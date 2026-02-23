México

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

El cubano recordó con cariño su vínculo con la icónica vedette, asegurando que ella lo apoyó y aceptó su orientación sin prejuicios

Guardar
El cantante terminó su relación
El cantante terminó su relación con Niurka Marcos en elaño 2011 (FELIPE CUEVAS/ TelevisaUnivision)

Eduardo Antonio, conocido como El Divo, compartió en La Casa de los Famosos de Telemundo cómo inició y se desarrolló su relación sentimental con Niurka Marcos durante dos años, entre 2009 y 2011. El cantante afirmó: “Ella me trató muy bien, ella sabía que yo era bisexual y siempre le valió madre”.

El Divo relató que ambos vivían circunstancias diferentes: él acababa de salir de una relación importante y Niurka cuidaba a su hijo Emilio Osorio, quien era pequeño. Explicó que la distancia fue decisiva para el final de la relación, ya que él vivía en México y Niurka en Miami, lo que impedía que pudieran verse, ya que él no podía viajar a Estados Unidos.

Acerca del inicio, Eduardo Antonio recordó que coincidieron en una fiesta, se bailaron mutuamente y el flechazo fue instantáneo, destacó: “nos quedamos juntos dos años”. En esos años, según el cantante, Niurka siempre fue comprensiva y atenta, tanto en su vida privada como lejos de la prensa.

En la actualidad, El Divo está casado con Roy García, pareja con la que lleva más de seis años de relación. De origen cubano y nacionalizado mexicano, desarrolló su carrera en los años 90, sobre todo en la música para telenovelas como Mujer, casos de la vida real.

El cubano habló del tema mientras bailaba con Lupita Jones

Una trayectoria versátil en el entretenimiento latino

Eduardo Antonio Jiménez López, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, ha construido una carrera multifacética que abarca la música, la actuación y la conducción televisiva.

Nacido el 10 de diciembre de 1969 en Placetas, Villa Clara, Cuba, desarrolló su vocación artística desde la infancia, impulsado por un entorno familiar donde la música era parte esencial de la vida cotidiana.

Su formación incluyó la participación en programas de televisión infantil y festivales nacionales, donde se destacó como cantante desde una edad temprana.

El primer gran escenario en el que Eduardo Antonio se dio a conocer fue el emblemático cabaret Tropicana en La Habana. En 1996, representó a Cuba en la XXV edición del Festival OTI Internacional con el tema Me queda la canción, experiencia que marcó el inicio de su proyección internacional.

El cantante destacó que Niurka
El cantante destacó que Niurka siempre supo de su bisexualidad y mostró total aceptación durante toda la relación

Posteriormente, se trasladó a México y se integró al circuito de telenovelas de Televisa, participando en títulos como Mi pequeña traviesa, Preciosa y Alma rebelde, además de incursionar en el cine con su papel en Antes que anochezca, donde interpretó a un cantante de club nocturno.

El debut discográfico de Eduardo Antonio llegó en el año 2000 con el álbum Déjame Gritar, cuyos sencillos formaron parte de la banda sonora de varias producciones audiovisuales.

Su colaboración con Celia Cruz en el video La Negra Tiene Tumba’o reforzó su vínculo con figuras icónicas de la música latina. Más adelante, bajo el sello Univisión y Fonovisa, publicó Desde mi alma en 2007, integrando temas para telenovelas como Yo amo a Juan Querendón y Mujer, casos de la vida real.

De origen cubano y nacionalizado
De origen cubano y nacionalizado mexicano, Eduardo Antonio destacó en la música para telenovelas como Mujer, casos de la vida real durante los años 90

La vida personal de Eduardo Antonio también ha captado la atención pública. Mantuvo relaciones con figuras como Niurka Marcos y, en 2020, anunció abiertamente su orientación homosexual y su compromiso con Roy García, empresario cubano, lo que representó un hito en su trayectoria pública.

Temas Relacionados

Eduardo AntonioNiurka MarcosLa casa de los famosos 6La casa de los famososTelemundomexico-entretenimiento

Más Noticias

Quiénes son los posibles sucesores de “El Mencho” para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa deja al cártel más poderoso de México sin un heredero claro. Analistas advierten que la organización enfrenta una disyuntiva entre la reestructuración interna y la fragmentación violenta

Quiénes son los posibles sucesores

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

El hallazgo de un menor sin vida y con señales de violencia extrema reaviva el temor por la seguridad de niños y adolescentes en áreas rurales de la entidad, mientras se indaga la relación con grupos delictivos

Horror en Tabasco: decapitaron a

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

Diversas naciones han mostrado preocupación por sus connacionales

Embajadas emiten alertas a sus

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Revisa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus del AICM EN VIVO:

Jalisco vive jornada violenta tras operativo federal en Tapalpa: 25 detenidos, bloqueos y suspensión de clases

El Gobierno estatal confirmó vehículos incendiados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y municipios del interior

Jalisco vive jornada violenta tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

CONAGO reconoce coordinación con Sedena

CONAGO reconoce coordinación con Sedena y Gabinete de Seguridad tras abatimiento de “El Mencho”

Horror en Tabasco: decapitaron a un adolescente de entre 12 y 15 años, le dejaron un narcomensaje al lado

Embajadas emiten alertas a sus ciudadanos radicados en México ante ola de violencia tras captura de “El Mencho”

Jalisco vive jornada violenta tras operativo federal en Tapalpa: 25 detenidos, bloqueos y suspensión de clases

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales CDMX y Edomex hoy 22 de enero: reportan incidente en la México- Cuernavaca en Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

Estos son los influencers que se burlaron de El Mencho y terminaron muertos: ‘El Pirata de Culiacán’, uno de ellos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

DEPORTES

Maika, Starlight Kid y Mei

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno

Cancelan partidos de la Liga MX en Jalisco tras abatimiento del ‘Mencho’, líder del CJNG : “La decisión más sensata”