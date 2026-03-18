México

Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

La agresión armada desató un despliegue operativo en el municipio de Huajicori

Guardar
Foto: Gobierno Nayarit
Foto: Gobierno Nayarit

Un enfrentamiento entre civiles armados dejó como saldo 20 sujetos detenidos y el decomiso de un arsenal en el municipio de Huajicori en Nayarit.

La agresión se registró la mañana de este martes 17 de marzo en la zona serrana del municipio, donde fue necesario desplegar un operativo de seguridad con apoyo aéreo para controlar la situación de riesgo.

Miguel Ángel Navarro, gobernador del estado, informó que en el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar).

Desde explosivos hasta equipo táctico: objetos decomisados a los detenidos

Derivado de la acción, fueron detenidas 20 personas, de las cuales una resultó lesionada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades también lograron asegurarles un arsenal compuesto por los siguientes objetos ilícitos:

  • 12 armas largas
  • Más de 3 mil 500 cartuchos de distintos calibres
  • 75 cargadores
  • 8 artefactos explosivos improvisados
  • Equipo táctico
  • Placas balísticas
  • Fornituras y cascos
Arsenal decomisado a los detenidos
Arsenal decomisado a los detenidos tras el enfrentamiento. Foto: Gobierno de Nayarit

Las autoridades informaron que no se registraron bajas por parte de las fuerzas de seguridad, esto debido a que también se priorizó el uso de inteligencia y la actuación estratégica para preservar la integridad de los agentes participantes y de la población.

El Gobierno del Estado de Nayarit detalló que se continúa con las actividades de aseguramiento, registro y puesta a disposición de los detenidos y del material decomisado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

“Estas acciones reflejan la coordinación institucional entre Federación y Estado, así como el fortalecimiento de las capacidades operativas sustentadas en labores de inteligencia, que permiten avanzar en la desarticulación de generadores de violencia”, destacó.

Captan balacera en video

Videos compartidos en redes sociales registraron detonaciones de arma de fuego en Huajicori, los cuales podrían corresponder al enfrentamiento en el que se vieron involucrados elementos de seguridad y los 20 arrestados.

De acuerdo con los reportes, uno de los materiales fue captado por alumnos de una escuela de bachillerato, lo que alertó tanto a docentes como estudiantes.

Veinte hombres con un arsenal fueron arrestados tras la agresión armada. Video: Redes sociales

El gobernador de Nayarit también destacó que durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad se dio seguimiento al enfrentamiento y las acciones que se llevan a cabo en regiones del estado, entre los que se encuentran aseguramientos de vehículos, sustancias ilícitas y destrucción de plantíos.

Además, se acordó mantener y fortalecer la vigilancia en carreteras, aeropuertos, costas y municipios prioritarios, así como mantener revisiones en centros de reinserción social para garantizar el orden interno.

Cabe señalar que en el estado se ha documentado desde el año 2024 la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y células de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días.

En ese mismo año se registraron hechos violentos en el municipio de Huajicori debido a la disputa por el control del territorio que mantienen el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

EnfrentamientoNayarit20 detenidosHuajicoriArsenalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales

Recuento de las playeras de la Selección Mexicana en los mundiales previo a la justa mundialista de 2026

Estas son las playeras más

Pensión Mujeres Bienestar 2026 reanuda pagos a todas las beneficiarias: lista de quiénes no han cobrado el depósito de marzo de 3 mil 100 pesos

Las dispersiones de este mes, que abarcan el segundo bimestre de este año, fueron suspendidas el pasado lunes 16 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026 reanuda

Así se vivió el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas: explosión, caos y cinco muertos

El siniestro sorprendió a trabajadores en plena jornada y dejó cinco víctimas en la zona de almacenamiento

Así se vivió el incendio

Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso”

El periodista deportivo cuestionó la calidad de la boxeo que se observa en el ring y evidenció su preocupación por la integridad de los participantes

Faitelson se lanza contra las

Fiscalía de Chihuahua investiga a agente estatal por accidente y presuntos disparos en Balleza

Las detonaciones habrían sido realizadas en una cantina

Fiscalía de Chihuahua investiga a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a implicado en el

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

La Tuta, ex líder La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de José Ángel Bichir

Exnovia de José Ángel Bichir reacciona a la caída del actor desde un tercer piso

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito con la mamá de Poncho de Nigris tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026

Christian Nodal se deja ver con el rostro limpio tras eliminarse tatuajes con láser

Orquesta en vivo y un confesionario: así serán los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes

Paloma Morphy y Los Retros: estos son los artistas mexicanos que estarán en el Lollapalooza 2026

DEPORTES

Selección Mexicana suma otra baja:

Selección Mexicana suma otra baja: Santiago Giménez no será convocado para el México vs Portugal en el Azteca

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales

Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso”

La Tribuna de Hugol: así será la suite privada en el Estadio Ciudad de México para convivir con Hugo Sánchez antes del Mundial 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro estará en la Milano-San Remo 2026: cuándo y dónde ver su siguiente carrera