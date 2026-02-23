Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

El cantante terminó su relación con Niurka Marcos en elaño 2011 (FELIPE CUEVAS/ TelevisaUnivision)

Eduardo Antonio, conocido como El Divo, compartió en La Casa de los Famosos de Telemundo cómo inició y se desarrolló su relación sentimental con Niurka Marcos durante dos años, entre 2009 y 2011. El cantante afirmó: “Ella me trató muy bien, ella sabía que yo era bisexual y siempre le valió madre”.

El Divo relató que ambos vivían circunstancias diferentes: él acababa de salir de una relación importante y Niurka cuidaba a su hijo Emilio Osorio, quien era pequeño. Explicó que la distancia fue decisiva para el final de la relación, ya que él vivía en México y Niurka en Miami, lo que impedía que pudieran verse, ya que él no podía viajar a Estados Unidos.

Acerca del inicio, Eduardo Antonio recordó que coincidieron en una fiesta, se bailaron mutuamente y el flechazo fue instantáneo, destacó: “nos quedamos juntos dos años”. En esos años, según el cantante, Niurka siempre fue comprensiva y atenta, tanto en su vida privada como lejos de la prensa.

En la actualidad, El Divo está casado con Roy García, pareja con la que lleva más de seis años de relación. De origen cubano y nacionalizado mexicano, desarrolló su carrera en los años 90, sobre todo en la música para telenovelas como Mujer, casos de la vida real.

El cubano habló del tema mientras bailaba con Lupita Jones

Una trayectoria versátil en el entretenimiento latino

Eduardo Antonio Jiménez López, conocido artísticamente como El Divo de Placetas, ha construido una carrera multifacética que abarca la música, la actuación y la conducción televisiva.

Nacido el 10 de diciembre de 1969 en Placetas, Villa Clara, Cuba, desarrolló su vocación artística desde la infancia, impulsado por un entorno familiar donde la música era parte esencial de la vida cotidiana.

Su formación incluyó la participación en programas de televisión infantil y festivales nacionales, donde se destacó como cantante desde una edad temprana.

El primer gran escenario en el que Eduardo Antonio se dio a conocer fue el emblemático cabaret Tropicana en La Habana. En 1996, representó a Cuba en la XXV edición del Festival OTI Internacional con el tema Me queda la canción, experiencia que marcó el inicio de su proyección internacional.

El cantante destacó que Niurka siempre supo de su bisexualidad y mostró total aceptación durante toda la relación

Posteriormente, se trasladó a México y se integró al circuito de telenovelas de Televisa, participando en títulos como Mi pequeña traviesa, Preciosa y Alma rebelde, además de incursionar en el cine con su papel en Antes que anochezca, donde interpretó a un cantante de club nocturno.

El debut discográfico de Eduardo Antonio llegó en el año 2000 con el álbum Déjame Gritar, cuyos sencillos formaron parte de la banda sonora de varias producciones audiovisuales.

Su colaboración con Celia Cruz en el video La Negra Tiene Tumba’o reforzó su vínculo con figuras icónicas de la música latina. Más adelante, bajo el sello Univisión y Fonovisa, publicó Desde mi alma en 2007, integrando temas para telenovelas como Yo amo a Juan Querendón y Mujer, casos de la vida real.

De origen cubano y nacionalizado mexicano, Eduardo Antonio destacó en la música para telenovelas como Mujer, casos de la vida real durante los años 90

La vida personal de Eduardo Antonio también ha captado la atención pública. Mantuvo relaciones con figuras como Niurka Marcos y, en 2020, anunció abiertamente su orientación homosexual y su compromiso con Roy García, empresario cubano, lo que representó un hito en su trayectoria pública.