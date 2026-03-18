Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

Foto: Gobierno Nayarit

Un enfrentamiento entre civiles armados dejó como saldo 20 sujetos detenidos y el decomiso de un arsenal en el municipio de Huajicori en Nayarit.

La agresión se registró la mañana de este martes 17 de marzo en la zona serrana del municipio, donde fue necesario desplegar un operativo de seguridad con apoyo aéreo para controlar la situación de riesgo.

Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado, informó que en el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar).

Desde explosivos hasta equipo táctico: objetos decomisados a los detenidos

Derivado de la acción, fueron detenidas 20 personas, de las cuales una resultó lesionada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades también lograron asegurarles un arsenal compuesto por los siguientes objetos ilícitos:

12 armas largas

Más de 3 mil 500 cartuchos de distintos calibres

75 cargadores

8 artefactos explosivos improvisados

Equipo táctico

Placas balísticas

Fornituras y cascos

Arsenal decomisado a los detenidos tras el enfrentamiento. Foto: Gobierno de Nayarit

Las autoridades informaron que no se registraron bajas por parte de las fuerzas de seguridad, esto debido a que también se priorizó el uso de inteligencia y la actuación estratégica para preservar la integridad de los agentes participantes y de la población.

El Gobierno del Estado de Nayarit detalló que se continúa con las actividades de aseguramiento, registro y puesta a disposición de los detenidos y del material decomisado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

“Estas acciones reflejan la coordinación institucional entre Federación y Estado, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas sustentadas en labores de inteligencia, que permiten avanzar en la desarticulación de generadores de violencia”, destacó.

Captan balacera en video

Videos compartidos en redes sociales registraron detonaciones de arma de fuego en Huajicori, los cuales podrían corresponder al enfrentamiento en el que se vieron involucrados elementos de seguridad y los 20 arrestados.

De acuerdo con los reportes, uno de los materiales fue captado por alumnos de una escuela de bachillerato, lo que alertó tanto a docentes como estudiantes.

Veinte hombres con un arsenal fueron arrestados tras la agresión armada. Video: Redes sociales

El gobernador de Nayarit también destacó que durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad se dio seguimiento al enfrentamiento y las acciones que se llevan a cabo en regiones del estado, entre los que se encuentran aseguramientos de vehículos, sustancias ilícitas y destrucción de plantíos.

Además, se acordó mantener y fortalecer la vigilancia en carreteras, aeropuertos, costas y municipios prioritarios, así como mantener revisiones en centros de reinserción social para garantizar el orden interno.

Cabe señalar que en el estado se ha documentado desde el año 2024 la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y células de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días.

En ese mismo año se registraron hechos violentos en el municipio de Huajicori debido a la disputa por el control del territorio que mantienen el CJNG y el Cártel de Sinaloa.