México

El inesperado mensaje que recibió Camila Fernández de Lupita D’Alessio por su interpretación de “Acaríciame”

La cantante tapatía vivió uno de los momentos más emotivos del estreno, al recibir palabras llenas de admiración por parte de la legendaria intérprete

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Camila Fernández con sombrero y traje de charro, manos sosteniendo el ala del sombrero. Arriba a la izquierda, Lupita D'Alessio en un círculo, con micrófono
Camila Fernández muestra su emoción durante el programa Juego de Voces tras recibir un mensaje de la legendaria cantante Lupita D'Alessio, evidenciando los lazos generacionales en la música mexicana. (Redes sociales)

El arranque de Juego de voces 2026 dejó una huella importante en el público al exhibir un momento de genuina emoción entre dos generaciones de la música mexicana.

Camila Fernández se robó la atención al escuchar un mensaje inesperado de Lupita D’Alessio que se convirtió en el centro de la transmisión, además, reveló la profundidad de los lazos y reconocimientos que circulan entre los distintos linajes artísticos.

Escenario de TV vibrante de Juego de Voces, con luces moradas y naranjas. Presenta dos secciones con instrumentos, sillas para concursantes y una pantalla central
Juego de voces 2026 arranca con lágrimas y sorpresas entre Camila Fernández y Ernesto D’Alessio. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

El mensaje de Lupita D’Alessio y su repercusión en el escenario

Durante la noche, Camila Fernández tuvo la responsabilidad de interpretar “Acaríciame”, un tema ineludible en la carrera de Lupita D’Alessio, mientras que Ernesto D’Alessio optó por “Hermoso cariño”, asociado históricamente a Vicente Fernández.

Durante la competencia, la cantante nacida en Guadalajara se impuso en el duelo final al convencer al público con su versión de un tema que no pertenece a su linaje familiar directo.

Sin embargo, la sorpresa mayor llegó tras la presentación, cuando Ernesto D’Alessio entregó a su colega una grabación de voz proveniente de su madre, Lupita D’Alessio.

“Me dio este regalo, Ernesto de la nada me mandó un mensaje de voz. Si te mandan un voice note, esperas todo, ¿no? Todo menos esto”, relató la joven cantante.

Camila Fernández, con cabello largo oscuro y detalles trenzados, sonríe a la cámara mientras forma un corazón con las manos frente a un micrófono morado y luces de escenario
Camila Fernández brilla en el inicio de Juego de voces 2026 al interpretar ‘Acaríciame’ de Lupita D’Alessio y emocionar al público mexicano. (Instagram: @camifdzoficial)

Posteriormente, Fernández compartió el contenido del mensaje, el cual fue revelador no solo por la admiración, sino también por el reconocimiento explícito a la autenticidad de la joven:

Hola Camila, soy Lupita D’Alessio. Solamente te quería, bueno primero, me da mucho gusto conocerte a través de, aunque sea, de este audio, y en el programa de Juego de voces. De verdad que me encantó, bueno, a mí me encantas tú. Eres una linda niña, me gusta mucho tu género porque tú estás luchando para que se conozca. Eso es muy padre de una artista, que sea fiel a su género, y tú lo eres”.

Por su parte, la cantante, conmovida hasta las lágrimas ante las cámaras, expresó: “Eso es lo que también yo admiro de ella, siempre fue muy fiel a ella, muy honesta, muy real y me encanta. Siento que somos dos mujeres fuertes, tratando de llevar la batuta. La admiro mucho, voy a llorar y voy a seguir llorando cada que la escuche porque para mí es lo máximo que se haya tomado el tiempo de sentarse a decir estas palabras para mí“.

El mensaje de Lupita D’Alessio para Camila Fernández destaca la autenticidad y el compromiso de la joven con la música mexicana tradicional. (Foto: TV Azteca)
El mensaje de Lupita D’Alessio para Camila Fernández destaca la autenticidad y el compromiso de la joven con la música mexicana tradicional. (Foto: TV Azteca)

Trayectoria y consolidación de Camila Fernández

La historia de Camila Fernández en la música no es reciente. Su debut profesional ocurrió el 14 de septiembre de 2014 en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas, acompañada de su padre, Alejandro Fernández.

Al cumplir 18 años, en 2015, firmó su primer contrato discográfico, marcando el inicio formal de su carrera. La artista ha sumado una presencia constante en escenarios y colaboraciones, desde su participación en “Grandes temas de telenovela” hasta su intervención en el álbum We Love Disney (Latino) y presentaciones en los Premios Billboard de la Música Latina.

En 2024, interpretó el Himno Nacional durante una pelea de Saúl ‘el Canelo’ Álvarez, consolidando su visibilidad ante públicos diversos.

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