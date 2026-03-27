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Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

“Prohibido llevar una vida civil”, es una de las frases que aparece en el material incautado

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Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un "reglamento en Chiapas"
Los sujetos fueron capturados junto con diversos indicios (Especial)

Dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Chiapas junto con armamento y hasta una cartulina con un reglamento. De igual manera, los agentes liberaron a cinco personas que estaban privadas de su libertad.

Los hechos fueron informados el 26 de marzo, fecha en la que circularon imágenes en redes sociales en las que puede verse a los sujetos detenidos, además de los indicios incautados, entre ellos un par de reglamentos.

Las personas capturadas en el municipio de el municipio de Acacoyagua, fueron identificadas como Enoch “N” y Josué “N”, sujetos que tras ser arrestados mencionaron pertenecer al grupo delictivo.

Además del rescate de cinco personas, los agentes de seguridad fue asegurada una escopeta un arma de fuego calibre 9 milímetros con 3 cargadores, un arma de fuego corta de color negro calibre 45 milímetros, una camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban de color gris, modelo 2011 con reporte de robo en Tabasco.

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un "reglamento en Chiapas"
Los indicios asegurados (Especial)

De igual manera a los sujetos les fueron incautados ocho teléfonos celulares, una cámara de vigilancia, tres chips de telefonía, así como una lona y una cartulina con un “reglamento”.

La liberación de las cinco personas y la detención de otras dos fue resultado de un reporte al número de emergencias con el que elementos de seguridad acudieron a la colonia 8 de Septiembre para desarticular un foco delictivo dedicado a la privación de la libertad.

Qué dice el reglamento asegurado

Asimismo, las víctimas fueron resguardadas y se les brindó apoyo médico y psicológico, en tanto los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades.

  • Prohibido al alcohol mientras se trabaja
  • Prohibida Robar (MUERTE INMEDIATA)
  • Prohibido llevar una vida civil
  • No masticar chicle
  • No andar sin playera
  • No usar gorras para atrás o de lado
  • Prohibido manipular tas armas

Son algunas de la frases contenidas en el reglamento asegurado junto con los hombres.

Aseguran arsenal del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero las autoridades informaron sobre el resultado de un operativo en el municipio de Villaflores. En dicha ocasión los indicios asegurados fueron relacionados con el Cártel de Sinaloa, aunque no hubo personas detenidas si fueron aseguradas:

Armamento y munición aseguradas por autoridades en Chiapas. Crédito: SSP Chiapas.
Armamento y munición aseguradas por autoridades en Chiapas. Crédito: SSP Chiapas.
  • Tres armas largas tipo AK-47 calibre 7.62x39
  • Dos armas largas Colt R-15 calibre .223
  • Dos armas largas calibre .22
  • Un arma larga calibre .308
  • Mil 324 cartuchos calibre 7.62x39
  • 23 cartuchos calibre .223
  • Cuatro cartuchos calibre .308
  • 42 cargadores para arma larga
  • Siete chalecos balísticos

Días después, el 21 de febrero, fue anunciada la detención de seis posibles miembros del grupo delictivo: Joel “N”, alias El Chapo; Isaac “N”, alias El Diablo; Noé “N”; David “N” y Daniel “N” y Richard “N“.

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