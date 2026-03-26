Cheesecake de galleta de chocolate sin horno: receta sencilla y cremosa paso a paso

La receta de cheesecake de galleta de chocolate destaca por su preparación sin horno, ideal para postres rápidos y sencillos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cheesecake de galleta de chocolate sobresale por la facilidad de su elaboración, ya que no exige el uso de horno y resulta práctico para quienes buscan postres rápidos y sin complicaciones técnicas. Su método de preparación permite que cualquier persona, sin importar su experiencia en repostería, obtenga un resultado atractivo y sabroso.

La combinación de texturas, proporcionada por la base compacta de galletas de chocolate y el relleno cremoso, ofrece una experiencia agradable al paladar desde el primer corte. A esto se suma el uso de galletas de chocolate tanto en la base como en la decoración, reforzando el sabor y aportando una consistencia que equilibra suavidad y firmeza en cada porción.

La presentación final, adornada con trozos adicionales de galleta, contribuye a un aspecto vistoso que invita a compartirlo en reuniones o celebraciones. El tiempo de reposo en frío, además de facilitar el desmolde, permite que los sabores se integren de manera uniforme, dando como resultado una textura equilibrada entre firmeza y cremosidad, ideal para servir y disfrutar en cualquier ocasión.

Preparación de la base y estructura del postre

La base compacta y el relleno cremoso crean una combinación de texturas equilibrada en este cheesecake de chocolate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en triturar las galletas hasta obtener una textura uniforme. Esta base se mezcla con mantequilla para formar una masa moldeable.

Luego, se coloca en un molde desmontable y se presiona hasta cubrir toda la superficie. Es importante aplanar bien para lograr una base firme.

Este proceso asegura que el cheesecake tenga un soporte sólido que contraste con la suavidad del relleno.

Receta de cheesecake de galleta de chocolate

El uso de galletas de chocolate en la base y la decoración potencia el sabor intenso y la consistencia del postre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de este postre lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Sabor Dulce Repostería Cakes.

Ingredientes

Galletas trituradas

Mantequilla

Tres barras de queso crema

Media crema

Leche condensada

La crema de las galletas

Grenetina

Preparación

Tritura las galletas y mézclalas con mantequilla para formar la base

Vierte la mezcla en un molde desmontable y aplana bien

Licúa tres barras de queso crema, media crema, leche condensada, la crema de las galletas y grenetina

Vierte la mezcla en el molde

Decora con trozos de galleta

Refrigera toda la noche

La combinación de ingredientes permite obtener una textura cremosa y consistente sin necesidad de hornear.

Cada elemento cumple una función específica, logrando un equilibrio entre dulzura y firmeza.

Refrigeración y presentación final

El cheesecake sin horno de galleta de chocolate ofrece una solución práctica y deliciosa para reuniones y celebraciones familiares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo en refrigeración es fundamental para que el cheesecake adquiera la consistencia adecuada. Dejarlo toda la noche garantiza mejores resultados.

Una vez firme, se puede desmoldar con facilidad gracias al molde desmontable, conservando su forma intacta.

Para servir, los trozos de galleta en la superficie aportan un toque visual y refuerzan el sabor característico del postre.