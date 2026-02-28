Policías detenidos en Ecuandureo servían como halcones del CJNG durante bloqueos tras el abatimiento de “El  Mencho”

(SSP Michoacán)

Luego de la detención de 10 policías de Ecuandureo, Michoacán, así como del director de Seguridad Pública Municipal, las autoridades han dado mayores detalles acerca de las actividades delictivas que presuntamente realizaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, detalló que los once uniformados fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una unidad oficial, en la que también portaban drogas e insignias del CJNG.

Las primeras investigaciones señalan que los policías informaban los movimientos de las fuerzas federales y estatales durante el operativo de seguridad llevado a cabo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El fiscal informó que, durante su arresto, los uniformados les mostraron sus celulares y pudieron detectar la presencia de grupos de WhatsApp con nombres que hacían referencia a la organización criminal liderada por “El Mencho”.

Amenazaron a elementos de la Guardia Civil durante los bloqueos

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Torres Piña detalló en conferencia de prensa que los once policías informaron los días domingo 22 y lunes 23 de febrero la intención de las autoridades de retirar los vehículos que permanecían obstruyendo vialidades en el municipio, esto como parte de los narcobloqueos instalados en respuesta al abatimiento del líder del CJNG.

Ante sus actividades de halconeo para la organización criminal, los policías municipales amenazaban a los elementos de la Guardia Civil que se encargaban de remover las unidades para permitir el libre tránsito.

“Pertenecen al grupo delincuencial del Cártel de Jalisco, y era a quien les informaban tanto el domingo como el día lunes que se pretendía quitar los vehículos que todavía obstruían las vialidades (...) Ellos amenazaban a los policías de Guardia Civil”, explicó.

No contaban con permiso del Secretariado Ejecutivo

Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado en Cointzio, en el estado mexicano de Michoacán, el 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

El fiscal detalló que ninguno de los once detenidos estaba registrado como elemento activo ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que implica que operaban fuera de los controles oficiales.

Además, señaló que 10 de los uniformados son originarios del estado de Jalisco, y uno de ellos es de Michoacán.

Las autoridades indicaron que los elementos son investigados por su presunta implicación en narcobloqueos y quema de vehículos registrados en la entidad luego de la muerte de “El Mencho”.

Los once policías fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial y permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se realizan las investigaciones complementarias, la cual tiene un plazo de dos meses.

Alcalde desconocía presuntos vínculos con el CJNG de los policías

Jorge Luis Estrada Garibay, alcalde de Ecuandureo. (Facebook)

Jorge Luis Estrada Garibay, alcalde de Ecuandureo, negó haber tenido conocimiento previo sobre los presuntos nexos de los policías municipales con el CJNG, esto debido a que la corporación se integra de 33 elementos.

En entrevista con Azucena Uresti, el edil explicó que esta situación lo sorprendió debido a que el director de Seguridad Pública y los uniformados ya formaban parte de la corporación antes del inicio de su administración.

“Yo he estado muy al pendiente ahí con ellos desde el día que ocurrieron estos hechos (...) Pues algo de sorpresa también para mi persona, pues el director y policías tenían trabajando ya en el municipio”, comentó.

Finalmente, informó que tras las detenciones fue la Guardia Civil la encargada de asumir la seguridad en Ecuandureo.