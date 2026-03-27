México busca en aguas del Caribe dos embarcaciones de ayuda humanitaria con destino Cuba

La coordinación internacional con centros de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, junto con la comunicación establecida con las representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes, ha sido parte crucial de las acciones instrumentadas para encontrar dos veleros desaparecidos en el mar Caribe. Dichas embarcaciones, con ayuda humanitaria a bordo y nueve personas de distintas nacionalidades, partieron el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con rumbo a La Habana, Cuba, pero no llegaron en la fecha prevista, lo que motivó la movilización de recursos navales y la emisión de alertas regionales y globales. Según detalló el Ejecutivo mexicano en un comunicado, las labores de búsqueda y rescate quedaron formalmente activadas bajo el Plan Marina y la supervisión de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en su función de Guardia Costera.

De acuerdo con la información que publicó el Gobierno de México, las embarcaciones tenían programado arribar entre el 24 y 25 de marzo a La Habana. Ante la ausencia de noticias sobre su llegada, el país activó de inmediato los protocolos correspondientes, con el propósito de salvaguardar la vida humana en el mar. La Administración mexicana consignó que las operaciones contemplan el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves Persuader, especializadas en la localización de embarcaciones mediante patrullajes extensivos sobre la ruta prevista entre la costa de Quintana Roo y la capital cubana.

Según informó la Secretaría de Marina, estos esfuerzos involucran la alerta a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, además de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) localizadas en esos puntos. También se han emitido avisos específicos a la comunidad marítima que opera en la región, con el objetivo de ampliar el alcance y la eficacia de las labores de rastreo.

El medio oficial detalló que la operación incluye una coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y organismos técnicos responsables del análisis de información marítima. Esta colaboración busca optimizar la planificación estratégica de los operativos y acelerar la toma de decisiones ante cualquier indicio relevante. De igual manera, se han establecido vínculos con agencias consignatarias y otros organismos marítimos internacionales, en línea con la política habitual de cooperación en situaciones de emergencia en aguas compartidas o de difícil acceso.

Los patrones de búsqueda implementados abarcan la derrota originalmente planeada para la travesía de las dos embarcaciones, considerando también posibles desviaciones de ruta, puntos de cambio de rumbo y la influencia de corrientes marinas y condiciones meteorológicas prevalecientes en la zona durante los días posteriores a su partida. Según reportó el Gobierno de México, estos factores resultan fundamentales en la definición de áreas prioritarias de búsqueda y en la actualización permanente de las zonas que deben sobrevolarse o recorrerse por mar.

Además, la Secretaría de Marina realizó un exhorto a toda la comunidad marítima, tanto nacional como internacional, para que cualquier embarcación comercial, pesquera, recreativa o plataforma de servicios que navegue por el Caribe y el Golfo de México reporte de inmediato cualquier información o posible avistamiento relacionado con los veleros en cuestión ante la autoridad naval más próxima. El llamado busca aprovechar la presencia constante de múltiples actores en el área y multiplicar las probabilidades de una localización oportuna.

Tal como consignó el comunicado oficial, se mantiene el intercambio de información en tiempo real con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC, por sus siglas en inglés) de los países involucrados, además de la comunicación directa con las embajadas y consulados de las naciones de origen de los nueve tripulantes. Esta red de cooperación internacional pretende asegurar que cualquier indicio, hallazgo o dato relevante sea procesado y compartido de forma eficiente.

El despliegue de acciones responde al compromiso que, según la Secretaría de Marina, tiene el Estado mexicano respecto a la protección y salvaguarda de la vida humana en el mar, conforme lo marcan las convenciones marítimas internacionales y los protocolos nacionales de seguridad costera y movilidad marítima. El operativo también integra herramientas tecnológicas y recursos logísticos adicionales para mantener la vigilancia continua en la zona y responder a cualquier nueva información que puedan aportar otros países, instituciones u operadores marítimos.

Por el momento, el paradero de ambas embarcaciones y de sus tripulantes sigue sin conocerse, mientras se prolonga la búsqueda coordinada y simultánea en aguas próximas a Isla Mujeres, la ruta estimada hacia La Habana y otras áreas identificadas como posibles puntos de interés por los equipos de rescate. Las autoridades continúan evaluando y adaptando los operativos según el flujo de información y las condiciones reinantes en el mar Caribe, en cumplimiento de sus obligaciones ante emergencias marítimas de carácter internacional, reportó el Gobierno de México.