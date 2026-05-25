Vinculan a proceso a pareja detenida con 187 mil dólares ocultos en Tabasco

En la unidad había 187 mil dólares y más de 209 mil pesos en efectivo escondidos en cajas. (Imagen potenciada con IA | FGR)

Una pareja fue vinculada a proceso en Tabasco luego de ser detenida con 187 mil dólares y más de 209 mil pesos en efectivo ocultos dentro de cajas de cartón en una camioneta, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados, identificados como José “N” y Julia “N”, fueron arrestados en el municipio de Centla tras una denuncia anónima que derivó en un operativo realizado por elementos federales y agentes ministeriales.

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De acuerdo con las investigaciones, el dinero fue localizado durante una revisión al vehículo en el que viajaban ambos detenidos. Las autoridades aseguraron 187 mil dólares estadounidenses —poco más de 3 millones 200 mil pesos— y 209 mil 200 pesos mexicanos escondidos en el interior de la unidad.

La FGR señaló que los implicados no pudieron acreditar el origen legal del efectivo, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y el dinero decomisado.

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Los implicados no pudieron acreditar el origen legal del efectivo, por lo que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. (Imagen ilustrativa | FGR)

Posteriormente, un juez federal determinó vincularlos a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y les impuso prisión preventiva justificada.

Además, la autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria mientras continúan las indagatorias sobre el origen y destino del dinero asegurado.

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Un caso similar en el mismo municipio

Un caso similar ocurrió recientemente en el municipio de Centla, donde autoridades federales detuvieron a dos personas que transportaban más de 168 mil dólares y 209 mil pesos en efectivo ocultos dentro de una camioneta sobre la carretera Ciudad del Carmen–Villahermosa. El aseguramiento se realizó durante un operativo derivado de labores de inteligencia y revisiones en la región.

De acuerdo con las investigaciones, el dinero estaba distribuido en distintos compartimentos de la unidad y los ocupantes no pudieron acreditar el origen legal de los recursos ante las autoridades ministeriales.

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Tras la detención, el efectivo, el vehículo y los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso llamó la atención por el volumen de dinero asegurado y por la ruta donde ocurrió el operativo, una zona identificada por autoridades federales como corredor utilizado para el traslado de efectivo, combustible y mercancías ilegales entre Tabasco, Campeche y Veracruz. Las investigaciones continúan para determinar si los recursos estaban relacionados con actividades del crimen organizado o redes de lavado de dinero en el sureste del país.

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