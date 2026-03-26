¿Qué está pasando con el Cablebús en Puebla? Juez ordena suspensión temporal, gobierno debe garantizar que no habrá daño ambiental

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

El proyecto de construcción del Cablebús en el estado de Puebla enfrenta una suspensión temporal tras resoluciones judiciales.

Desde su anuncio, organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil manifestaron su rechazo, argumentando que la obra implicaría la afectación de áreas verdes y la tala de árboles.

En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno estatal informó en febrero que el desarrollo del sistema de transporte contemplaba la replantación y siembra de los árboles afectados, asegurando que no existiría riesgo ambiental.

Sin embargo, colectivos ambientalistas y ciudadanos consideraron insuficientes estas medidas y sostuvieron que la construcción del Cablebús sí ocasionaría un impacto negativo en el medio ambiente estatal.

Promovieron acciones legales para frenar el avance del proyecto. Una de estas demandas fue resuelta a favor de los ambientalistas, cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una resolución que ordena la suspensión temporal de las obras.

La medida permanecerá vigente hasta que el gobierno de Puebla presente un estudio de impacto ambiental que acredite que la construcción del Cablebús no ocasionará daños ecológicos, lo cual se tiene previsto sea el 31 de marzo.

Con esta decisión judicial, el avance del proyecto queda detenido de manera provisional, en espera de que la administración estatal cumpla con el requisito de presentar la documentación ambiental correspondiente.

Amparo para cancelar la continuación de este proyecto

Las organizaciones Hermanos Serdán y Voz de los Desaparecidos encabezaron la promoción del recurso legal que pretende detener la ejecución del proyecto del Cablebús en Puebla, argumentando que su desarrollo representa un riesgo para el medio ambiente en la entidad.

Junto con la sociedad civil, han señalando que la construcción del sistema de transporte público implicaría la tala de árboles y la afectación de áreas verdes, así como posibles daños a la biodiversidad local.

El amparo interpuesto, registrado bajo el expediente 133/2026, expone que existen indicios de riesgos ambientales asociados a la ejecución del Cablebús.

El documento presentado ante las autoridades judiciales detalla que las zonas por las que se pretende desarrollar la infraestructura cuentan con áreas ecológicas y hábitats que podrían verse comprometidos por las obras, lo que motivó la solicitud de una suspensión de los trabajos hasta que se presenten estudios de impacto ambiental por parte del gobierno estatal.

Las organizaciones argumentan que la protección del entorno natural debe ser prioritaria y que cualquier proyecto de infraestructura debe garantizar la preservación de los recursos ambientales.

El fallo judicial que ordena la suspensión temporal del proyecto responde a la preocupación expresada por estas agrupaciones y representa, de acuerdo con sus representantes, un avance en la defensa del medio ambiente y la participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano.