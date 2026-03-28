México

¿Cómo van los casos de sarampión en México? Estos son los estados con más defunciones

La enfermedad viral se ha extendido a 453 municipios, donde se concentra la mayor parte de los contagios

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Las autoridades de Pensilvania reportan 11 casos de sarampión en medio de preocupación por propagación
Sarampión en México. (Freepik)

A lo largo de las semanas, el sarampión continúa propagándose en México. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, con corte al 26 de marzo, el país suma 14 mil 605 casos confirmados, lo que muestra un incremento significativo en diversas entidades.

El sector más impactado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 911 incidencias registrados. Le siguen las personas de 25 a 29 años, con mil 723, y los infantes de 5 a 9 años, con mil 687. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se presenta en bebés menores de un año, con 71.34 casos por cada 100 mil habitantes.

La enfermedad viral se ha extendido a 453 municipios, donde se concentra la mayor parte de los contagios, lo que refleja un panorama que sigue afectando a miles de mexicanas y mexicanos en múltiples regiones del país.

En la semana epidemiológica 12 de 2026 se han acumulado 374 transmisiones probables y 49 casos confirmados, identificando diversas incidencias en el periodo señalado.

Defunciones por sarampión en México

Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, se han registrado 35 fallecimientos vinculados al sarampión desde el inicio del brote en febrero del año pasado. De acuerdo con el informe oficial, las muertes se han distribuido en diez estados del país:

  • Chihuahua: 21
  • Jalisco: 4
  • Sonora: 1
  • Durango: 2
  • Michoacán: 1
  • Tlaxcala: 1
  • Ciudad de México: 2
  • Chiapas: 1
  • Guerrero: 1
  • Sinaloa: 1
Sarampión en México
Sarampión en México con corte al 26 de marzo. (captura de pantalla)

Campaña de vacunación en México contra la enfermedad viral

El sector salud, por medio de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, dio a conocer la cantidad de vacunas aplicadas por entidad en México entre el 12 de febrero y el 16 de marzo. Este es el total de dosis administradas en cada estado:

  • Estado de México: 1,756,455
  • Ciudad de México: 1,310,048
  • Jalisco: 1,206,969
  • Veracruz: 951,080
  • Chiapas: 835,280
  • Puebla: 795,122
  • Nuevo León: 785,684
  • Michoacán: 501,265
  • Guanajuato: 446,172
  • Sonora: 400,915
  • Tabasco: 400,029
  • Sinaloa: 377,352
  • Tamaulipas: 351,548
  • San Luis Potosí: 303,213
  • Oaxaca: 253,955
  • Baja California: 248,551
  • Coahuila: 244,049
  • Durango: 238,554
  • Hidalgo: 210,658
  • Yucatán: 197,296
  • Quintana Roo: 196,193
  • Querétaro: 195,859
  • Tlaxcala: 195,721
  • Guerrero: 192,590
  • Morelos: 180,668
  • Nayarit: 142,705
  • Zacatecas: 96,455
  • Colima: 76,455
  • Chihuahua: 74,407
  • Aguascalientes: 74,407
  • Campeche: 47,320
  • Baja California Sur: 45,324

La campaña de vacunación contra este virus está dirigida principalmente a niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, ya que se trata del grupo con mayor vulnerabilidad.

Se recomienda revisar si el menor no ha sido vacunado o si solo cuenta con una dosis y han transcurrido seis meses desde su aplicación; en ese caso, es necesario acudir a una unidad de salud para completar su esquema de inmunización.

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