México

Alejandro Moreno se burla del Plan B tras no modificar el artículo 35: “Se fue a la basura sin su pieza clave”

El rechazo en el Senado impide que la consulta popular de revocación de mandato coincida con las elecciones de 2027 en México

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(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)
(Crédito: Merary Nuñez/Infobae México)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), celebró que el Senado de la República logró “bloquear la propuesta de Morena para modificar el artículo 35″ y adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027.

“¡Sí se pudo! ¡Paramos a los narcopolíticos de Morena!“, escribió el dirigente en su cuenta oficial de la plataforma ‘X’, tras la votación ocurrida en la Cámara Alta.

Senado frena la revocación de mandato de Sheinbaum en 2027

Moreno Cárdenas afirmó que la bancada del PRI en el Senado votó en contra del cambio impulsado por Morena, lo que impidió que la consulta de revocación de mandato coincidiera con el proceso electoral 2027.

Según el senador, “la revocación de mandato será en 2028. No la pudieron meter en plena elección para meterle mano al proceso desde el poder".

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La propuesta forma parte del llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluía reformas electorales. El punto más criticado por los opositores de la mandataria, era el adelanto de la consulta de revocación de mandato, el mismo que frenaron con su voto.

Moreno acusa de uso electoral del aparato estatal

El líder priista acusó a Morena de buscar que “el Estado estuviera en campaña, operando con todo el aparato y todos los recursos para inclinar la balanza”.

Aseguró que la maniobra pretendía favorecer al partido en el poder y “ensuciar la elección”, pero destacó que esa intención “fue frenada” en el Senado.

Moreno Cárdenas aseguró que la oposición actuó “con carácter, convicción y compromiso claro con México” y que el rechazo a la reforma constituye un triunfo democrático: "Hoy ganó la democracia. Ganó el voto libre. Ganó México".

Plan B y la división en el bloque oficialista

La votación en el Senado evidenció divisiones dentro del bloque oficialista, pues el Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, votó en contra del adelanto.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco, manifestó en entrevista que, pese a la decisión del PT, este mantiene su principio de austeridad republicana, motivo por el cual, aseguró el funcionario, se unieron a Morena como coalición.

Mier Velazco afirmó que la coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene unida en apoyo a la presidenta de México. Por su parte, la bancada del Partido de Trabajo presentará “una reserva para excluir del proyecto los cambios a la revocación de mandato. Se trata de que se retire la reforma al artículo 35 y quede en los términos de la disposición vigente”.

Morena, PT y PVEM anuncian respaldo total al Plan B de Claudia Sheinbaum para fortalecer la democracia y reducir privilegios políticos.
Morena, PT y PVEM anuncian respaldo total al Plan B de Claudia Sheinbaum para fortalecer la democracia y reducir privilegios políticos.

El coordinador sostuvo que la oposición “fracasó”, ya que consideraban que la propuesta no iba a ser aprobada. “Fracasaron quienes pensaban que iban a poner en riesgo a nuestra coalición, ya que Morena se mantiene firme; es un gran logro haber obtenido esto, hicimos acuerdos y ahorita en el Pleno vamos a dar resultados”, explicó el legislador.

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