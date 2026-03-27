México

Laura Zapata es acusada de racista en La Casa de los Famosos: “Eres de raza negra”

La actriz utilizó conceptos que ya no tienen sustento científico, lo que ocasionó comentarios en redes sociales

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Laura Zapata, con cabello gris y blusa blanca, lleva el dedo índice a sus labios en señal de silencio, con el logo de La Casa de los Famosos superpuesto a la izquierda
La actriz Laura Zapata se volvió tendencia en redes tras su posicionamiento con Eduardo Antonio (@laurazapataoficial / Instagram)

Las tensiones en La casa de los famosos de Telemundo aumentaron después de que Laura Zapata protagonizara un intercambio verbal con Eduardo Antonio, conocido como “El Divo de Placetas”, la noche anterior.

Durante el posicionamiento, Zapata realizó comentarios referentes a la raza tanto propios como del cantante, quien se definió como “mulato muy orgulloso”.

Él es Eduardo Antonio, participante de LCDF que tuvo un encontronazo con Laura Zapata.
Él es Eduardo Antonio, participante de LCDF que tuvo un encontronazo con Laura Zapata.

Entre las frases dirigidas a su compañero, la participante afirmó: “Eres tan falso como todo lo que te pones”. Más adelante, señaló: “Cuando ofendieron a tu raza porque tú eres de la raza negra como yo soy de la raza blanca, te quedaste callado”.

En redes, diversos internautas han acusado a Laura Zapata de racismo.

¿Existen las razas? La razón por la que el comentario de Laura Zapata está siendo acusado de “racista”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En seres humanos no existen "las razas" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de “razas” humanas tiene raíces históricas y sociales, pero carece de fundamento biológico. Las investigaciones genéticas contemporáneas muestran que las diferencias entre los seres humanos son mínimas en términos de ADN. Los estudios indican que la variabilidad genética dentro de cualquier grupo humano es mayor que la que existe entre grupos tradicionalmente definidos como “razas”.

El concepto de raza surgió en el siglo XVIII para clasificar a las personas según características físicas como el color de piel, el cabello o los rasgos faciales. Estas clasificaciones se usaron para justificar sistemas de discriminación y jerarquías sociales, pero no reflejan divisiones reales en la especie humana. La ciencia actual utiliza el término “poblaciones” para referirse a grupos con ciertas frecuencias genéticas, relacionadas más con la geografía que con categorías raciales.

El concepto de raza carece de base científica en el contexto humano. Todas las personas pertenecen a una única “raza” o especie, Homo sapiens, y comparten un origen común. Las diferencias observadas son adaptaciones evolutivas a distintos entornos y no justifican clasificaciones raciales. El consenso científico rechaza la existencia de razas humanas desde un punto de vista biológico.

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