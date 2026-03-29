Fernando Bonilla, ‘Jero’ de La Oficina, buscó el papel “para salir de deudas” tras una trayectoria en el teatro

Fernando Bonilla reafirma su compromiso con el teatro pese al éxito televisivo de La Oficina en México (Amazon)

El actor, director y dramaturgo Fernando Bonilla ha aprovechado el impulso mediático que le ha brindado su papel de “Jero Ponce” en la versión mexicana de la serie La Oficina para reafirmar su compromiso con el teatro, sector al que declara pertenecer profundamente y que considera su principal vocación, según detalló recientemente en la red social X.

Bonilla, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, recurrió a su espacio digital para enfatizar que, aunque su rostro se ha popularizado por su trabajo en televisión y plataformas de streaming, su trayectoria artística se ha forjado fundamentalmente sobre las tablas.

El intérprete mexicano, nacido en 1986 y conocido por su versatilidad y su acercamiento a temáticas sociales y políticas, compartió una reflexión en la que recordó que en 2018, pese a haber cerrado un año con “dos montajes muy exitosos —Algo en Fuenteovejuna y A 8 Columnas—, puestas que ganaron premios y fueron seleccionados para festivales internacionales,” enfrentó una crisis financiera considerable.

En sus propias palabras, relató que “irónicamente tuve una crisis económica fuerte,” evidencia del desequilibrio habitual entre el reconocimiento artístico y la viabilidad económica dentro del circuito teatral mexicano.

A pesar de los reconocimientos obtenidos en 2018 por sus puestas teatrales, Bonilla enfrentó una marcada crisis económica (Foto: Mariana Campos, Infobae México)

Éxito escénico y dificultad económica para Bonilla

La situación llevó a Bonilla a buscar ingresos estables en el audiovisual, lo que implicó reorganizar prioridades profesionales. Según explicó el propio actor en su publicación, tomó la decisión de “hacer castings para construir una carrera en series y películas, en primer lugar para salir de deudas, pero también para poder usar esa posible exposición como un vehículo para convocar al público a mis proyectos teatrales.”

Esta estrategia, aseguró, “ahora está empezando a dar frutos”, dado que la reciente popularidad obtenida frente a nuevas audiencias le permite dirigir la atención hacia el que considera su espacio de mayor autenticidad artística.

En un bloque autónomo de respuesta directa: Fernando Bonilla, actor y creador mexicano, utilizó la plataforma X para expresar que, a pesar de su creciente popularidad en televisión gracias a La Oficina, su carrera está fundamentalmente anclada en el teatro.

El salto de Fernando Bonilla al sector audiovisual respondió a la necesidad de estabilidad financiera y mayor visibilidad teatral (Foto: Mariana Campos, Infobae México)

En 2018, alcanzó reconocimientos importantes por dos montajes, pero enfrentó dificultades económicas profundas, lo que lo impulsó a buscar oportunidades en el sector audiovisual para sostener y visibilizar su trabajo teatral.

“La mayoría de la gente que me conoce, me ubica por el Diente de Oro o por Jero de La Oficina. Pero he pasado la mayor parte de mi vida dedicándome exclusivamente al teatro, escribiendo dirigiendo y actuando”.

El compromiso con el teatro como eje de identidad

El hijo del fallecido actor Héctor Bonilla precisó que disfruta del cine y la televisión, pero subrayó una y otra vez: “el teatro es mi origen y el lugar al que siempre voy a regresar.” La publicación, con motivo del Día Mundial del Teatro, sirvió para reivindicar el papel de las artes escénicas en su trayectoria y para invitar a su más reciente producción.

Fernando Bonilla invita al público a disfrutar la temporada de 'Piedras en sus bolsillos' en el Foro Lucerna, vigente hasta el 3 de mayo (Foto: Mariana Campos, Infobae México)

Bonilla extendió la invitación a “ver Piedras en sus bolsillos en el Foro Lucerna, una obra que dirijo y que tendrá temporada hasta el 3 de mayo. Estamos viernes, sábados y domingos. Vayan. Se van a divertir mucho”.