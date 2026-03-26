México

Sheinbaum insiste en juicio ciudadano a PT por voto en contra de la revocación de mandato en Plan B: “Va a ser sancionado por la gente”

La alianza entre Morena, PT y el PVEM enfrenta retos tras la postura contraria del PT respecto a la reforma electoral

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Crédito: (Infobae México)
Crédito: (Infobae México)

Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al voto en contra del Partido del Trabajo (PT) respecto al Plan B para la reforma electoral durante la deliberación en el Senado de la República.

En conferencia de prensa, la mandataria subrayó que la negativa del PT a votar está fuera del alcance de la alianza que mantiene Morena con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sheinbaum puntualizó: “No quisieron votar (...) pues eso va a ser sancionado por la gente”, en referencia a las implicaciones que podría tener esta decisión en las próximas elecciones. Añadió que al momento de acudir a las urnas, la ciudadanía podrá ejercer su voto y que “cada partido lleva su cuadrito en la boleta” y en ese momento “la gente va a tomar su decisión”.

Sobre la posibilidad de una ruptura en la alianza partidista, la jefa del Ejecutivo indicó que corresponde a cada organización política definir su postura y tomar decisiones al respecto.

Plan B aprobado sin respaldo de PT en revocación de mandato

El PT se opusó a modificar la fecha de la revocación de mandato para que coincida con las elecciones federales de 2027, como propone el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente del PT, Alberto Anaya, argumentó que este cambio pone en riesgo la permanencia del partido, ya que podría perder votos y su registro. Aunque el PT respalda la iniciativa de ley en general, se desmarca en este punto específico.

Ayer, en entrevista, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco sostuvo que la alianza entre Morena, PVEM y PT continuará en apoyo a Sheinbaum Pardo.

La jefa del Ejecutivo manifestó, durante su conferencia de prensa, que los senadores del PT y de la oposición, votaron en contra de la revocación de mandato por “temor” a tener consecuencias en las elecciones intermediarias.

Sheinbaum afirmó que el rechazo a la revocación de mandato "es malo para el país". | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum afirmó que el rechazo a la revocación de mandato "es malo para el país". | YouTube Claudia Sheinbaum

Además, según Sheinbaum Pardo, los partidos no respaldaron la revocación de mandato porque la presidenta o presidente en turno puede aparecer en la misma boleta electoral y así beneficiar a algunas candidaturas, lo cual, argumentó, es una idea errónea.

Contrario a lo que sus opositores han expresado acerca de que el Plan B fracasó, la mandataria consideró lo contrario y destacó que su objetivo con esta reforma es “disminuir los privilegios” de funcionarios públicos en espacios como los congresos locales y el Senado de la República.

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