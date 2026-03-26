México

Cheesecake de galleta de chocolate sin horno: receta sencilla y cremosa paso a paso

Un postre frío y práctico que combina una base crujiente con un relleno suave, ideal para disfrutar en reuniones familiares

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de cheesecake de galleta de chocolate destaca por su preparación sin horno, ideal para postres rápidos y sencillos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cheesecake de galleta de chocolate sobresale por la facilidad de su elaboración, ya que no exige el uso de horno y resulta práctico para quienes buscan postres rápidos y sin complicaciones técnicas. Su método de preparación permite que cualquier persona, sin importar su experiencia en repostería, obtenga un resultado atractivo y sabroso.

La combinación de texturas, proporcionada por la base compacta de galletas de chocolate y el relleno cremoso, ofrece una experiencia agradable al paladar desde el primer corte. A esto se suma el uso de galletas de chocolate tanto en la base como en la decoración, reforzando el sabor y aportando una consistencia que equilibra suavidad y firmeza en cada porción.

La presentación final, adornada con trozos adicionales de galleta, contribuye a un aspecto vistoso que invita a compartirlo en reuniones o celebraciones. El tiempo de reposo en frío, además de facilitar el desmolde, permite que los sabores se integren de manera uniforme, dando como resultado una textura equilibrada entre firmeza y cremosidad, ideal para servir y disfrutar en cualquier ocasión.

Preparación de la base y estructura del postre

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La base compacta y el relleno cremoso crean una combinación de texturas equilibrada en este cheesecake de chocolate. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en triturar las galletas hasta obtener una textura uniforme. Esta base se mezcla con mantequilla para formar una masa moldeable.

Luego, se coloca en un molde desmontable y se presiona hasta cubrir toda la superficie. Es importante aplanar bien para lograr una base firme.

Este proceso asegura que el cheesecake tenga un soporte sólido que contraste con la suavidad del relleno.

Receta de cheesecake de galleta de chocolate

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de galletas de chocolate en la base y la decoración potencia el sabor intenso y la consistencia del postre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de este postre lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Sabor Dulce Repostería Cakes.

Ingredientes

  • Galletas trituradas
  • Mantequilla
  • Tres barras de queso crema
  • Media crema
  • Leche condensada
  • La crema de las galletas
  • Grenetina

Preparación

  • Tritura las galletas y mézclalas con mantequilla para formar la base
  • Vierte la mezcla en un molde desmontable y aplana bien
  • Licúa tres barras de queso crema, media crema, leche condensada, la crema de las galletas y grenetina
  • Vierte la mezcla en el molde
  • Decora con trozos de galleta
  • Refrigera toda la noche

La combinación de ingredientes permite obtener una textura cremosa y consistente sin necesidad de hornear.

Cada elemento cumple una función específica, logrando un equilibrio entre dulzura y firmeza.

Refrigeración y presentación final

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El cheesecake sin horno de galleta de chocolate ofrece una solución práctica y deliciosa para reuniones y celebraciones familiares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo en refrigeración es fundamental para que el cheesecake adquiera la consistencia adecuada. Dejarlo toda la noche garantiza mejores resultados.

Una vez firme, se puede desmoldar con facilidad gracias al molde desmontable, conservando su forma intacta.

Para servir, los trozos de galleta en la superficie aportan un toque visual y refuerzan el sabor característico del postre.

Temas Relacionados

CheesecakeGalletaChocolateRecetasmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Cáncer cervicouterino en México: el alarmante fenómeno de las “pacientes fantasma” que pone en riesgo miles de vidas

El abandono del seguimiento médico tras un resultado positivo de VPH se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatirlo

Cáncer cervicouterino en México: el alarmante fenómeno de las “pacientes fantasma” que pone en riesgo miles de vidas

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

La temporada 2026 ya comenzó este miércoles, por lo que te invitamos a conocer aquellos jugadores que estarán en los rosters oficiales para el Opening Day

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores

La comunidad de Lázaro Cárdenas fue escenario de un ataque armado en la Preparatoria Antón Makarenko que resultó en el asesinato de dos profesoras

Tras el terrible asesinato de dos maestras en Michoacán, el término “incel” se vuelve una tendencia en los buscadores

Alejandro Moreno se burla del Plan B tras no modificar el artículo 35: “Se fue a la basura sin su pieza clave”

El rechazo en el Senado impide que la consulta popular de revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027 en México

Alejandro Moreno se burla del Plan B tras no modificar el artículo 35: “Se fue a la basura sin su pieza clave”

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre parcial en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: estudiante enfrentará audiencia por asesinato de profesoras en Michoacán

EN VIVO Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de marzo: estudiante enfrentará audiencia por asesinato de profesoras en Michoacán

Así fue como un reo de Barrientos intentó escapar de una patrulla cuando era llevado a consulta médica en Edomex

Estudiante de preparatoria enfrentará audiencia este jueves por el asesinato de dos profesoras en Michoacán

Renta de brincolín y un auto abandonado: la desaparición de Carlos Joel y Fernando David enciende alarmas en Jalisco

Hallan con vida a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero secuestrado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

Festival arte, queso y vino 2026 en Edomex: fecha, sede y artistas gratis que darán concierto

La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

Así reaccionaron las hijas de Rocío Dúrcal a la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar

Latin Lover recordó la tragedia que le costó la vida a Édgar Ponce en “Sólo para Mujeres”

DEPORTES

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

¡Enviados a ligas menores! Javier Assad, Valente Bellozo y Alejandro Osuna quedan fuera del roster para el Opening Day de la MLB

Australia vs Camerún: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en México

El mexicano Rodrigo Pacheco hace historia y elimina a James Duckworth en el ATP de Morelia

Sudáfrica vs Panamá: fechas y horarios del par de amistosos internacionales que tendrán ambas selecciones durante la Fecha FIFA

Mauricio Culebro se une al Atlanta United tras su salida de Tigres