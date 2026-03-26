México

Hallan con vida a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero secuestrado en Culiacán

Interceptado a plena luz del día en La Lomita, el empresario Arnulfo Aguilar Salazar fue rescatado con vida

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Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, fue secuestrado en Culiacán por un grupo armado. (@Eco1_LVM y Perfiles.news)
Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, fue secuestrado en Culiacán por un grupo armado. (@Eco1_LVM y Perfiles.news)

La privación de la libertad del empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en pleno sector de La Lomita, en Culiacán, encendió las alertas del sector empresarial y de seguridad en Sinaloa. Tras casi 26 horas de incertidumbre y un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, el propietario de Grupo Águila fue localizado con vida.

El secuestro ocurrió el martes 24 de marzo, alrededor de las 13:45 horas, cuando Aguilar Salazar circulaba en un BMW modelo 430i, color gris, con placas de Sinaloa, sobre el bulevar Juan Pablo II, muy cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita) y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Testigos observaron que un grupo armado interceptó al empresario, lo obligó a descender tras un breve intercambio verbal y lo subió a otra unidad, abandonando el vehículo de lujo en la vía pública.

El vehículo quedó abandonado. (X/@Eco1_LVM)
El vehículo quedó abandonado. (X/@Eco1_LVM)

El hecho provocó una movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública estatal, fuerzas federales y militares. El propio secretario de Seguridad Pública acudió al sitio, en compañía de agentes de la Fiscalía General del Estado y del equipo de Servicios Periciales, que recabó huellas y otros elementos de evidencia, según los reportes oficiales. La familia del empresario reportó que se dirigía de la oficina a su domicilio al momento del plagio.

La FGE detalló a medios locales que el operativo de búsqueda incluyó patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y filtros de revisión en la colonia Lomas de Guadalupe y alrededores. La intervención de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y de la Unidad Especializada Antisecuestros fue clave en la localización.

El empresario fue encontrado con vida, sin lesiones aparentes, y recibió atención médica y psicológica como parte del protocolo. Fuentes con conocimiento del caso dijeron a medios locales que el hombre ya tuvo contacto con personal ministerial para las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el lugar exacto donde se produjo la liberación ni las condiciones de la misma. Tampoco se han reportado personas detenidas en relación con la privación de la libertad.

Reacción del sector empresarial

(Captura de pantalla tomada de Perfiles.news)
(Captura de pantalla tomada de Perfiles.news)

La privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar generó consternación entre integrantes del sector gasolinero y gremios empresariales, quienes de forma anónima exigieron en un comunicado que circuló en redes sociales resultados inmediatos ante el impacto en la seguridad y en la actividad económica de la región.

Representantes empresariales reclamaron garantías para la protección de negocios y operadores, así como una respuesta institucional a la escalada de delitos de alto impacto.

Aguilar Salazar figura entre los empresarios más influyentes del ramo hidrocarburos en Sinaloa y es propietario de Grupo Águila, empresa con presencia relevante en el ramo de gasolineras en Culiacán y otras zonas del estado. El secuestro se suma a una creciente lista de incidentes que afectan a figuras clave del sector productivo local.

El caso se inscribe en un contexto de violencia exacerbada por la disputa interna en el Cártel de Sinaloa, especialmente en la capital sinaloense, donde se han registrado balaceras, enfrentamientos armados, robos de vehículos, incendios de viviendas y desapariciones.

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