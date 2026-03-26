México

Javier Ceriani responde Gustavo Adolfo Infante tras amenazas de golpearlo “gratis y donde lo encuentre”

Con reclamos personales y antecedentes legales, ambos comunicadores protagonizan una de las disputas más notorias del ambiente del espectáculo en México y Estados Unidos

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En una pantalla dividida, Gustavo Adolfo Infante en traje azul a la izquierda; a la derecha, Javier Ceriani con sombrero, gafas, chaqueta amarilla, y un perro marrón
Gustavo Adolfo Infante lanzó amenazas directas a Javier Ceriani en televisión abierta, intensificando la rivalidad en el periodismo de espectáculos mexicano (YouTube)

La tensión en el periodismo de espectáculos mexicano alcanzó un nuevo pico tras las amenazas de Gustavo Adolfo Infante hacia Javier Ceriani en televisión abierta. Infante expresó abiertamente su disposición a enfrentarse a golpes con Ceriani, declarándolo un asunto personal y desafiándolo “gratis y donde me lo encuentre”.

Ante las amenazas, Ceriani respondió en su programa digital. Aseguró que no teme a un enfrentamiento con Infante y consideró que estas acciones solo incrementan la atención sobre ambos comunicadores. Ceriani ironizó sobre el reto y atribuyó la tensión a información difundida por el excolaborador conocido como Lord Ramsés.

La confrontación se intensificó cuando Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos y conductor de ‘Sale el sol’, afirmó públicamente que pelearía con Ceriani sin solicitar pago.

Aclaró que la rivalidad con el argentino va más allá de lo profesional, destacando que insultaría y agrediría físicamente a Ceriani si lo encontrara. También advirtió: “Te recomiendo que ni vengas a México eh, porque no soy yo, somos muchos los que te queremos partir la madre”.

Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante
Javier Ceriani respondió a Infante en su programa digital, restando importancia a las amenazas y destacando la atención mediática generada (Foto: Instagram / @javierceriani // Twitter /) @CarLon_2020

Ceriani contestó en su espacio digital que la molestia de Infante estaría vinculada a los secretos personales revelados por Lord Ramsés, quien fue colaborador del comunicador mexicano. “Gustavo se enchila, ¿por qué? Porque su excolaborador, Lord Ramsés, le sabe todos los secretos, le sabe toda su vida”, explicó el productor argentino.

“Sabe todo... ¿Te acuerdas lo que hiciste en Las Vegas la última vez con Lord Ramsés? ¿Te recuerdo lo que compraste en una casa de juguetes para usar con Mayela? Lo que pasa en Las Vegas no siempre se queda en Las Vegas...”, dijo Ceriani.

Respuesta de Javier Ceriani y antecedentes de la disputa

En la misma emisión, Javier Ceriani relató episodios en los que fue agredido por figuras como Sergio Mayer y Juan Rivera. Remarcó su experiencia en enfrentamientos mediáticos y restó importancia a las amenazas de Infante. “Ya me pegó Sergio Mayer, ya me pegó Juan Rivera. ¿Crees que voy a tenerle miedo a alguien que no está a mi altura periodística?”, dijo Ceriani.

Antes de difundir el audio de Infante en que lo amenaza con golpearlo, Ceriani notificó que enviaría ese material a los directivos de Grupo Imagen, aunque no especificó el propósito. El programa digital del argentino sirvió de escenario para rebatir las acusaciones y recalcar el trasfondo personal y profesional de la disputa.

Javier Ceriani y Gustavo Adolfo Infante
La disputa entre Gustavo Adolfo Infante y Javier Ceriani tiene antecedentes de años y enfrentamientos tanto en medios mexicanos como estadounidenses (Foto: @gainfante / Instagram - @javierceriani / Instagram)

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de una pelea física entre ambos comunicadores. El conflicto se mantiene en el ámbito mediático, con declaraciones emitidas en televisión y plataformas digitales.

Un conflicto con historia y denuncias legales

La rivalidad entre Infante y Ceriani suma años de enfrentamientos públicos tanto en México como en Estados Unidos. Además de los insultos recientes, en agosto de 2025 Infante obtuvo una orden de restricción contra Ceriani, argumentando ataques hacia su vida privada y profesional.

Ceriani, por su parte, ha calificado a Infante como “el peor periodista de la televisión mexicana” y lo ha acusado de manipular pruebas y organizar campañas de desprestigio para proteger su posición en el medio. Según Ceriani, la acción legal se originó tras la publicación de información sobre una supuesta relación extramarital de Infante en su canal de YouTube.

Javier Ceriani aseguró que el mánager de Nodal ideó una campaña contra Cazzu.
A pesar del aumento de amenazas, la confrontación entre Infante y Ceriani no se ha concretado físicamente y permanece en el ámbito mediático (Foto: Javier Ceriani, YouTube)

El periodista mexicano sostuvo que actuó legalmente porque los ataques de Ceriani involucraban a sus familiares, afirmó contar con pruebas documentadas y reiteró su postura en distintos espacios mediáticos.

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