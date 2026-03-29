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“Es una tragedia ambiental”: Rubén Moreira, diputado del PRI, pide investigar el origen del derrame en el Golfo de México

El político advierte que la magnitud del incidente ambiental se conoció tras reportes de comunidades y organizaciones civiles

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Rubén Moreira - PRI - México
Rubén Moreira exige comparecencias y cuestiona la respuesta del gobierno ante el derrame en el Golfo de México. (REUTERS/Luis Cortes | Archivo)

La discusión pública sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México escaló a la Cámara de Diputados luego de que el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, solicitó la comparecencia de funcionarios federales para explicar la respuesta del gobierno ante la contingencia.

El legislador sostuvo que se trata de una afectación ambiental de gran escala y cuestionó la actuación de las autoridades.

Derrame en el Golfo de México: PRI pide explicaciones al Gobierno

El diputado informó que presentó una solicitud formal para que acudan ante la Cámara de Diputados representantes de diversas dependencias federales involucradas en la atención del incidente.

Entre ellas mencionó a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El legislador argumentó que la comparecencia busca esclarecer las acciones emprendidas para contener el derrame petrolero y determinar responsabilidades.

El derrame en el Golfo de México genera una crisis ambiental de gran magnitud. (AP Foto/Félix Márquez)
El derrame en el Golfo de México genera una crisis ambiental de gran magnitud. (AP Foto/Félix Márquez)

También advirtió que la propuesta podría enfrentar obstáculos en el Congreso debido a la mayoría legislativa de Morena.

Durante sus declaraciones públicas, el coordinador priista afirmó que el impacto ambiental se conoció con mayor claridad tras la presión de organizaciones civiles y comunidades costeras.

“Si no fuera por la presión social, estaríamos ante un desastre oculto”, señaló.

Más de 630 kilómetros de mar afectados por hidrocarburos

El legislador indicó que la contaminación en el Golfo de México alcanzaría más de 630 kilómetros de mar, lo que, dijo, equivale prácticamente a todo el corredor arrecifal del suroeste de la región.

Moreira utilizó una comparación para dimensionar la magnitud del problema: “Es como recorrer de la Ciudad de México a San Luis Potosí y ver petróleo a lo largo del camino. No es un incidente menor”.

Rubén Moreira afirmó que el derrame en el Golfo representa una tragedia ambiental de gran escala.
Rubén Moreira afirmó que el derrame en el Golfo representa una tragedia ambiental de gran escala.

Además, advirtió que el derrame se habría extendido desde las costas de Campeche hacia Tamaulipas, con el riesgo de continuar avanzando hacia el norte del Golfo.

Qué se sabe del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

De acuerdo con autoridades federales, el evento comenzó a detectarse a inicios de marzo con reportes de manchas de hidrocarburo en playas de Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas.

A partir de estos hallazgos, el gobierno desplegó un operativo interinstitucional para investigar el origen de la contaminación.

Hasta ahora, las autoridades han planteado tres posibles fuentes del derrame:

  • La actividad de un buque que estuvo fondeado cerca de Coatzacoalcos.
  • Emanaciones naturales de chapopote en el lecho marino frente a esa zona.
  • Otra fuente natural activa ubicada frente a Ciudad del Carmen, en Campeche.
  • Mientras se desarrolla la investigación, dependencias federales mantienen operativos de monitoreo, limpieza y contención en distintos puntos del litoral.

Críticas por falta de claridad sobre el origen del derrame

El coordinador del PRI criticó que, pese a las hipótesis presentadas por autoridades, aún no exista una explicación definitiva sobre el origen del incidente ni responsables identificados.

La falta de claridad sobre el origen del derrame genera críticas hacia el gobierno. | (Crédito: Conapesca)
La falta de claridad sobre el origen del derrame genera críticas hacia el gobierno. | (Crédito: Conapesca)

En ese sentido, sostuvo que las versiones oficiales han sido inconsistentes.

“Parece más un intento de justificar que de rendir cuentas”, declaró al referirse a las distintas causas planteadas por funcionarios federales.

Especialistas que participaron en el mismo espacio de análisis señalaron que los daños podrían extenderse a ecosistemas sensibles como manglares, arrecifes y especies protegidas, además de generar impactos económicos en comunidades pesqueras.

Impacto ambiental y social en comunidades costeras

De acuerdo con las advertencias de especialistas y legisladores, el derrame podría provocar afectaciones tanto ambientales como económicas en la región del Golfo de México.

Entre los riesgos mencionados se encuentran:

  • Daños a manglares y arrecifes de coral.
  • Afectación a especies como tortugas marinas, delfines y manatíes.Contaminación de bancos de ostiones y camarones.
  • Suspensión temporal de actividades pesqueras en algunas zonas.
  • Posibles riesgos a la salud por contacto con hidrocarburos o consumo de productos contaminados.

Asimismo, se ha señalado que algunos puntos contaminados han sido atendidos inicialmente por ciudadanos y pescadores, lo que ha incrementado la presión para que se amplíen las acciones oficiales.

Moreira vincula debate del Plan B con distracción política

En paralelo, el diputado también se refirió al llamado Plan B impulsado por Morena en el Senado.

A su juicio, el debate en torno a esa propuesta ha concentrado la atención pública mientras se discuten otros temas económicos y presupuestales en el Congreso.

Rubén Moreira señaló que el Plan B ha concentrado la atención pública en el Congreso. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Rubén Moreira señaló que el Plan B ha concentrado la atención pública en el Congreso. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El legislador afirmó que, al mismo tiempo que se analizaba dicha iniciativa, en la Cámara de Diputados avanzaron cambios relacionados con la forma de calcular el gasto público, lo que —según dijo— podría modificar la manera en que se mide el déficit.

Morena preparó todo un escenario para concentrar la atención en un solo tema, mientras por otro lado avanzaban cambios que distorsionan la realidad económica del país”, sostuvo.

La discusión sobre el derrame en el Golfo de México y las acciones del gobierno federal se mantiene abierta, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los hidrocarburos y evaluar el alcance de los daños ambientales.

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