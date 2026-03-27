La iniciativa tras el caso Osmar: que los jóvenes sean juzgados como adultos, propone gobernador de Michoacán

Osmar "N" asesinó con armas de fuego a dos profesoras en Michoacán, a raíz del hecho es que se propondrá una iniciativa para reformar leyes que puedan juzgar como adultos a menores que cometan actos dolosos

El fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña confirmó que la condena de Osmar “N”, el joven que asesinó a dos maestras en Michoacán, sería máximo de 3 años debido a que es menor de edad (15 años) y la ley limita su pena.

Por el momento, Osmar “N” se encuentra en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes en Morelia.

La Fiscalía de Michoacán ya se encuentra avanzando en las investigaciones por el homicidio de las dos trabajadoras de la preparatoria “Anton Makarenko”.

Se buscará reformar leyes para juzgar a jóvenes como adultos

“Es una situación muy lamentable. Los jueces actuarán conforme a la ley y estamos muy atentos. Es una situación que nos llama a replantear nuestro sistema de justicia a nivel nacional. Es fundamental entender que los jóvenes que, en este caso especifico, delinquen con saña sí deberían ser enjuiciados como adultos sobre todo cuando ya tienen consciencia plena de lo que hacen, tanto individual como social. Estoy a favor de revisar el sistema penal nacional", declaró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Deberíamos buscar que estos casos sean atendidos; en el momento que la persona sabe lo que está haciendo, debe ser tratado como un delito de alto impacto”, agregó.

De la misma manera, Ramírez Bedolla dejó en claro que las acciones que se buscan son impulsar una reforma federal para marcar la pauta de enjuiciamiento, “como gobernador voy a inferir e impulsar que en estos casos el Ministerio Público juzgue como adultos a los menores de edad. Debe procurarse la justicia a toda costa, es lo que piden las familias de las maestras". El caso, tal como expuso el gobernador exige justicia por parte de la sociedad, pues se trata de un hecho profundamente indignante.

Revisión del patrón de comportamiento delictivo

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se había manifestado sobre casos de esta índole anteriormente, aclarando que juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir. El caso es muy doloroso en muchos sentidos, todo parece indicar que las maestras eran las personas que (Osmar) estaba buscando. La situación se tiene que atender de manera integral mas allá de la sanción y castigo al responsable”. También mencionó que se está trabajando en la materia, con un programa de salud mental para implementarlo en la educación secundaria y media superior. Este será una capacitación de maestras, maestros y contratación de personal especializado, incluirá guías para estudiantes y familias.

La mandataria también recordó el caso de Lex Ashton, un estudiante que mató a otro joven dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, ocurrido el pasado septiembre de 2025, y refirió que debe revisarse si entre el caso de Osmar y este hay similitudes, al menos en el ámbito social y psicológico.