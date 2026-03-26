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Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Los hombres identificados como generadores de violencia contaban con operaciones en la región de San Martín Texmelucan

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Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla
Los sujetos arrestados fueron identificados como generadores de violencia (SSPE Puebla)

Un par de hombres fueron detenidos en Puebla, los ahora capturados fueron identificados como posibles integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de generadores de violencia en la entidad.

Las detenciones de Osiel N. de 49 años y Mauricio N., alias El Caballero, este último de 28 años, fueron realizadas el 26 de marzo, fecha en la que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó sobre las detenciones.

“En las últimas horas se logró la detención de dos hombres, generadores de violencia y presuntos integrantes del grupo delictivo denominado “CJNG”, es parte del reporte de las autoridades.

Además, los sujetos recientemente capturados al parecer operaban en la región de San Martín Texmelucan, según apuntan las averiguaciones y el intercambio de información entre agencias de seguridad.

Asegurados con droga, cartuchos y un auto

La captura de los hombres fue realizada en el municipio de San Matías Tlalancaleca, fue realizada en una intervención en la que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército, la Guardia Nacional, la SSPE y Fiscalía General del Estado (FGE).

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla
Los indicios asegurados (SSPE Puebla)

Los uniformados incautaron cartuchos útiles (no fue especificada cantidad), envoltorios con droga (no fue compartido el tipo y número de los mismos), además de un auto con placas de Michoacán y dinero en efectivo.

Osiel “N” es originario del Estado de México, mientras que El Caballero es oriundo de la Ciudad de México, según registra el reporte oficial.

Fue el pasado 6 de enero que la Secretaría de Seguridad de Puebla informó sobre la detención de nueve hombre, entre ellos un individuo con el alias El Gordo y quien es señalado como uno de los líderes dentro del grupo La Barredora, esta última una estructura ligada al CJNG.

“en un operativo interinstitucional se detuvieron a nueve personas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, entre otros. Están relacionados con el grupo Operativa Barredora, se detuvieron con seis armas largas y equipo táctico", comentó en dicha ocasión la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt. .

Entre los capturados está un sujeto apodado "El Gordo" y otro conocido como "El Temach" (Facebook/Gobierno de Puebla)

Diversas detenciones ligadas a la Familia Michoacana en Puebla

En otras acciones han sido detenidos en Puebla integrantes de otros grupos delictivos. Apenas el pasado 20 de marzo las autoridades informaron sobre la detención de 16 sujetos, entre ellos Luis Ángel “N”, alias El Topo, supuesto líder de una célula dedicada al cobro de piso en el mercado Morelos. Los capturados fueron identificados como presuntos integrantes de la Familia Michoacana.

Previamente, el 12 de marzo fue informada la captura de Nayeli “N”, alias La Güera y/o La Blanca. El reporte de las autoridades indica que la persona recientemente detenida sería la responsable de operar la distribución de drogas.

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