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Caen “El Topo” y 15 presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Puebla: se les relaciona con extorsión a comerciantes

Las autoridades les aseguraron dos armas, dosis de drogas y cartuchos útiles

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Foto: Gobierno de Puebla
Foto: Gobierno de Puebla

Dieciséis personas fueron detenidas por al estar presuntamente dedicadas al cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos en la ciudad de Puebla.

Sus arrestos fueron resultado del recibimiento de denuncias ciudadanas a través de la línea 089, así como de un despliegue al norte de la capital por parte de fuerzas de seguridad.

El Gobierno de Puebla destacó que entre los detenidos se encuentra Luis Ángel “N”, alias “El Topo”, señalado como presunto líder de una célula dedicada al cobro de piso en el mercado Morelos.

De acuerdo con los reportes oficiales, “El Topo”, de 21 años, habría encabezado actividades de intimidación, amenazas y extorsión contra comerciantes de la zona. Junto a él, fueron aprehendidos otros quince individuos, identificados como:

Mateo “N”, de 54 años; Gabriel “N” de 48; Rosario “N” de 42; Jorge “N” de 40; Juan “N” de 39; Víctor “N” de 38; Luis “N” de 33; Arturo “N” de 30; Francisco “N” de 29; Jesús “N” de 28; José “N” de 28; Gonzalo “N” de 28; Carlos “N” de 27; Osmar “N” de 25 y Néstor “N” de 18 años.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que los 16 detenidos mantenían vínculos con la Familia Michoacana.

Así fue el operativo donde fueron detenidos

Foto: Especial
Foto: Especial

El despliegue de seguridad incluyó la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte de la colonia 10 de mayo, donde las autoridades lograron la detención de 15 personas del sexo masculino y una mujer.

A los arrestados les fueron aseguradas 49 dosis de presunta droga con características similares a la del cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de presunta cocaína, nueve bolsas de piedra, 10 dosis de hierba verde con características similares a las de la marihuana.

Además, les fueron decomisadas un arma larga AK-47, un revólver calibre .38, 21 cartuchos útiles y diversos objetos.

Foto: Especial
Foto: Especial

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El Gobierno del Estado de Puebla aseguró que mantiene acciones para recuperar los espacios públicos, por lo que instó a comerciantes y a la población en general a reportar ante las autoridades cualquier actividad ilícita que atente contra su integridad o patrimonio.

Cabe señalar que, desde inicios de febrero, las autoridades estatales y federales han realizado al menos 11 operativos en el mercado Morelos, lo que ha permitido la detención de casi 30 presuntos integrantes de la Familia Michoacana.

Y es que locatarios se han manifestado para exigir que se atiendan las denuncias de extorsión en el mercado, ya que de acuerdo con reportes, han afirmado que les solicitan hasta 30 mil pesos para poder trabajar.

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