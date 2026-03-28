México

Tras ubicar veleros reportados como desaparecidos que iban a Cuba, Marina se comunica con tripulantes

La Marina informó que los tripulantes de los veleros, de diferentes nacionalidades, se encuentran en buen estado de salud

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Aeronave de la Marina localizó los veleros a 80 millas de Cuba. (Cortesía)
Aeronave de la Marina localizó los veleros a 80 millas de Cuba. (Cortesía)

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que fueron localizadas dos embarcaciones tipo velero que habían zarpado de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, y de las cuales no se tenía confirmación de arribo.

Las embarcaciones, identificadas como “Friendship” y “Tiger Moth”, transportaban ayuda humanitaria y llevaban a bordo a nueve tripulantes de distintas nacionalidades, quienes fueron reportados en buen estado de salud tras su localización.

Activan operativo de búsqueda y rescate

Ante la falta de confirmación de llegada en las fechas previstas, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), en cumplimiento de los protocolos internacionales para la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Las unidades iniciaron labores de monitoreo y rastreo desde que se reportó la posible desaparición de ambas embarcaciones, las cuales habían zarpado el pasado 20 de marzo.

Localización aérea en el Caribe

Fue el 27 de marzo cuando una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró avistar los dos veleros a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de Cuba, es decir, a unos 148 kilómetros de distancia.

Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria desde Quintana Roo. (Cortesía)
Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria desde Quintana Roo. (Cortesía)

Tras confirmar su identidad, las autoridades establecieron comunicación con el capitán de una de las embarcaciones, quien informó que:

  • Todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud
  • El retraso se debió a condiciones meteorológicas adversas, particularmente vientos fuertes que dificultaron la navegación

Acompañamiento para arribo seguro

Luego del contacto, la Secretaría de Marina notificó a los países de origen de los tripulantes sobre su localización y estado de salud.

Asimismo, se informó que ambas embarcaciones serán acompañadas por una unidad de superficie de la Armada de México para garantizar su llegada segura a Cuba.

Se prevé que el contacto con el buque de la Marina se realice durante la mañana, alrededor de las 11:00 horas, como parte del protocolo de resguardo.

Coordinación internacional y despliegue estratégico

Durante el desarrollo de la operación, la Semar destacó la implementación de diversas acciones clave:

  • Activación del Sistema SAR bajo estándares internacionales
  • Despliegue de unidades aéreas y navales
  • Coordinación interinstitucional e internacional con centros de rescate
  • Monitoreo constante de la ruta y condiciones oceanográficas

Estas acciones permitieron ubicar a las embarcaciones en un tiempo oportuno, evitando una posible emergencia mayor.

Compromiso con la seguridad marítima

La Secretaría de Marina reiteró que este tipo de operaciones forman parte de su responsabilidad de salvaguardar la vida humana en la mar, priorizando la coordinación internacional y el uso eficiente de los recursos disponibles.

El caso concluye con saldo positivo, al confirmarse que los nueve tripulantes se encuentran fuera de peligro, luego de varios días de incertidumbre en aguas del Caribe.

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