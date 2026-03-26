Pena de muerte: por qué no existe en México y por qué piden que adolescente de Michoacán reciba dicha condena

El caso del adolescente de 15 años identificado como Osmar “N”, acusado de asesinar a dos maestras en una preparatoria de Michoacán, ha desatado indignación social y un debate sobre el endurecimiento de las sanciones contra menores de edad. Entre las reacciones más polémicas destaca la exigencia de algunos actores políticos de aplicar incluso la pena de muerte, pese a que esta sanción no existe legalmente en México.

El hecho, que involucra el uso de un arma de uso exclusivo del Ejército, ha provocado cuestionamientos sobre la violencia juvenil, la responsabilidad de los padres y los límites del sistema penal mexicano. A continuación, te explicamos el contexto del caso, las propuestas que han surgido y por qué la pena capital está prohibida en el país.

¿Qué pasó con Osmar “N” en Michoacán?

De acuerdo con los reportes, Osmar “N”, un menor de edad, fue detenido tras presuntamente asesinar a dos docentes dentro de una preparatoria en Michoacán. El ataque se realizó con un arma de uso militar, lo que agravó la conmoción social por la facilidad con la que el adolescente accedió a este tipo de armamento.

De las publicaciones en Instagram al ataque dentro del plantel, la cronología expone cómo se gestó el asesinato de dos maestras en Michoacán. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las autoridades informaron que el joven será procesado por delitos graves, entre ellos feminicidio y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Debido a su edad, el caso será atendido bajo el sistema de justicia para adolescentes, el cual contempla sanciones distintas a las de los adultos.

Este hecho ha sido uno de los más impactantes en lo que va de 2026, no solo por la violencia del crimen, sino por la participación de un menor de edad.

Proponen pena de muerte y castigo a padres de familia

Tras el crimen, dirigentes políticos y diputados locales en Michoacán, como Carlos Bautista Tafolla del Movimiento del Sombrero, plantearon endurecer las sanciones contra menores infractores.

Al ser cuestionado sobre el ataque armado este martes, el legislador detalló que esta sentencia es la que considera ejemplar ante la muerte de las maestras, pero que de acuerdo a la ley tiene que ser juzgado como menor de edad.

“Una muerte yo digo que merece la pena de muerte, eso es lo que yo creo, porque no es justo que le arrebate la vida a dos madres de familia", comentó ante medios de comunicación.

Tafolla también señaló que los padres del adolescente deberían ser castigados. Entre las propuestas más controvertidas se encuentran:

Aplicar la pena de muerte en casos de homicidios graves

Incrementar las penas privativas de la libertad para adolescentes

Castigar legalmente a los padres de familia por la conducta de sus hijos

Foto: Facebook-Carlos Bautista Tafolla / Redes sociales

Estas propuestas han generado un fuerte debate público, ya que especialistas en derecho advierten que varias de ellas contravienen la legislación vigente y los tratados internacionales firmados por México.

Además, organizaciones civiles han alertado que este tipo de propuestas responden más a la presión social que a soluciones estructurales para combatir la violencia.

¿Por qué no existe la pena de muerte en México?

La pena de muerte está completamente prohibida en México. Su eliminación fue resultado de un proceso histórico y jurídico que culminó en reformas constitucionales y la adhesión del país a tratados internacionales.

Entre las principales razones destacan:

1. Prohibición constitucional

La Constitución mexicana establece que no se puede aplicar la pena de muerte en ningún caso. Esta prohibición quedó consolidada tras reformas que eliminaron su uso incluso en delitos excepcionales.

2. Tratados internacionales

México ha firmado acuerdos internacionales que impiden restablecer la pena capital, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos compromisos obligan al Estado a garantizar el derecho a la vida.

3. Abolición histórica

Aunque en el pasado existió la pena de muerte en el país, fue eliminada progresivamente hasta desaparecer por completo en el siglo XX. Su uso estaba ligado a delitos como traición a la patria o crímenes graves, pero fue considerado incompatible con los derechos humanos.

¿Se puede aplicar la pena de muerte en este caso?

Legalmente, no es posible aplicar la pena de muerte en México, ni siquiera en casos de extrema violencia como el de Osmar “N”. Además, al tratarse de un menor de edad, existen protecciones adicionales en el marco jurídico nacional e internacional.

El sistema de justicia para adolescentes prioriza la reinserción social sobre el castigo punitivo extremo, lo que limita las sanciones máximas que pueden imponerse.

Debate abierto: castigo vs. derechos humanos

El caso ha reavivado una discusión profunda en la sociedad mexicana: ¿deben endurecerse las penas frente a crímenes graves cometidos por menores?

Mientras algunos sectores exigen medidas más severas, otros advierten que propuestas como la pena de muerte en México no solo son inviables, sino que también representan un retroceso en materia de derechos humanos.

Lo cierto es que el crimen en Michoacán ha puesto en evidencia los desafíos del país en temas de seguridad, justicia juvenil y prevención de la violencia, un debate que seguirá en el centro de la agenda pública.