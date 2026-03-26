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Claudia Lizaldi habla del acuerdo al que llegó con Eamonn Sean Kneeland, su exeposo, en el que le permitía tener otra pareja

La presentadora mexicana contó en una entrevista cómo pactó con Eamonn Sean Kneeland permitir relaciones fuera del matrimonio

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Claudia Lizaldi revela acuerdo de infidelidad mutua con su exesposo Eamonn Sean Kneeland para proteger a la familia. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
Claudia Lizaldi revela acuerdo de infidelidad mutua con su exesposo Eamonn Sean Kneeland para proteger a la familia. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Después de meses de que Claudia Lizaldi enfrentó una fuerte polémica relacionada con su actual pareja, Pedro Moctezuma, regresó al ojo del huracán tras confesar el acuerdo al que llegó con su exesposo antes de terminar su relación.

En su reciente participación en el programa de YouTube de Jorge “Burro” Van Rankin, la presentadora se sinceró sobre lo que vivió en su exmatrimonio antes de decidir separarse.

La conductora abrió su corazón sobre cómo manejó la última etapa de su matrimonio, donde enfrentó infidelidades pactadas.

Claudia Lizaldi permitió que su exesposo tuviera otra pareja

Durante su participación en el programa, Claudia Lizaldi compartió que en los últimos meses de su relación con Eamonn Sean Kneeland firmaron un acuerdo en el que permitió que le fuera infiel.

“Yo le di permiso de ponerme el cuerno, había un punto en el que ya no era relación, entonces yo dije: ‘ok, tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, vamos a seguir siendo familia, pero ya no pareja’”, recordó.

El objetivo principal del documento era rescatar su familia, así lo explicó Lizaldi, por lo que el acuerdo fue guardado bajo llave mientras intentaron construir una nueva relación.

“Yo le dije: ‘vamos a ser familia, haz lo que quieras’. Esto literalmente lo escribimos, lo firmamos y lo metimos en la caja fuerte de la casa. Era un acuerdo entre los dos, un nuevo acuerdo, un nuevo matrimonio, un nuevo volver a ser familia”, detalló.

La presentadora firmó un pacto que permitía relaciones fuera del matrimonio antes de concretar su divorcio. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
La presentadora firmó un pacto que permitía relaciones fuera del matrimonio antes de concretar su divorcio. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El acuerdo también protegía su imagen pública como pareja

La presentadora de programas como MasterChef Celebrity compartió que el acuerdo fue firmado en febrero de 2018, y tan solo unas semanas después su exesposo comenzó a salir con una chica, quien vendió la nota y la “infidelidad” quedó al descubierto.

“Yo sí le dije: ‘yo voy a tener un amante’, lo firmamos y parte de los acuerdos era: ‘me cuidas y te cuido’, soy una persona pública”, detalló.

Pese a que, su entonces esposo tuvo varias relaciones, cometió un error con una de ellas, quien le pidió dinero para no revelar lo que estaba pasando en su matrimonio, pues una revista le estaba ofreciendo 500 mil pesos por las pruebas.

Le pagaron 500 mil pesos. Le fue bien porque ahorita no te pagan. Eso fue un parteaguas en el matrimonio. Fue un parteaguas en mi matrimonio y ahí me fui a vivir a Tulum, firmé el divorcio”, recordó.

El objetivo del acuerdo, según Claudia Lizaldi, era conservar la unidad familiar a pesar de no seguir como pareja. FOTO: TV AZTECA/CUARTOSCURO.COM
El objetivo del acuerdo, según Claudia Lizaldi, era conservar la unidad familiar a pesar de no seguir como pareja. FOTO: TV AZTECA/CUARTOSCURO.COM

Así es la relación actual entre Claudia Lizaldi y su exesposo

Actualmente mantiene una relación cordial y de crianza compartida con sus hijos, lo que le ha permitido dejar los conflictos en el pasado.

"Sabes por qué lo defendí, le di permiso de ponerme el cuerno. Hay un punto en el que ya no era relación, cada quien en su cuarto, seguíamos siendo familia, pero ya no pareja. Uno trataba de salvar a la familia, por tus hijos, mejor divorcio. Eso uno lo aprende con los años”, recordó.

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