Comerciante se vuelve viral por “pesar” fruta con una báscula inexistente

El video provocó todo tipo de comentarios entre quienes aseguran haber vivido situaciones similares.

Un video difundido recientemente en redes sociales provocó reacciones de enojo, humor y frustración entre miles de usuarios, luego de exhibir a un comerciante que aparentemente simulaba pesar fruta sin utilizar una báscula real en un mercado callejero.

La grabación rápidamente se volvió viral debido a que muchas personas se identificaron con la situación, especialmente quienes acostumbran acudir cada semana a tianguis y mercados populares para hacer las compras del hogar.

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En las imágenes se observa a un joven vendedor acomodando y entregando fruta con gran rapidez, mientras sobre el video aparece la frase: “Bien pesado Kilo X Kilo Jefaa!!!”. En un principio, todo parecía mostrar a un comerciante ofreciendo mercancía completa y bien despachada.

La grabación desató debate entre consumidores sobre posibles engaños en tianguis y mercados callejeros.

Sin embargo, conforme avanza la grabación, usuarios comenzaron a notar un detalle que terminó causando polémica: el vendedor aparentemente realizaba el supuesto pesaje sin una báscula funcional, situación que provocó una ola de comentarios sobre posibles engaños hacia los consumidores.

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El video generó conversación principalmente porque muchas personas aseguraron sentirse identificadas con experiencias similares al comprar frutas, verduras o productos en mercados callejeros, donde en ocasiones los clientes sospechan que no reciben kilos completos.

Además de la polémica por la supuesta práctica irregular, la grabación también llamó la atención por la música de fondo y el tono humorístico utilizado en la publicación, mezcla que terminó impulsando todavía más su viralidad en plataformas digitales.

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Usuarios reaccionaron señalando que escenas como esta explicarían por qué muchas veces “el mandado” no alcanza o por qué ciertos productos parecen acabarse más rápido de lo esperado en casa.

Un video captado en un tianguis en México se ha vuelto viral tras mostrar el momento exacto en el que un comerciante engaña a sus clientes vendiéndoles el "kilo x kilo" que no llegan

La publicación también abrió nuevamente el debate sobre la importancia de revisar pesos y medidas en mercados, tianguis y puestos ambulantes, donde miles de familias mexicanas realizan diariamente sus compras debido a los precios accesibles y la cercanía con sus hogares.

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Aunque no se sabe con certeza si el video fue grabado como una broma o si realmente se trató de una práctica indebida, la grabación ya acumula miles de reproducciones y comentarios en redes sociales.