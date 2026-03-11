Marina detiene en Puebla a “El Charro”, presunto operador de la Familia Michoacana

El sujeto llevaba miles de peso en efectivo al momento de su detención (SSP PUebla)

Elementos de seguridad realizaron la captura de un hombre que estaría relacionado con actividades de cobro de piso en el mercado Morelos de Puebla, además, los registros oficiales que el capturado sería un operador del grupo delictivo la Familia Michoacana.

La detención de José Santiago “N” de 37 años y quien es conocido con el alias El Charro fue resultado de varios reportes anónimos pues el ahora detenido al parecer se dedicaba a realizar cobro de piso a comerciantes y distribuidores de carne del mercado mencionado.

“Se presume que el masculino se dedicaba al cobro de piso en el mercado Morelos, del municipio de Puebla”, se puede leer en el reporte de las autoridades compartido el 10 de marzo.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, en conjunto con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) los que realizaron la detención de El Charro en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras.

Los indicios asegurados (SSP Puebla)

En el lugar también fue asegurada un arma de fuego AR-15, envoltorios con posible droga (no fue detallado tipo y cantidad), además de dinero en efectivo, cartuchos y una camioneta con remolque.

En las imágenes compartidas por la SSP de Puebla puede verse que el ahora detenido llevaba más de cinco mil pesos en efectivo, así como varias bolsas como una sustancia de color blanco. En un video compartido por las autoridades estatales puede verse parte de la movilización de los agentes de seguridad.

Tanto la Secretaría de Seguridad como la Semar piden a las personas que si reconocen al hombre recientemente capturado por otras actividades delictivas, presenten una denuncia formal ante las autoridades ministeriales.

La Familia Michoacana en el mercado Morelos

Cabe recordar que a inicios de marzo fue informada la detención de tres personas, una de ellas de origen extranjero por su presunta responsabilidad en actividades de cobro de piso en el mercado Morelos.

(SSP Puebla)

Se trató de Ervin James N. de 29 años y de origen colombiano, Alfredo Frank N. de 24 años y Ana Paola N. de 24 años. Reportes periodísticos indican que los tres individuos estarían relacionados con la Familia Michoacana.

Los tres individuos fueron detenidos en la colonia Vista Hermosa y les fueron asegurados envoltorios con posible droga (de la cual no fue detallada su tipo y peso, aunque es parecida a ala incautada a El Charro), así como dinero en efectivo, cartuchos útiles, un arma de fuego corta y un vehículo con placas de circulación de Chihuahua.

El reporte de las autoridades establece que los dos hombres y la mujer presuntamente se dedicaban a la distribución de drogas. y que su captura fue realizada luego de diversas llamadas que advertían sobre actividades criminales.