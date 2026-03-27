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Los mejores ejercicios que puedes hacer desde casa para aumentar el volumen de los glúteos

No dejes fuera de tu rutina de entrenamiento a estos movimientos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay diversos ejercicios que te ayudan a crecer el músculo de los glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutinas de entrenamiento en casa han ganado popularidad y se han convertido en una alternativa eficiente para quienes buscan mejorar la apariencia física sin acudir a un gimnasio.

Aumentar el volumen de los glúteos es uno de los objetivos más frecuentes entre quienes desarrollan rutinas de fuerza en el hogar, debido a que existen ejercicios efectivos que no requieren equipamiento avanzado ni grandes espacios.

El crecimiento muscular de los glúteos responde a estímulos de fuerza, repeticiones controladas y constancia. Al integrar ejercicios específicos, una alimentación adecuada y periodos de descanso, es posible observar progresos evidentes.

El trabajo sistemático sobre los glúteos permite tonificar y potenciar esta zona del cuerpo, utilizando el propio peso y elementos sencillos como bandas elásticas.

Sentadillas: el clásico de la fuerza funcional

Mujer mayor de 70 años haciendo una sentadilla sin peso en una sala iluminada, con plantas y muebles sencillos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sentadillas figuran entre los movimientos más completos para el desarrollo de los glúteos. Al bajar y subir el cuerpo flexionando las rodillas, se activa toda la musculatura de la parte inferior, especialmente el glúteo mayor.

Para obtener resultados, se recomienda mantener la espalda recta, los pies separados a la altura de los hombros y descender hasta formar un ángulo de noventa grados con las rodillas. Realizar entre tres y cuatro series de quince repeticiones puede estimular el crecimiento muscular, incrementando gradualmente la dificultad al añadir peso corporal o una banda elástica.

Puente de glúteos: aislamiento y control

Gimnasio en casa
Así es el puente de glúteo Crédito: TikTok: @priscilla_bc

El puente de glúteos es un ejercicio de aislamiento que se centra en la musculatura posterior. Consiste en recostarse boca arriba, apoyar los pies en el suelo y elevar la pelvis, contrayendo los glúteos al máximo durante cada repetición. Este movimiento permite focalizar la fuerza en la zona deseada y evita la sobrecarga de la espalda baja.

Ejecutar cuatro series de entre doce y veinte repeticiones favorece la activación muscular, y el uso de una banda de resistencia o el apoyo de peso adicional sobre la pelvis puede potenciar el estímulo.

Zancadas: variedad y progresión

Zancadas, estocadas, entrenamiento, VisualesIA
Las zancadas estáticas mejoran la movilidad y el control de las articulaciones sin impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zancadas o lunges permiten trabajar glúteos y piernas de manera unilateral, es decir, cada lado del cuerpo por separado. Este ejercicio consiste en dar un paso largo hacia adelante y flexionar ambas rodillas, asegurando que la rodilla trasera se aproxime al suelo sin tocarlo.

La variedad de zancadas —hacia adelante, atrás o laterales— incrementa la dificultad y el reclutamiento muscular. Se sugiere realizar tres series de diez a quince repeticiones por pierna para promover el aumento de volumen.

La combinación de estos ejercicios, acompañada de disciplina y un adecuado plan alimenticio, contribuye al desarrollo de glúteos más fuertes y voluminosos. La progresión del entrenamiento y la correcta técnica resultan esenciales para alcanzar resultados visibles y sostenibles.

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