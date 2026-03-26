EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 26 de marzo: proyecto de vehículos pesados, Plan B, imagen de Greenpeace, reunión con Gianni Infantino, entre lo relevante

La presidenta de México señaló que la imagen publicada por la organización Greenpeace sobre el Golfo de México tras la explosión de la refinería Dos Bocas no tiene datos científicos para sustentarla.
Claudia Sheinbaum comunicó que no tiene información sobre la presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, por parte del ICE en Texas.
La jefa de Estado aseguró que la revocación de mandato no era obligatoria, pero desde su prospectiva no fue aprobada porque “probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político fueran a tener más votos algunos partidos”.
“Es la parte que a nosotros nos importaba más”, afirmó la mandataria mexicana.
Sheinbaum aseguró que el incremento de costos en estos productos será algo temporal, pero destacó que la medida más importante es que no aumente el precio del diésel, ya que es el principal insumo para el transporte de carga, por lo que se han tomado acciones en conjunto con los gasolineros.
“Afortunadamente Pemex compró a tiempo cuando todavía no estaban los precios altos y ya inicia la distribución de fertilizantes”, afirmó.
La jefa de Estado manifestó que hay muchas cosas que no se pueden hacer en 6 años, pero se busca seguir resolviendo en un menor tiempo.