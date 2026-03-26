México

Por qué el azúcar líquida de jugos y refrescos causa más daño a la salud que el azúcar sólida

Algunas bebidas dulces alteran el metabolismo más que los postres sólidos debido a la rápida absorción y la falta de fibra, lo que exige mayor trabajo del cuerpo para equilibrar el azúcar

Guardar
Fila de tres vasos de vidrio transparentes sobre una mesada de cocina: uno con gaseosa de naranja, otro de cola y el último de lima-limón, todos con hielo y condensación.
A través del consumo diario de estas bebidas, el cuerpo recibe incrementos bruscos de azúcar que pueden desencadenar problemas de peso y enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos, jugos industrializados y otras bebidas endulzadas, ha adquirido relevancia en el análisis de los factores que influyen en el control de la glucosa en sangre.

Y es que diversas investigaciones señalan que la ingesta de este tipo de azúcar produce aumentos rápidos y pronunciados en los niveles de glucosa de los que llegan a ocurrir con el azúcar sólida, lo que puede favorecer el desarrollo de alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

El impacto de las bebidas azucaradas en la salud metabólica ha motivado recomendaciones internacionales para limitar su consumo y buscar alternativas más saludables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos y jugos industrializados, eleva más rápido la glucosa en sangre que el azúcar sólida.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el azúcar liquida y por qué eleva más los picos de glucosa que el azúcar solida

Se conoce como “azúcar líquida” a los azúcares añadidos que se encuentran en bebidas como refrescos, jugos industrializados, tés endulzados y bebidas energéticas.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, a diferencia del azúcar presente en alimentos sólidos, el azúcar líquida se absorbe de manera mucho más rápida en el organismo, ya que no está acompañada de fibra ni de otros nutrientes que ralentizan la digestión.

Cuando se consume azúcar en forma líquida, la velocidad con la que llega a la sangre es mayor lo cual provoca picos más elevados y bruscos de glucosa, en comparación con el azúcar sólida.

Las bebidas azucaradas no generan sensación de saciedad, por lo que es más fácil consumir grandes cantidades sin percibirlo. Además, el cuerpo no compensa estas calorías ingiriendo menos alimentos, lo que contribuye al aumento de peso y eleva el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2.

El mecanismo detrás de este fenómeno se relaciona con la rapidez de absorción y la concentración de fructosa y glucosa que alcanzan el hígado y la sangre.

La falta de fibra y el estado líquido permiten que el azúcar pase casi directamente al torrente sanguíneo, lo que exige una liberación acelerada de insulina para controlar el aumento de glucosa. Esta sobrecarga puede favorecer la resistencia a la insulina y el desarrollo de enfermedades metabólicas.

Diversos estudios han demostrado que el consumo frecuente de azúcar líquida, a diferencia de la sólida, se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Por estas razones, las principales organizaciones de salud recomiendan limitar la ingesta de bebidas azucaradas para prevenir alteraciones metabólicas y controlar los niveles de glucosa en sangre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos y jugos industrializados, eleva más rápido la glucosa en sangre que el azúcar sólida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de azúcar líquida y sólida en la alimentación

Ejemplos de azúcar líquida:

  • Refrescos azucarados
  • Jugos industrializados
  • Bebidas energéticas
  • Té y café endulzados preparados comercialmente
  • Bebidas deportivas
  • Jarabes y néctares de frutas
  • Bebidas saborizadas listas para consumir
  • Leches saborizadas (como la leche chocolatada comercial)

Ejemplos de azúcar sólida:

  • Azúcar de mesa (añadida a alimentos o bebidas)
  • Caramelos y golosinas
  • Galletas y pasteles
  • Pan dulce y bollería
  • Chocolates
  • Cereales azucarados
  • Barritas de cereal con azúcar añadido
  • Postres sólidos preparados (como flanes o budines)

Temas Relacionados

azúcardiabetessaludmexico-noticias

Más Noticias

Atención jubilados de Pemex y CFE: así queda la reforma de las pensiones doradas

El dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado después de varias horas de debate en la Cámara de Diputados

Atención jubilados de Pemex y CFE: así queda la reforma de las pensiones doradas

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

El técnico de la Selección Mexicana compartió sus impresiones de su visita al inmueble que reabrirá sus puertas después de un año y 10 meses de obras

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

La creadora de contenido desmintió entre risas que existiera un verdadero enojo con su suegra, asegurando que la relación familiar sigue llena de cariño

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Los creadores de contenido fueron criticados por medios de comunicación

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Un tigre de bengala en Ecatepec: así rescataron a cachorro que vivía en cautiverio en un patio

Vecinos denunciaron que el felino se encontraba en el patio trasero de una vivienda

Un tigre de bengala en Ecatepec: así rescataron a cachorro que vivía en cautiverio en un patio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Desmantelan call center que estafaba haciéndose pasar por ejecutivos bancarios en Jalisco: hay 5 detenidos

Con un cocodrilo y hasta ajolotes: así detuvieron a seis narcomenudistas en la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX

Con drogas y más de 20 tráileres: caen 9 integrantes de “Los Malportados” en operativos en Edomex y CDMX tras denuncias

Cártel del Milenio: así operaba el grupo que antecedió al CJNG y que dominó el Pacífico mexicano

ENTRETENIMIENTO

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Ángela Aguilar contesta las constantes burlas de Karol Sevilla y así reaccionó la cantante

EDC 2027: este es el precio de los boletos para el famoso festival de música electrónica

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de marzo

DEPORTES

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

En un dramático encuentro definido en penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

Es oficial: España vs Perú jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al Mundial 2026

Dinamarca derrota 4-0 a Macedonia del Norte en el partido de clasificación para conocer al tercer rival de México

“No lo descartemos todavía”: ‘Loco’ Abreu respalda a Toño Rodríguez para ocupar el lugar de tercer portero en el Tri