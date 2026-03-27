Omar Chaparro mintió para intentar obtener una oportunidad en televisión: usó el nombre de Pati Chapoy

Omar Chaparro revela que fingió ser sobrino de Pati Chapoy para buscar trabajo en TV Azteca en sus inicios (Ig: @omarchaparro)

Omar Chaparro, uno de los rostros más versátiles del espectáculo mexicano, reveló que en sus inicios recurrió a estrategias poco convencionales para buscar oportunidades laborales: el actor confesó que llegó a presentarse como “sobrino de Pati Chapoy” en las instalaciones de TV Azteca con la esperanza de ingresar a la televisora.

Esta admisión, realizada durante una entrevista con la propia Chapoy, anticipa la charla completa que será emitida el domingo por el canal de la conductora, según muestra un avance difundido por Ventaneando.

La declaración ilumina los desafíos que enfrentó Chaparro en su llegada a la Ciudad de México, así como la ansiedad experimentada frente a la escasez de oportunidades y recursos.

En el diálogo difundido por Ventaneando, Chaparro relató con detalle su situación:

“Me formaba a las filas de Televisa, se nos empezó a acabar el dinero, empezó la ansiedad, la desilusión de que tocaba puertas y yo ya desesperado. Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’; de verdad, hasta les enseñé mi gafete, pero no me dejaron entrar”.

La entrevista con Pati Chapoy muestra los desafíos económicos y emocionales enfrentados por Omar Chaparro en su llegada a la Ciudad de México (Pati Chapoy / Facebook)

La reacción de Chapoy ante la anécdota fue de sorpresa y risa. A pesar de la negativa inicial, la persistencia de Chaparro lo llevó, años más tarde, a consolidarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional.

Chaparro: de repartidor de pizzas a referente de la comedia

Nacido el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua, Omar Rafael Chaparro Alvídrez es actor, comediante, cantante, productor y conductor. Aunque estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ejerció oficios como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero antes de dedicarse de lleno al medio artístico.

En 1996, dio inicio a su carrera en la radio con “Los visitantes”, donde creó personajes como La Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones, La Chole Ramos y El Ranchero Chilo. Estos sketches lo llevaron a la televisión, donde ganó terreno como referente del humor mexicano. Chaparro condujo programas como “Black & white” en Telehit y “Ya párate” en Los 40 principales; este último se convirtió en uno de los programas de radio más populares del país.

Antes de triunfar en el entretenimiento, Omar Chaparro trabajó como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero en Chihuahua (Foto: Instagram/@omarchaparro)

Su presencia se extendió a comedias televisivas como “La hora pico” y “XHDRBZ”, en las que demostró su talento para la improvisación y la parodia, consolidando su imagen ante el público.

La transición de Chaparro al cine incluyó más de 30 películas, entre las que destacan “No manches Frida”, “Compadres” y “Como caído del cielo”, film en el que rindió un homenaje a Pedro Infante. Su participación en producciones internacionales se materializó en la película “Pokémon: Detective pikachu”, ampliando su proyección fuera de México.

Chaparro también es conocido por su trabajo como actor de doblaje, especialmente por prestar su voz en español latino a Po en la saga de “Kung Fu Panda”, personaje que en la versión original interpreta Jack Black. Además, colaboró en el doblaje latino de películas como “Los Increíbles”, “Luca” y “Condorito: La película”.