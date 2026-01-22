Por qué acabó la alianza entre Los Blancos de Troya y El Abuelo Farías, señalados como extorsionadores en Michoacán

"El Botox" y "El Abuelo Farías" habrían terminado su alianza. (Jesús Aviles - Infobae México)

La reciente detención de César Alejandro Sepúlveda, también conocido como “El Botox”, este 22 de enero de 2026, dejó nuevos datos sobre cómo funcionan las alianzas criminales en la zona y qué tanto es el interés de los criminales michoacanos por extorsionar a los empresarios y productores relacionados con la agricultura de la región.

Según datos revelados por autoridades federales, habría terminado el pacto que mantenían el grupo comandado por “El Botox”, conocidos como “Los Blancos de Troya”, y la agrupación criminal que encabeza José Juan Farías, alias “El Abuelo Farías”, identificados como “El Cártel de Tepalcatepec” o “Cártel del Abuelo”.

De acuerdo con reportes, estas dos agrupaciones mantenían una alianza en la región, la cual se encontraba en el marco de los "Cárteles Unidos", grupo designado como organización terrorista por EEUU.

Por qué habría terminado la alianza

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

Según informaron fuentes federales este 22 de enero, los “Blancos de Troya” se dedicaban a exigir pagos ilegales y cometer secuestros contra productores y empacadores de limón, además de otros cultivos en la región de Tierra Caliente.

A raíz de estas actividades de "El Bótox", habría terminado la relación con Juan José Farías Álvarez, conocido como “El Abuelo”, debido a que él buscaba asumir el control sobre esas extorsiones, de acuerdo con los reportes oficiales.

Tras esos hechos, “Los Blancos de Troya” habrían salido de lo que conocíamos como “Cárteles Unidos”, una asociación criminal que reunía a diversos grupos con el fin de contener el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.

Además, existen indicios de que posterior al rompimiento habría surgido una nueva alianza de “Los Blancos de Troya”, la cual estaría integrada junto con “Los Viagras” y el “CJNG”.

Extorsiones realizadas por los Blancos de Troya en Michoacán

Las extorsiones ejecutadas por "Los Blancos de Troya" en Michoacán han tenido un impacto directo sobre el sector agrícola, especialmente entre productores y empacadores de limón en la región de Tierra Caliente.

Las autoridades federales detallaron que el grupo exigía el pago de cuotas ilegales, conocidas como cobro de piso, a quienes participan en la cadena de producción y distribución de limón amarillo en comunidades como Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, pertenecientes a los municipios de Buenavista y Apatzingán.

Omar García Harfuch confirmó la detención del líder de Los Blancos de Troya. (Gobierno de México)

El modus operandi de la organización también incluía el secuestro de agricultores y empacadores, lo que generaba temor y paralizaba la actividad productiva local. Además, la violencia se extendía a otros cultivos y sectores económicos de la zona.

Autoridades federales y estatales identificaron que la organización no solo imponía cuotas, sino que también recurría a amenazas, violencia armada y la utilización de explosivos para garantizar el pago y mantener su influencia sobre la economía regional.

Qué son los Cárteles Unidos y quiénes lo integraban

Departamento de Estado. (Gobierno EUA)

Según reportes hechos por el portal de investigaciones, Insight Crime, "Cárteles Unidos" fue identificado como una alianza de varios grupos criminales locales en Michoacán, formada principalmente para enfrentar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Tierra Caliente.

Entre sus principales integrantes se encontraba el “Cártel de Tepalcatepec” (también conocido como el Cártel del Abuelo), Los Viagras y otras células como la Nueva Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

La coalición presuntamente operaba principalmente en Tepalcatepec, Chinicuila, Apatzingán y Buenavista.

Su objetivo central sería mantener el control de las economías ilícitas regionales y resistir la expansión de grupos rivales.

Además, se presume que el líder de esta alianza era el “Abuelo Farías” jefe del Cártel de Tepalcatepec.

La nueva alianza entre los Blancos de Troya, el CJNG y los Viagras por el control de la extorsión

Torturan y ejecutan al joven Empresario y líder limonero del Valle de Apatzingán. (Fb: Bernardo Bravo)

La conformación de una nueva alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, “Los Blancos de Troya” y “Los Viagras” habría reconfigurado el panorama criminal en Michoacán, intensificando la presión sobre los productores de limón en la región de "Tierra Caliente".

Según reportes, tanto “Los Blancos de Troya” como "Los Viagras" habrían abandonado el bloque de "Cárteles Unidos" para sumarse a un acuerdo con el CJNG, lo que permitió consolidar el cobro sistemático de piso y la ampliación de sus operaciones ilícitas.

Esta triple alianza habría facilitado que las extorsiones y amenazas contra agricultores se volvieran más frecuentes y organizadas, afectando no solo la economía local sino también la vida cotidiana de las comunidades productoras.

Uno de los acontecimientos que podría sustentar esta alianza sería el asesinato de el líder limonero, Bernardo Bravo, debido a que informes de fuentes federales indicaron que las investigaciones apuntaban a una presunta colaboración entre las tres organizaciones tras el crimen.