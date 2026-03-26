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Sheinbaum presenta estrategia nacional para igualdad y protección de mujeres en México

El gobierno federal impulsa una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género

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Claudia Sheinbaum
El gobierno federal impulsa una estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.(@Claudiashein)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este miércoles la instalación de los Sistemas Nacionales de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. El acto realizado en la capital del país marca el inicio de una estrategia federal orientada a erradicar la violencia de género, un tema que la mandataria calificó como prioritario para su administración.

La creación de estos mecanismos institucionales responde a la demanda social de garantizar la paridad y la protección de los derechos de las mujeres en todo el territorio nacional. Según la presidenta, los nuevos sistemas buscan coordinar políticas públicas entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la prevención y la sanción de las violencias de género. El gobierno federal plantea que la articulación entre autoridades federales, estatales y la sociedad civil permitirá eliminar brechas y construir entornos más seguros.

Claudia Sheinbaum
La instalación de los nuevos sistemas busca eliminar brechas de género y garantizar entornos seguros para las mujeres, a través de la colaboración entre distintos niveles de gobierno y sectores sociales. (@Claudiashein)

Durante el encuentro, Sheinbaum subrayó la importancia de establecer espacios permanentes de diálogo y cooperación entre los poderes públicos, especialistas y organizaciones feministas. La mandataria explicó que la función de estos órganos será diseñar estrategias integrales que aborden tanto la atención inmediata de casos de violencia como la transformación estructural necesaria para erradicarla. La presencia de representantes de distintas dependencias federales, estatales y organizaciones de la sociedad civil refuerza el carácter transversal de la iniciativa.

Este acto coincide con las acciones impulsadas por el gobierno en el marco de las acciones por el Día Internacional de las Mujeres. El pasado martes 24 de marzo, la presidenta anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. El objetivo, de acuerdo con Sheinbaum, es erradicar este delito en el país y terminar con la impunidad. “El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”, expresó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum afirmó que el asesinato de las maestras "es doloroso en muchos sentidos". | YouTube Claudia Sheinbaum
Entre las medidas propuestas, destaca la investigación ininterrumpida de feminicidios y la creación de mecanismos formales para prevenir este delito, así como la adopción de políticas uniformes en todo el país. | YouTube Claudia Sheinbaum

Entre los puntos clave de la propuesta legislativa, se establece que el Ministerio Público estará obligado a investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio desde el principio. Además, se implementarán turnos continuos para asegurar investigaciones ininterrumpidas y se impulsarán mecanismos específicos de prevención. La iniciativa contempla la armonización de las leyes estatales con la nueva Ley General, con el propósito de unificar criterios y garantizar una respuesta efectiva a nivel nacional.

Sheinbaum destacó que la propuesta incluye la modificación de la Constitución para facultar la creación de una Ley General contra el feminicidio, lo que permitiría a todas las fiscalías del país operar bajo un mismo marco jurídico y adoptar políticas unificadas para combatir y prevenir este delito. La mandataria reiteró que el compromiso de su gobierno es avanzar hacia la igualdad sustantiva y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, colocando este desafío en el centro de la agenda nacional.

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