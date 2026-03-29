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Así disfrutaron Clara Brugada y los capitalinos el México vs Portugal en el Zócalo de la CDMX

El partido amistoso inauguró el Estadio Ciudad de México, pero los aficionados lo disfrutaron desde la Plaza de la Constitución

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Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
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La Jefa de Gobierno Clara Brugada convocó a la población a reunirse el sábado 28 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal que terminó en un empate a ceros.

El evento contó con pantallas gigantes instaladas en la principal plaza capitalina y se enmarcó en el primer Festival Futbolero de la ciudad, con la transmisión del encuentro que inició a las 19:00 horas.

Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana activó un operativo especial en el Zócalo, donde, según el comunicado oficial, participaron 2.855 policías para reforzar la vigilancia ante la afluencia de aficionados y turistas.

Esta medida se sumaron a las acciones desplegadas en el Estadio Ciudad de México, sede del partido, donde se destinaron miles de policías, drones, un helicóptero, además de cuatro ambulancias, dos motoambulancias y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
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El Zócalo capitalino ha sido escenario de varios eventos multitudinarios y ahora, a pocos meses del Mundial de fútbol en México, refuerza su papel como punto de congregación para actividades deportivas.

Un muerto en la inauguración del Estadio Ciudad de México

Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
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Un aficionado falleció la tarde del 28 de marzo de 2026 en el Estadio Ciudad de México poco antes del inicio del partido entre México y Portugal, tras caer desde el segundo piso mientras intentaba descender por la parte externa de la estructura. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad en el momento del incidente.

El suceso se produjo en la zona de palcos, específicamente en la entrada al túnel 52. Aunque personal médico intervino de inmediato, la atención no logró evitar el fallecimiento del hombre, cuya identidad, difundida de manera extraoficial, sería Adrián Gómez Vázquez de 27 años.

Fotos: Jefatura Gobierno CDMX
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La SSC comunicó el hecho a las autoridades competentes y difundió lo ocurrido a través de sus canales oficiales, señalando: "Un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida“.

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