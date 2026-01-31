¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

La visita de Kanye West a Maizajo en la Ciudad de México generó gran expectativa en redes sociales y medios de comunicación. (Raúl A. González/Infobae)

La reciente visita de Kanye West a la Ciudad de México no sólo se limitó a los escenarios. El artista estadounidense fue captado en Maizajo, barra de tacos reconocida por su propuesta contemporánea en la colonia Condesa, antes de su presentación en la Plaza de Toros.

La elección de este restaurante, galardonado con una estrella Michelin, puso el foco en los precios y la experiencia que ofrece este destacado espacio culinario de la capital mexicana.

El rapero estadounidense causó revuelo al elegir Maizajo, famoso local de la colonia Condesa, para disfrutar de su experiencia culinaria en México. (Instagram/ @maizajo)

El paso de West por el restaurante generó conversación en redes sociales y disparó la curiosidad sobre cuánto cuesta realmente comer en este lugar. La atención se centró tanto en la calidad de los ingredientes como en el rango de precios que maneja.

¿Qué ofrece Maizajo y por qué es especial?

Maizajo se distingue por su respeto al maíz criollo y por reinterpretar la cocina tradicional mexicana. El menú, según el propio restaurante, está pensado para quienes buscan sabores auténticos y técnicas artesanales de la cocina nacional.

Entre las especialidades que ofrece Maizajo se encuentran:

Tacos de barbacoa de pato

Mole de quelites

Pescado zarandeado

Tamal de boda

Panucho de maíz azul

Quesabirria oaxaqueña

Pulpo en mojo de chile ahumado

Lengua glaseada al carbón

Además, la carta incluye postres como:

Pay de helado de fruta de temporada

Tamal de chocolate

El restaurante Maizajo se especializa en reinterpretar la cocina mexicana tradicional con ingredientes como maíz criollo y técnicas artesanales. (Instagram/ @maizajo)

Las bebidas complementan la experiencia, con opciones como aguas frescas, cervezas artesanales y una selección de vinos. Esta combinación de técnicas tradicionales y productos de alta calidad es la base de la propuesta que ha buscado implementar Maizajo.

¿Cuánto hay que gastar para comer en Maizajo?

Comer en Maizajo implica un gasto mayor que en una taquería tradicional, pero muchos consideran que la experiencia lo justifica.

El rango de precios se ajusta al tipo de platillos y bebidas elegidos, permitiendo al comensal personalizar su visita según su presupuesto.

El gasto promedio por persona oscila entre 300 y 400 pesos mexicanos .

Los tacos individuales tienen un precio desde 60 pesos cada uno .

Platillos más elaborados pueden incrementar el gasto total.

El menú de bebidas incluye aguas frescas, refrescos, cervezas y vinos.

La alta demanda en Maizajo provoca largos tiempos de espera, por lo que se recomienda visitar entre semana para evitar filas extensas. (Instagram/ @maizajo)

Aunado a ello, el restaurante suele recibir alta demanda, lo que provoca elevados tiempos de espera. Por ello, los comensales han recomendado visitar entre semana para disfrutar la experiencia completa sin largas filas.

¿Cómo fue la visita de Kanye West?

La presencia de West en Maizajo fue discreta, aunque su llegada no pasó desapercibida para los clientes y el personal. El músico se presentó acompañado por un pequeño grupo y optó por la barra de tacos, uno de los espacios más solicitados del restaurante.

Su visita coincidió con los conciertos que ofreció en la Monumental Plaza de Toros y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

El rapero saludó a sus fans |IG: @myydarktwistedfantasy

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del momento y comentaron la elección del artista, al vincular al músico internacional con una de las propuestas gastronómicas más valoradas de la ciudad en la actualidad.