Suspenden a policía de CDMX que ‘cacheteó’ a joven en Coyoacán

El joven agredido, aparentemente, sólo descansaba en el lugar luego de realizar labores de jardinería. (Crédito: redes sociales)

Un policía fue suspendido de sus funciones luego de que se difundiera un video en el que se observa la agresión a un joven durante una revisión en la vía pública en la alcaldía Coyoacán, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron el 21 de marzo a las 16:49 horas en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, donde los oficiales acudieron tras recibir un reporte sobre una persona que permanecía sentada en la banqueta —sin realizar ninguna actividad sospechosa— durante un tiempo prolongado.

Por lo que se aprecia en las imágenes, el joven ha sido identificado como jardinero y, aparentemente, sólo se encontraba descansando en el lugar tras una jornada de trabajo.

Al llegar al lugar, los uniformados se aproximaron al joven para realizar una revisión preventiva; sin embargo, el video que circuló posteriormente en redes sociales muestra una agresión por parte de uno de los elementos.

Tras la difusión de las imágenes, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para revisar la actuación de los policías involucrados.

Otros policías fueron citados a declarar

La SSC indicó que los agentes ya fueron identificados y citados a rendir su declaración como parte del proceso interno. Asimismo, reiteró que el elemento que aparece agrediendo al joven fue suspendido de su cargo mientras se desarrollan las indagatorias.

El procedimiento busca determinar si la intervención se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y si existieron irregularidades en el actuar de los uniformados durante la revisión.

Las autoridades señalaron que la investigación continuará hasta esclarecer los hechos y definir las responsabilidades correspondientes dentro de la corporación.