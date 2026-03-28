México

¿Por qué salió mal? Turista muere en Puerto Vallarta tras falla de paracaídas

Protección Civil acudió sin éxito a auxiliar al joven para brindarle primeros auxilios

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(Fotos: redes sociales)
(Fotos: redes sociales)

Un turista identificado como José Fernando, originario de Guadalajara y con 27 a 29 años de edad, murió la tarde del jueves tras lanzarse en paracaídas desde una avioneta en Puerto Vallarta, según informaron autoridades de Protección Civil.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30, cuando el paracaídas que utilizaba el joven al contratar el servicio a la empresa Skydive no se abrió, originando que cayera directamente al mar y falleciera casi de inmediato, de acuerdo con el director de Protección Civil, Misael López. El cuerpo fue hallado flotando frente al hotel Plaza de Oro, en la zona norte de la ciudad.

El caso es investigado por la Fiscalía General de Jalisco, tras la intervención inicial de los rescatistas. La víctima es el primer fallecido registrado dentro del periodo vacacional de Semana Santa.

Elementos de rescate acuático y bomberos acudieron a auxiliar
Elementos de rescate acuático y bomberos acudieron a auxiliar

El impacto fatal generó alarma entre los testigos presentes en la playa y motivó un operativo de rescate. La víctima fue localizada sin vida; su cuerpo fue trasladado a la zona conocida como “Los Peines”, en espera de las autoridades ministeriales.

El servicio extremo contratado por José Fernando Torres López partió del aeropuerto local minutos antes del accidente, conforme a los reportes iniciales.

Las autoridades confirmaron que el caso se investigará para determinar las causas técnicas del siniestro y la responsabilidad de la empresa prestadora del servicio.

¿Qué tan seguro es lanzarse del paracaídas?

De acuerdo con la página oficial de Skydive Vallarta, sus “instructores son evaluados, certificados y los avalan miles de saltos”. Además los pilotos están certificados y probados por la Dirección General de Aeronáutica Civil o de Aviación Civil (DGAC) de México SCT.

En la página web de la empresa se indica que “los paracaídas están diseñados para abrir suavemente, por lo cual es suave la apertura además de que los empacadores son profesionales y cuentan con todas las habilidades para aperturas suaves.”

Incidentes similares son investigados

El año pasado, una mujer canadiense, turista en Tequesquitengo, Morelos falleció tras un accidente al saltar en paracaídas. Según el reporte, el hecho pudo deberse a una falla en el dispositivo.

Testigos que presenciaron el accidente acudieron con los servicios de emergencia para alertar sobre la situación. Sin embargo, la mujer no identificada ya no registraba signos vitales.

Por su parte, Fiscalía Regional Sur, de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) investigó el caso pero al día de hoy no hay información al respecto, mas la Coordinación Estatal de Protección Civil informó entonces que: “es una situación que se le sale de las manos y por eso tiene que haber consecuencias”.

Accidentes como estos podrían agravarse si anomalías en el proceso que llevan las empresas responsables son halladas. Al ser un tema de alto riesgo, se exige que se cumplan todos los procedimientos indicados.

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