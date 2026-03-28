Marina confirma hallazgo de embarcaciones reportadas como desaparecidas, esta es su ubicación

La Marina informó que ambas embarcaciones fueron vistas cerca de La Habana. | X- Marina

La Secretaría de la Marina confirmó que ya fueron localizadas las dos embarcaciones que fueron reportadas como desaparecidas esta semana tras perder la comunicación en su camino a Cuba, para entregar ayuda huanitaria.

La dependencia informó que una aeronave de la Armada de México localizó a los veleros tipo catamarán, ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’, a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana.

“La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe. Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba”, escribió en su cuenta de X.

En la misma publicación, la Marina indicó que ya envió un buque para auxiliar a las dos embarcaciones y que ya se recuperó la comunicación vía radio.

“Un buque de esta Institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio”, concluyó.

La Marina indicó que las embarcaciones fueron vistas cerca de La Habana. | X- MARINA

Los veleros mexicanos “TigerMoth” y “Friendship”, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba como parte del Convoy Nuestra América, fueron reportados como desaparecidos luego de zarpar de Isla Mujeres, Quintana Roo, el 21 de marzo de 2026.

Ambas embarcaciones llevaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades, incluidos activistas, dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años.

La partida de los veleros se retrasó un día debido a condiciones meteorológicas adversas.

La Armada de México activó un operativo de búsqueda y rescate el 26 de marzo tras perderse el contacto con los veleros y no llegar a La Habana en la fecha prevista.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Guardia Costera, informó el 27 de marzo que ambas embarcaciones habían llegado a Cuba sin incidentes.

El vocero Anthony Randisi confirmó que los veleros transitaron de forma segura hasta la isla, según un reporte recibido esa mañana.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las labores de búsqueda continuaban hasta recibir confirmación oficial de la llegada de los veleros. Mientras que otro buque de la Secretaría de Marina sí había arribado previamente a Cuba con ayuda humanitaria.

“El barco de la Secretaría de la Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Hay dos embarcaciones que siguen en búsqueda de ellos”, aseguró la mandataria en su conferencia mañanera.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que realizó todos los esfuerzos posibles para localizar a las dos embarcaciones mexicanas.

Indicó que el país activó mecanismos de búsqueda y colaboración internacional, en coordinación con autoridades de México y Estados Unidos, que incluyeron monitoreo marítimo y comunicación constante con las familias.