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¿Es peligroso tronarse los dedos de la mano? Todo lo que debes saber de este hábito

Esta práctica es bastante común y aún hay dudas al respecto

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hábito de tronarse los dedos es común entre personas de todas las edades. Muchos lo realizan por costumbre, para aliviar tensión o simplemente por el placer momentáneo que produce el sonido característico.

Sin embargo, quienes lo hacen suelen escuchar advertencias sobre posibles consecuencias negativas para las articulaciones.

Existe una preocupación extendida respecto a si esta acción puede causar daño permanente en los dedos o derivar en enfermedades como la artritis.

La inquietud es válida, ya que la salud de las manos es fundamental para la vida cotidiana y cualquier mal hábito podría afectar la movilidad o provocar molestias a largo plazo.

Qué ocurre cuando te truenas los dedos

Primer plano de dos manos de mujer entrelazadas sobre una mesa. Una mano con anillo simple sostiene otra mano más joven con manicura francesa y anillo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tronarse los dedos, lo que realmente sucede es una liberación de gases acumulados en el líquido sinovial que lubrica las articulaciones. Este proceso produce una burbuja que, al colapsar, genera el característico chasquido. No se trata de que los huesos choquen ni de que exista un desplazamiento peligroso dentro de la mano.

El intervalo entre cada trueno responde a que la burbuja necesita tiempo para volver a formarse en la articulación. Por eso, no es posible generar el mismo sonido de manera continua y repetida en pocos segundos con el mismo dedo.

Riesgos reales del hábito

Las investigaciones actuales no han encontrado una relación directa entre tronarse los dedos y el desarrollo de artritis u otras enfermedades articulares graves.

Los estudios comparativos entre quienes mantienen este hábito durante años y quienes no lo practican, no muestran diferencias notables en el estado de las articulaciones.

Sin embargo, realizar el movimiento con demasiada fuerza o de manera poco cuidadosa puede provocar molestias temporales o, en casos muy poco frecuentes, lesiones en los ligamentos o tendones. El dolor, la hinchazón o la rigidez después de tronarse los dedos son señales de que el gesto se está ejecutando de forma inadecuada.

Beneficios y precauciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunas personas, tronarse los dedos produce una sensación de alivio, especialmente en momentos de tensión o estrés. Esta percepción de bienestar es más psicológica que física, ya que no existen pruebas de que la acción aporte beneficios reales a largo plazo para la salud de las manos.

Si el hábito no viene acompañado de dolor ni de inflamación, no suele ser necesario modificarlo. Sin embargo, conviene evitar movimientos bruscos y prestar atención a cualquier señal de incomodidad. Ante molestias recurrentes, lo recomendable es detener el gesto y consultar a un especialista para descartar lesiones.

En conclusión, tronarse los dedos no representa un peligro grave para la mayoría de las personas, siempre que se realice con moderación y sin forzar las articulaciones. La salud de las manos depende más de otros factores, como una buena ergonomía y el cuidado general de las articulaciones, que del simple acto de hacerlas tronar.

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