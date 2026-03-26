EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 26 de marzo: proyecto de vehículos pesados, Plan B, imagen de Greenpeace, reunión con Gianni Infantino, entre lo relevante

Inflación en México: jitomate, limón y pollo, los productos más afectados

Sheinbaum aseguró que el incremento de costos en estos productos será algo temporal, pero destacó que la medida más importante es que no aumente el precio del diésel, ya que es el principal insumo para el transporte de carga, por lo que se han tomado acciones en conjunto con los gasolineros.