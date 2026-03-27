México

Omar Chaparro mintió para intentar obtener una oportunidad en televisión: usó el nombre de Pati Chapoy

El comediante compartió su historia más insólita sobre sus primeros años en la capital, mostrando que el humor marcó su camino mucho antes de alcanzar la fama

Guardar
El actor aseguró que es uno de sus sueños el presentarse en un importante recinto de la CDMX: (Ig: @omarchaparro)
Omar Chaparro revela que fingió ser sobrino de Pati Chapoy para buscar trabajo en TV Azteca en sus inicios (Ig: @omarchaparro)

Omar Chaparro, uno de los rostros más versátiles del espectáculo mexicano, reveló que en sus inicios recurrió a estrategias poco convencionales para buscar oportunidades laborales: el actor confesó que llegó a presentarse como “sobrino de Pati Chapoy” en las instalaciones de TV Azteca con la esperanza de ingresar a la televisora.

Esta admisión, realizada durante una entrevista con la propia Chapoy, anticipa la charla completa que será emitida el domingo por el canal de la conductora, según muestra un avance difundido por Ventaneando.

La declaración ilumina los desafíos que enfrentó Chaparro en su llegada a la Ciudad de México, así como la ansiedad experimentada frente a la escasez de oportunidades y recursos.

En el diálogo difundido por Ventaneando, Chaparro relató con detalle su situación:

“Me formaba a las filas de Televisa, se nos empezó a acabar el dinero, empezó la ansiedad, la desilusión de que tocaba puertas y yo ya desesperado. Un día llegué aquí a TV Azteca y les dije: ‘Soy sobrino de Pati Chapoy’; de verdad, hasta les enseñé mi gafete, pero no me dejaron entrar”.

La titular de ‘Ventaneando’ no fue la única celebridad de TV Azteca que se pronunció sobre el proceso legal contra Elektra.
La entrevista con Pati Chapoy muestra los desafíos económicos y emocionales enfrentados por Omar Chaparro en su llegada a la Ciudad de México (Pati Chapoy / Facebook)

La reacción de Chapoy ante la anécdota fue de sorpresa y risa. A pesar de la negativa inicial, la persistencia de Chaparro lo llevó, años más tarde, a consolidarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional.

Chaparro: de repartidor de pizzas a referente de la comedia

Nacido el 26 de noviembre de 1974 en Chihuahua, Omar Rafael Chaparro Alvídrez es actor, comediante, cantante, productor y conductor. Aunque estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, ejerció oficios como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero antes de dedicarse de lleno al medio artístico.

En 1996, dio inicio a su carrera en la radio con “Los visitantes”, donde creó personajes como La Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones, La Chole Ramos y El Ranchero Chilo. Estos sketches lo llevaron a la televisión, donde ganó terreno como referente del humor mexicano. Chaparro condujo programas como “Black & white” en Telehit y “Ya párate” en Los 40 principales; este último se convirtió en uno de los programas de radio más populares del país.

Omar Chaparro
Antes de triunfar en el entretenimiento, Omar Chaparro trabajó como repartidor de pizzas, mesero, barman y taquero en Chihuahua (Foto: Instagram/@omarchaparro)

Su presencia se extendió a comedias televisivas como “La hora pico” y “XHDRBZ”, en las que demostró su talento para la improvisación y la parodia, consolidando su imagen ante el público.

La transición de Chaparro al cine incluyó más de 30 películas, entre las que destacan “No manches Frida”, “Compadres” y “Como caído del cielo”, film en el que rindió un homenaje a Pedro Infante. Su participación en producciones internacionales se materializó en la película “Pokémon: Detective pikachu”, ampliando su proyección fuera de México.

Chaparro también es conocido por su trabajo como actor de doblaje, especialmente por prestar su voz en español latino a Po en la saga de “Kung Fu Panda”, personaje que en la versión original interpreta Jack Black. Además, colaboró en el doblaje latino de películas como “Los Increíbles”, “Luca” y “Condorito: La película”.

Temas Relacionados

Omar ChaparroPati Chapoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es el SIBO, la enfermedad intestinal que es poco conocida, pero muchos padecen

Una afección silenciosa puede estar detrás de molestias digestivas cotidianas, y entender estos indicios ayuda a buscar alivio desde los primeros síntomas

Qué es el SIBO, la enfermedad intestinal que es poco conocida, pero muchos padecen

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

La cantante tapatía vivió uno de los momentos más emotivos del estreno, al recibir palabras llenas de admiración por parte de la legendaria intérprete

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

Entre exigencias de ONGs y proximidad de Semana Santa, Senado pide a autoridades un informe sobre el derrame de petróleo en playas mexicanas

Los mexicanos muestran preocupación por el mar contaminado en esta temporada de vacaciones

Entre exigencias de ONGs y proximidad de Semana Santa, Senado pide a autoridades un informe sobre el derrame de petróleo en playas mexicanas

Semana Santa 2026: estos son los Pueblos Mágicos con menos gente para conocer esta temporada de vacaciones

La calma de estos pueblos permite vivir las fiestas lejos de las prisas y con un ambiente mucho más relajado

Semana Santa 2026: estos son los Pueblos Mágicos con menos gente para conocer esta temporada de vacaciones

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de marzo: línea 3 del STC afectada por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de marzo: línea 3 del STC afectada por alta afluencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

Laura Flores admite sentirse sola por la independencia de sus hijos: "Me llené de perros y gatos"

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

Cristian Castro está por terminar la preparatoria y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

DEPORTES

Confirmado, Memo Ochoa se convirtió en un referente para estar en la Selección Mexicana

Confirmado, Memo Ochoa se convirtió en un referente para estar en la Selección Mexicana

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: ya se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo