México

Giran orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por la masacre de Arantepacua

Según reportes de medios nacionales, también se autorizaron mandamientos contra el exsecretario de seguridad de la entidad 14 policías

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Silvano Aureoles
El exgobernador de Michoacán estaría relacionado con el asesinato de 4 personas y la tortura de al menos una decena de personas. Crédito: Cuartoscuro

Este viernes 27 de marzo un juez de Control en el estado de Michoacán concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Carlos Torres Piña, una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta relación en la masacre de Arantepacua.

Además de la orden judicial emitida contra el exgobernador, quien estuvo al frente del estado del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2021, se reportó que también fue girado un mandamiento judicial contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad de Michoacán y contra 14 policías estatales señalados por su presunta participación en el caso.

La masacre, que dejó como víctimas a cuatro personas y diversos torturados, ocurrió el pasado 5 de abril de 2017 en Arantepacua, localidad ubicada en el municipio de Nahuatzen.

El caso volvió a la agenda pública después de casi 9 años de reclamos por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes han exigido justicia por lo ocurrido en la comunidad purépecha y, en diversas ocasiones, han realizado manifestaciones para expresar el sentimiento de injusticia contra la población.

Las órdenes de aprehensión y los cargos imputados

La FGE de Michoacán solicitó las órdenes de aprehensión tras una investigación que documentó la actuación de la policía estatal durante el operativo del 5 de abril de 2017 en Arantepacua. De acuerdo con reportes de medios nacionales, estarían fundamentadas en la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

En total, el juez encargado del caso habría emitido 16 órdenes de aprehensión. Una de ellas está dirigida contra el exgobernador, otra contra su exsecretario de Seguridad y las restantes 14 corresponden a policías estatales, quienes habrían participado en los hechos investigados. Esta acción judicial abarca a los principales mandos de la administración estatal y a varios elementos operativos, lo que refleja la magnitud de la investigación y la presunta red de responsabilidades dentro de la estructura de seguridad pública del estado.

Además de los delitos antes mencionados, Aureoles enfrenta investigaciones en México por desvío de recursos, las cuales reportaron la FGE y la FGE desde hace 4 años. Según publicaciones previas de este medio, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció un desvió de 5 mil 186 millones de pesos en la administración de Aureoles Conejo.

Aureoles presuntamente huyó del país con ayuda del CJNG

Silvano Aureoles Conejo
Aureoles presuntamente huyó al extranjero. Credito:Cuartoscuro

A inicios de marzo del 2026 se viralizó el rumor de que el exgobernador había sido detenido, sin embargo, posteriormente fue desmentido por autoridades. Según declaraciones del fiscal Carlos Torres Piña, el Aureoles se habría fugado de México hace aproximadamente un año, tras intensificarse las investigaciones judiciales en su contra.

El fiscal señaló que, de manera extraoficial, se identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible facilitador de la salida de, información que surgió de entrevistas con medios nacionales.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y han emitido alertas nacionales e internacionales, sin que hasta el momento se conozca el paradero del exgobernador.

Entre las hipótesis oficiales figura que pudo haberse dirigido primero al norte del país para luego establecerse en el extranjero, mencionándose destinos como Canadá o España.

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