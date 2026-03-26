Marko Cortés admite que el PAN podría ir en alianza a la elección del 2027, pero solo en estos casos

La estrategia del PAN contempla formar coaliciones en entidades como Nuevo León y Sonora para fortalecer su competitividad ante Morena y aliados. | PAN

El senador Marko Cortés se refirió este 25 de marzo a la estrategia electoral del Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones estatales y federales, subrayando la importancia de adaptar las alianzas según el contexto de cada entidad federativa.

Según el senador del PAN, es probable que Morena compita en alianza con el PT y el Partido Verde, lo que podría marcar la diferencia en los resultados, por lo que consideró importante igualar esa estrategia allí donde sea necesario.

Candidaturas que, según Cortés, podrían ir por coalición

Marko Cortés destaca el papel de liderazgos estatales como Miguel Varela en Zacatecas y Riult Rivera en Colima para avanzar hacia primeros gobiernos panistas. (Prensa PAN)

Cortés destacó que la formación de coaliciones podría resultar clave en estados como Nuevo León y Sonora, donde consideró que sumar fuerzas fortalecería la competitividad del partido.

En su declaración, Marko Cortés puso ejemplos concretos del potencial de varios liderazgos estatales, mencionando a Miguel Varela en Zacatecas, Riult Rivera en Colima y Alfonso Martínez en Michoacán, quienes podrían convertirse en los primeros gobernadores panistas de sus estados si se dan las condiciones adecuadas. El senador enfatizó que la decisión de ir en coalición debe responder a la realidad política de cada estado.

Para el ámbito nacional, Cortés planteó que el objetivo será incrementar el número de diputados federales, tanto de mayoría como de representación proporcional respecto a 2021, además de ampliar el control de alcaldías y gubernaturas.

La postura del senador Marko Cortés plantea que, a nivel nacional (elección de la presidencia de la República), el PAN podría competir solo, pero en los comicios locales corresponde a cada estado definir la fórmula más eficaz para aumentar la competitividad electoral y garantizar buenos gobiernos estatales.

Acción Nacional tendrá candidaturas ciudadanas, se elegirán por encuestas

El PAN pide la anulación de comicios y el retiro del registro a partidos si se comprueba financiamiento criminal en campañas electorales. Crédito: PAN

El PAN ha anunciado que seleccionará a sus candidatos para las elecciones de 2027 mediante encuestas abiertas a la ciudadanía, generando un cruce de declaraciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena.

La decisión, respaldada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, busca diferenciarse de los procesos internos de Morena, cuestionando la transparencia y el respeto a los resultados del partido en el poder.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Jorge Romero respondió este 25 de marzo a los comentarios hechos en la conferencia matutina por Claudia Sheinbaum, quien ironizó sobre la decisión del PAN de recurrir a las encuestas como mecanismo de selección interna.

Según Romero Herrera, el PAN no ha criticado el uso de encuestas en sí, sino que señaló que, en el caso de Morena, “no se respetaron los resultados” durante el proceso previo a las elecciones de 2024.

“Lo que hemos criticado es que no se respeten los resultados de las encuestas, como pasó aquí en la Ciudad de México, donde notoriamente la gente quería a alguien y acabaron poniendo a alguien más”, citó el dirigente blanquiazul.

En ese contexto, el presidente nacional del PAN enfatizó que el proceso de su partido “no será lo mismo”, asegurando que “se va a convocar y a medir a gente honesta, a los ciudadanos de bien”. Contrapuso este planteamiento a lo que atribuyó a Morena, afirmando: “Allá en Morena es donde se van a inscribir, como lo han hecho, los que están asociados al crimen organizado. Esa es la gran diferencia”.