0 grados se prevé en regiones de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Por su parte, las temperaturas de 0 a 5 grados se esperan en zonas altas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

Lluvias, viento y contrastes térmicos

El sistema frontal también provocará lluvias de distinta intensidad en múltiples regiones. Se prevén precipitaciones en:

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán

Morelos, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala

Además, se esperan lluvias más intensas hacia el oriente y sureste, especialmente en:

Veracruz (sur)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Por otro lado, el frente frío también generará rachas de viento de 60 a 80 km/h con posibles tolvaneras en el norte del país, principalmente en:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Durango

Especialistas señalan que el país enfrenta un contraste térmico, con temperaturas elevadas en regiones del occidente y sur durante el día, mientras que en la noche se registra un enfriamiento significativo debido a la masa de aire frío asociada al sistema frontal.

Clima durante la noche

Para la noche de este domingo, se espera que el ambiente sea frío a muy frío en gran parte del territorio, especialmente en:

Zonas altas del centro del país

Regiones del norte y noreste

Áreas rurales y serranas

Las condiciones podrían intensificarse durante la madrugada del lunes, con temperaturas aún más bajas.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante los efectos del frente frío 42, autoridades recomiendan:

Abrigarse adecuadamente, especialmente por la noche

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Mantenerse informado a través de canales oficiales

Extremar precauciones al conducir por niebla o lluvia

El Domingo de Ramos marca así el inicio de una jornada con condiciones climáticas variables, donde el frío, la lluvia y el viento obligan a la población a mantenerse alerta, sobre todo durante las horas nocturnas.