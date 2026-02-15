Kenia Os y Peso Pluma presumen cómo celebraron el 14 de febrero: estos fueron los detalles que dejaron ver su lado más romántico

El estreno del tema “Tú y Yo x Siempre”, inspirado en su historia de amor, y los detalles compartidos en redes sociales reforzaron la conexión entre ambos artistas. (Instagram/ @pesopluma)

El Día de San Valentín de 2026 se convirtió en un escaparate de amor y complicidad para Kenia Os y Peso Pluma. La pareja, que celebraba su primer aniversario, compartió con sus seguidores momentos íntimos y gestos románticos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Kenia, fiel a su estilo cercano, mostró los detalles que recibió de Hassan y dejó ver cómo la música y la vida personal se entrelazaron de manera armoniosa en su historia.

Peso Pluma y Kenia Os celebraron su primer aniversario de novios el Día de San Valentín de 2026 con gestos románticos que marcaron tendencia en redes sociales. (Instagram/ @pesopluma)

La celebración no sólo fue un acto privado, sino también un evento público que reforzó la narrativa entre ambos artistas. Entre canciones inspiradas en su relación, colaboraciones con marcas internacionales y gestos románticos, la pareja consolidó su imagen como protagonistas de la cultura pop mexicana contemporánea.

El paseo en helicóptero

El primer detalle que capturó la atención fue el espectacular paseo en helicóptero que Peso Pluma organizó para Kenia. Desde lo alto, la pareja disfrutó de una vista única de la ciudad, compartiendo imágenes que transmitieron emoción y complicidad.

Paseo aéreo con vista panorámica de la ciudad.

Fotografías compartidas en redes sociales que mostraron cercanía y alegría.

Un gesto que combinó romance y estilo de vida mediático.

El espectacular paseo en helicóptero fue el detalle más comentado de la celebración de San Valentín de Kenia Os y Peso Pluma. (Instagram/ @pesopluma)

La experiencia aérea se convirtió en el centro de la conversación digital, con miles de seguidores reaccionando a las publicaciones y destacando la creatividad de Hassan para sorprender a su pareja en una fecha tan especial.

El ramo gigante de flores

Otro detalle que Kenia compartió en sus historias fue el enorme ramo de flores que recibió de Peso Pluma. Este gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, reforzó la idea de permanencia y cariño que ambos han proyectado en su relación.

Ramo de flores de gran tamaño, símbolo de afecto y compromiso.

Viralización inmediata en redes sociales como ícono del San Valentín de la pareja.

Contraste entre la intensidad de la carrera musical de Hassan y su faceta romántica.

El enorme ramo de flores que Hassan le obsequió a Kenia se transformó en un ícono visual del Día de San Valentín 2026. (Instagram/ @keniaos)

El ramo se convirtió en un ícono del día, mostrando la faceta más íntima del artista y dejando claro que detrás de la figura pública existe un hombre dispuesto a expresar su afecto de manera abierta y generosa.

La conexión con la música y las marcas

La celebración coincidió con el lanzamiento de la canción “Tú y Yo x Siempre”, interpretada por Kenia junto a Carla Morrison, inspirada directamente en su historia con Peso Pluma.

Estreno de la canción Tú y Yo x Siempre con Carla Morrison .

Inspiración directa en la relación de Kenia y Hassan .

Mensajes de permanencia, complicidad y crecimiento reflejados en la letra.

Publicación de Hassan en redes con la frase “3 stripes family”, vinculada a su colaboración con Adidas.

La nueva canción, inspirada en la relación de Kenia Os con Peso Pluma, combina la sensibilidad de Carla Morrison con el pop fresco de Kenia. (Kenia Os

El tema añadió una dimensión artística a la fecha, convirtiendo el romance en música y compartiendo con el público emociones genuinas. De esta manera, la pareja mostró cómo su vida personal y profesional se entrelazan, proyectando una narrativa de amor, éxito y autenticidad.