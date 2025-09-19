México

Surgen rumores de reconciliación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma tras posible viaje juntos a Japón

La conductorta de “MasterChef Celebrity” borró el mensaje sobre la ruptura que compartió en días anteriores

Por Jazmín González

La relación entre Claudia Lizaldi
La relación entre Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma ha generado especulaciones. (@pedromoctezumaoficial, Instagram)

La relación de Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma está en el centro de la polémica desde que se dio a conocer la pelea que protagonizaron en el evento Los 300 líderes más influyentes de México.

En el momento difundido por un canal de noticias de espectáculos se observa al empresario reclamando insistentemente a la conductora mientras muestra la pantalla de su celular.

Ante lo ocurrido, comenzaron a circular distintas versiones sobre su romance, pero la presentadora se limitó a postear un mensaje en su cuenta personal de Instagram confirmando su ruptura.

Comunicado de la actriz Claudia
Comunicado de la actriz Claudia Lizaldi. @claudializaldi, Instagram)

El mensaje que habría confirmado la separación de Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma

Después de que el conflicto adquirió notoriedad en redes sociales, la conductora de “MasterChef Celebrity” posteó en sus redes sociales un texto sobre la importancia de terminar una relación desde el amor y la gratitud.

Asimismo, compartió su necesidad de comenzar a sanar, y aunque no confirmó que la razón de su ruptura sea por lo ocurrido en el evento celebrado en CDMX, dejó entrever que sería una de las razones.

“Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud. Hoy suelto así, con amor y en gratitud. (...) Tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar”, escribió junto a una imagen propia.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconciliaron?

Tan solo unos días después del polémico anuncio, Lizaldi sorprendió a propios y extraños al eliminar la publicación sobre su ruptura y compartir un momento junto al empresario.

A través de sus instantáneas dio a conocer que se va de viaje a Japón junto a Moctezuma y los hijos de ambos. En un breve clip, se observa a la familia en el Aeropuerto de Ciudad de México anunciando su destino.

Además de advertir de un posible spam, compartió una frase que podría confirmar que decidió retomar su relación con el empresario tan solo unos días después del anuncio de su separación.

Quédate con quien te diga: ‘vamos a arreglar las cosas que no quiero perderte’”, se lee en la imagen.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, pero Pedro Moctezuma reposteó en sus historias la misma imagen que Lizaldi.

Claudia Lizaldi definió su discusión con Pedro Moctezuma como algo “normal”

Antes de su viaje a Japón, la también empresaria concedió una entrevista para el programa de YouTube ‘Dulce y Picosito’, donde definió lo vivido con su pareja como “normal”.

“Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo. No creo que sea corrector justificar actitudes o situaciones que no considero adecuadas”, comentó.

