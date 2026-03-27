México

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Dautillos, según los reportes oficiales

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Los uniformados usan unidades blindadas
Durante el despliegue los elementos fueron agredidos. (imagen ilustrativa) (X/@versionesmx)

Un operativo de la Secretaría de Marina en la localidad de Dautillos, municipio de Navolato, culminó con la muerte de un presunto delincuente luego de que elementos navales fueron atacados a balazos este 26 de marzo de 2026.

El enfrentamiento fue compartido en redes sociales por algunos testigos y posteriormente confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) mediante sus canales oficiales.

Las autoridades estatales informaron que la situación se mantiene bajo vigilancia y se reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

El resto de los atacantes lograron huir del sitio, por lo que se está llevando a cabo un operativo en coordinación con el Grupo Interinstitucional -integrado por instituciones federales y estatales- para lograr la aprehensión. Hasta el momento no se ha reportado cuántos sujetos fueron participaron en el ataque.

Detalles del operativo en Dautillos

Pobladores grabaron desde sus casas el estruendo de las detonaciones. Crédito: Redes Sociales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa), efectivos de la Marina realizaban labores en Dautillos cuando sufrieron una agresión armada por parte de civiles.

Tras repeler el ataque, los marinos lograron neutralizar a uno de los presuntos agresores.

El resto del grupo huyó del lugar, motivo por el cual las fuerzas federales continúan la búsqueda con apoyo del Grupo Interinstitucional.

La SSP Sinaloa recomendó a la población de la zona permanecer en resguardo mientras las autoridades trabajan para restaurar el control total del área.

El comunicado oficial incluyó la instrucción de seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad, especialmente para quienes transitan por el sector.

Por otra parte, en redes sociales circulan videos de testigos de la localidad de Dautillos, quienes grabaron desde sus domicilios el momento en que se escuchaban las detonaciones de presuntas armas largas.

Además, otro video presuntamente relacionado con el enfrentamiento muestra como una patrulla de la marca Ford perteneciente a la Secretaría de la Marina realiza movimientos estratégicos cerca de las letras turísticas de Dautillos durante el enfrentamiento.

Existen reportes de que en el sitio sobrevuela un helicóptero de la Secretaría de Marina para apoyar en la localización de los atacantes que lograron huir.

Recomendaciones y canales oficiales para la ciudadanía

Las autoridades estatales pusieron a disposición de los ciudadanos el número 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas, subrayando la importancia de reportar cualquier situación sospechosa o de riesgo.

La SSP Sinaloa aseguró que la información se actualizará a través de sus canales oficiales conforme avance el operativo y se obtengan mayores detalles sobre los agresores restantes.

El incidente en Navolato se suma a una serie de operativos recientes en la región, donde las fuerzas federales y estatales han intensificado sus acciones contra grupos delictivos.

La SSP Sinaloa reiteró su compromiso de mantener informada a la población y de actuar en coordinación con las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en el estado.

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