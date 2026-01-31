México

¿Cuánto cuesta comer en Maizajo?: el lugar de tacos al que fue Kanye West

La elección del artista por este restaurante con estrella Michelin amplificó la discusión sobre sus costos y propuesta culinaria

Guardar
La visita de Kanye West
La visita de Kanye West a Maizajo en la Ciudad de México generó gran expectativa en redes sociales y medios de comunicación. (Raúl A. González/Infobae)

La reciente visita de Kanye West a la Ciudad de México no sólo se limitó a los escenarios. El artista estadounidense fue captado en Maizajo, barra de tacos reconocida por su propuesta contemporánea en la colonia Condesa, antes de su presentación en la Plaza de Toros.

La elección de este restaurante, galardonado con una estrella Michelin, puso el foco en los precios y la experiencia que ofrece este destacado espacio culinario de la capital mexicana.

El rapero estadounidense causó revuelo
El rapero estadounidense causó revuelo al elegir Maizajo, famoso local de la colonia Condesa, para disfrutar de su experiencia culinaria en México. (Instagram/ @maizajo)

El paso de West por el restaurante generó conversación en redes sociales y disparó la curiosidad sobre cuánto cuesta realmente comer en este lugar. La atención se centró tanto en la calidad de los ingredientes como en el rango de precios que maneja.

¿Qué ofrece Maizajo y por qué es especial?

Maizajo se distingue por su respeto al maíz criollo y por reinterpretar la cocina tradicional mexicana. El menú, según el propio restaurante, está pensado para quienes buscan sabores auténticos y técnicas artesanales de la cocina nacional.

Entre las especialidades que ofrece Maizajo se encuentran:

  • Tacos de barbacoa de pato
  • Mole de quelites
  • Pescado zarandeado
  • Tamal de boda
  • Panucho de maíz azul
  • Quesabirria oaxaqueña
  • Pulpo en mojo de chile ahumado
  • Lengua glaseada al carbón

Además, la carta incluye postres como:

  • Pay de helado de fruta de temporada
  • Tamal de chocolate
El restaurante Maizajo se especializa
El restaurante Maizajo se especializa en reinterpretar la cocina mexicana tradicional con ingredientes como maíz criollo y técnicas artesanales. (Instagram/ @maizajo)

Las bebidas complementan la experiencia, con opciones como aguas frescas, cervezas artesanales y una selección de vinos. Esta combinación de técnicas tradicionales y productos de alta calidad es la base de la propuesta que ha buscado implementar Maizajo.

¿Cuánto hay que gastar para comer en Maizajo?

Comer en Maizajo implica un gasto mayor que en una taquería tradicional, pero muchos consideran que la experiencia lo justifica.

El rango de precios se ajusta al tipo de platillos y bebidas elegidos, permitiendo al comensal personalizar su visita según su presupuesto.

  • El gasto promedio por persona oscila entre 300 y 400 pesos mexicanos.
  • Los tacos individuales tienen un precio desde 60 pesos cada uno.
  • Platillos más elaborados pueden incrementar el gasto total.
  • El menú de bebidas incluye aguas frescas, refrescos, cervezas y vinos.
La alta demanda en Maizajo
La alta demanda en Maizajo provoca largos tiempos de espera, por lo que se recomienda visitar entre semana para evitar filas extensas. (Instagram/ @maizajo)

Aunado a ello, el restaurante suele recibir alta demanda, lo que provoca elevados tiempos de espera. Por ello, los comensales han recomendado visitar entre semana para disfrutar la experiencia completa sin largas filas.

¿Cómo fue la visita de Kanye West?

La presencia de West en Maizajo fue discreta, aunque su llegada no pasó desapercibida para los clientes y el personal. El músico se presentó acompañado por un pequeño grupo y optó por la barra de tacos, uno de los espacios más solicitados del restaurante.

Su visita coincidió con los conciertos que ofreció en la Monumental Plaza de Toros y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

El rapero saludó a sus fans |IG: @myydarktwistedfantasy

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes del momento y comentaron la elección del artista, al vincular al músico internacional con una de las propuestas gastronómicas más valoradas de la ciudad en la actualidad.

Temas Relacionados

Kanye WestCDMXPlaza de TorosMonumental Plaza de TorosRestauranteMaizajoCocina MexicanaConciertosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

La actuación de Ye destacó por la interpretación de 36 temas, donde el público mostró entusiasmo y diversas opiniones se manifestaron en redes

Este fue el setlist completo

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

El Madison Square Garden será testigo del duelo entre ambos pugilistas estadounidenses por el título superligero de la OMB

Teófimo López vs Shakur Stevenson

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes en Av. Paseo de la reforma se han retirado

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Rescatan un león en vivienda de Naucalpan tras cateo

Un operativo coordinado permitió el rescate de un león adulto en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan

Rescatan un león en vivienda

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

El tapatío volverá a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre

Canelo Álvarez asiste a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina capacita a elementos para

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

Así luce Belinda como Carlota, la emperatriz de México| Video

Envía una postal de San Valentín desde el Palacio Postal: fecha, horarios y costo del taller en CDMX

Detienen a Adán Bañuelos, supuesto exnovio mexicano de Bella Hadid, en Texas

Fans de BTS marcharán a Profeco para exigir respuestas a Ticketmaster y Ocesa: ruta, fecha y si habrá bloqueos en CDMX

DEPORTES

Teófimo López vs Shakur Stevenson

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

Cristiano Ronaldo iguala a Julián Quiñones en la tabla de goleadores

Comentarista deportiva revira a los ataques de fans del América que la llaman ‘Mujer Trans’

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania