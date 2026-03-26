Por qué el azúcar líquida de jugos y refrescos causa más daño a la salud que el azúcar sólida

A través del consumo diario de estas bebidas, el cuerpo recibe incrementos bruscos de azúcar que pueden desencadenar problemas de peso y enfermedades metabólicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos, jugos industrializados y otras bebidas endulzadas, ha adquirido relevancia en el análisis de los factores que influyen en el control de la glucosa en sangre.

Y es que diversas investigaciones señalan que la ingesta de este tipo de azúcar produce aumentos rápidos y pronunciados en los niveles de glucosa de los que llegan a ocurrir con el azúcar sólida, lo que puede favorecer el desarrollo de alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

El impacto de las bebidas azucaradas en la salud metabólica ha motivado recomendaciones internacionales para limitar su consumo y buscar alternativas más saludables.

El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos y jugos industrializados, eleva más rápido la glucosa en sangre que el azúcar sólida.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el azúcar liquida y por qué eleva más los picos de glucosa que el azúcar solida

Se conoce como “azúcar líquida” a los azúcares añadidos que se encuentran en bebidas como refrescos, jugos industrializados, tés endulzados y bebidas energéticas.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México, a diferencia del azúcar presente en alimentos sólidos, el azúcar líquida se absorbe de manera mucho más rápida en el organismo, ya que no está acompañada de fibra ni de otros nutrientes que ralentizan la digestión.

Cuando se consume azúcar en forma líquida, la velocidad con la que llega a la sangre es mayor lo cual provoca picos más elevados y bruscos de glucosa, en comparación con el azúcar sólida.

Las bebidas azucaradas no generan sensación de saciedad, por lo que es más fácil consumir grandes cantidades sin percibirlo. Además, el cuerpo no compensa estas calorías ingiriendo menos alimentos, lo que contribuye al aumento de peso y eleva el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2.

El mecanismo detrás de este fenómeno se relaciona con la rapidez de absorción y la concentración de fructosa y glucosa que alcanzan el hígado y la sangre.

La falta de fibra y el estado líquido permiten que el azúcar pase casi directamente al torrente sanguíneo, lo que exige una liberación acelerada de insulina para controlar el aumento de glucosa. Esta sobrecarga puede favorecer la resistencia a la insulina y el desarrollo de enfermedades metabólicas.

Diversos estudios han demostrado que el consumo frecuente de azúcar líquida, a diferencia de la sólida, se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Por estas razones, las principales organizaciones de salud recomiendan limitar la ingesta de bebidas azucaradas para prevenir alteraciones metabólicas y controlar los niveles de glucosa en sangre.

El consumo de azúcar líquida, presente en refrescos y jugos industrializados, eleva más rápido la glucosa en sangre que el azúcar sólida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de azúcar líquida y sólida en la alimentación

Ejemplos de azúcar líquida:

Refrescos azucarados

Jugos industrializados

Bebidas energéticas

Té y café endulzados preparados comercialmente

Bebidas deportivas

Jarabes y néctares de frutas

Bebidas saborizadas listas para consumir

Leches saborizadas (como la leche chocolatada comercial)

Ejemplos de azúcar sólida:

Azúcar de mesa (añadida a alimentos o bebidas)

Caramelos y golosinas

Galletas y pasteles

Pan dulce y bollería

Chocolates

Cereales azucarados

Barritas de cereal con azúcar añadido

Postres sólidos preparados (como flanes o budines)