México

Marko Cortés admite que el PAN podría ir en alianza a la elección del 2027, pero solo en estos casos

La declaración del legislador señala que la estrategia electoral debe considerar las particularidades de cada entidad

Guardar
Marko Cortés pidió que el gobierno de México envíe a expertos a EEUU para negociar en temas de migración, TMEC y combate al narco. | PAN
La estrategia del PAN contempla formar coaliciones en entidades como Nuevo León y Sonora para fortalecer su competitividad ante Morena y aliados. | PAN

El senador Marko Cortés se refirió este 25 de marzo a la estrategia electoral del Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones estatales y federales, subrayando la importancia de adaptar las alianzas según el contexto de cada entidad federativa.

Según el senador del PAN, es probable que Morena compita en alianza con el PT y el Partido Verde, lo que podría marcar la diferencia en los resultados, por lo que consideró importante igualar esa estrategia allí donde sea necesario.

Candidaturas que, según Cortés, podrían ir por coalición

Marko Cortés - México
Marko Cortés destaca el papel de liderazgos estatales como Miguel Varela en Zacatecas y Riult Rivera en Colima para avanzar hacia primeros gobiernos panistas. (Prensa PAN)

Cortés destacó que la formación de coaliciones podría resultar clave en estados como Nuevo León y Sonora, donde consideró que sumar fuerzas fortalecería la competitividad del partido.

En su declaración, Marko Cortés puso ejemplos concretos del potencial de varios liderazgos estatales, mencionando a Miguel Varela en Zacatecas, Riult Rivera en Colima y Alfonso Martínez en Michoacán, quienes podrían convertirse en los primeros gobernadores panistas de sus estados si se dan las condiciones adecuadas. El senador enfatizó que la decisión de ir en coalición debe responder a la realidad política de cada estado.

Para el ámbito nacional, Cortés planteó que el objetivo será incrementar el número de diputados federales, tanto de mayoría como de representación proporcional respecto a 2021, además de ampliar el control de alcaldías y gubernaturas.

La postura del senador Marko Cortés plantea que, a nivel nacional (elección de la presidencia de la República), el PAN podría competir solo, pero en los comicios locales corresponde a cada estado definir la fórmula más eficaz para aumentar la competitividad electoral y garantizar buenos gobiernos estatales.

Acción Nacional tendrá candidaturas ciudadanas, se elegirán por encuestas

Las demandas de Acción Nacional establecen que el combate al financiamiento ilegal debe ser condición básica para avanzar en la discusión de una nueva reforma electoral
El PAN pide la anulación de comicios y el retiro del registro a partidos si se comprueba financiamiento criminal en campañas electorales. Crédito: PAN

El PAN ha anunciado que seleccionará a sus candidatos para las elecciones de 2027 mediante encuestas abiertas a la ciudadanía, generando un cruce de declaraciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena.

La decisión, respaldada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, busca diferenciarse de los procesos internos de Morena, cuestionando la transparencia y el respeto a los resultados del partido en el poder.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Jorge Romero respondió este 25 de marzo a los comentarios hechos en la conferencia matutina por Claudia Sheinbaum, quien ironizó sobre la decisión del PAN de recurrir a las encuestas como mecanismo de selección interna.

Según Romero Herrera, el PAN no ha criticado el uso de encuestas en sí, sino que señaló que, en el caso de Morena, “no se respetaron los resultados durante el proceso previo a las elecciones de 2024.

“Lo que hemos criticado es que no se respeten los resultados de las encuestas, como pasó aquí en la Ciudad de México, donde notoriamente la gente quería a alguien y acabaron poniendo a alguien más, citó el dirigente blanquiazul.

En ese contexto, el presidente nacional del PAN enfatizó que el proceso de su partido “no será lo mismo”, asegurando que “se va a convocar y a medir a gente honesta, a los ciudadanos de bien”. Contrapuso este planteamiento a lo que atribuyó a Morena, afirmando: “Allá en Morena es donde se van a inscribir, como lo han hecho, los que están asociados al crimen organizado. Esa es la gran diferencia”.

Temas Relacionados

PANMarko CortésMorenaElecciones 2027Política Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Claudia Lizaldi habla del acuerdo al que llegó con Eamonn Sean Kneeland, su exeposo, en el que le permitía tener otra pareja

La presentadora mexicana contó en una entrevista cómo pactó con Eamonn Sean Kneeland permitir relaciones fuera del matrimonio

Claudia Lizaldi habla del acuerdo al que llegó con Eamonn Sean Kneeland, su exeposo, en el que le permitía tener otra pareja

Cynthia Klitbo afirma que la ultrajaron en laboratorio durante mastografía y papanicolau: “Me siento violada”

Al borde del llanto, la actriz relató una nada satisfactoria experiencia que la hizo sentir incómoda en medio de la realización de exámenes médicos

Cynthia Klitbo afirma que la ultrajaron en laboratorio durante mastografía y papanicolau: “Me siento violada”

Metro CDMX extenderá su horario por el partido de México vs Portugal: todo lo que debes saber

La autoridad capitalina implementará una extensión en el horario del Metro para facilitar el retorno de asistentes tras el encuentro entre México y Portugal

Metro CDMX extenderá su horario por el partido de México vs Portugal: todo lo que debes saber

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de marzo: liberan av. Tlalpan tras retiro de marcha

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de marzo: liberan av. Tlalpan tras retiro de marcha

Alejandro Romero y su papel en El Eclipse, la obra de teatro que homenajea a Carlos Olmos a más de 20 años de su muerte

El actor platicó con Infobae México sobre su participación en la nueva temporada de la puesta en escena

Alejandro Romero y su papel en El Eclipse, la obra de teatro que homenajea a Carlos Olmos a más de 20 años de su muerte
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Claudia Lizaldi habla del acuerdo al que llegó con Eamonn Sean Kneeland, su exeposo, en el que le permitía tener otra pareja

Claudia Lizaldi habla del acuerdo al que llegó con Eamonn Sean Kneeland, su exeposo, en el que le permitía tener otra pareja

Cynthia Klitbo afirma que la ultrajaron en laboratorio durante mastografía y papanicolau: “Me siento violada”

Alejandro Romero y su papel en El Eclipse, la obra de teatro que homenajea a Carlos Olmos a más de 20 años de su muerte

Lila Downs dará concierto gratuito en Iztapalapa: fecha, lugar y todos los detalles de su presentación musical en CDMX

De qué murió Lupita García, del grupo Musical Milagro

DEPORTES

FMF defiende a Álvaro Fidalgo tras su llamado con Selección Mexicana: “No genera dudas”

FMF defiende a Álvaro Fidalgo tras su llamado con Selección Mexicana: “No genera dudas”

Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

Selección Mexicana: estos son los futbolistas naturalizados que han ido a los mundiales

Investigan a jugadores en República Checa por amaño de partidos a horas del repechaje mundialista que definirá al rival de México

Sebastian Jurado dejaría la Liga MX para llegar a este club europeo