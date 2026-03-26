México

EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 26 de marzo: proyecto de vehículos pesados, Plan B, imagen de Greenpeace, reunión con Gianni Infantino, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

15:19 hsHoy

Termina conferencia matutina

15:15 hsHoy

Sheinbaum confirma reunión con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional, tras su visita al país por la inauguración del Estadio Banorte

15:06 hsHoy

“Esa imagen es falsa”, asegura Sheinbaum ante contenido difundido por Greenpeace

La presidenta de México señaló que la imagen publicada por la organización Greenpeace sobre el Golfo de México tras la explosión de la refinería Dos Bocas no tiene datos científicos para sustentarla.

15:05 hsHoy

Sheinbaum habla sobre detención de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte

Claudia Sheinbaum comunicó que no tiene información sobre la presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa de César Duarte, por parte del ICE en Texas.

14:58 hsHoy

Revocación de mandato no era obligatoria

La jefa de Estado aseguró que la revocación de mandato no era obligatoria, pero desde su prospectiva no fue aprobada porque “probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político fueran a tener más votos algunos partidos”.

14:53 hsHoy

Plan b fue aprobado en la parte de los privilegios

“Es la parte que a nosotros nos importaba más”, afirmó la mandataria mexicana.

14:51 hsHoy

“Es lo que más me gusta de la presidencia, viajar y estar con la gente”: Claudia Sheinbaum

14:46 hsHoy

Inflación en México: jitomate, limón y pollo, los productos más afectados

Sheinbaum aseguró que el incremento de costos en estos productos será algo temporal, pero destacó que la medida más importante es que no aumente el precio del diésel, ya que es el principal insumo para el transporte de carga, por lo que se han tomado acciones en conjunto con los gasolineros.

14:42 hsHoy

Compra a tiempo de fertilizantes por parte de Pemex ayudó a reducir costos

“Afortunadamente Pemex compró a tiempo cuando todavía no estaban los precios altos y ya inicia la distribución de fertilizantes”, afirmó.

14:34 hsHoy

“Continuamos con un proyecto de transformación”, declaró Sheinbaum

La jefa de Estado manifestó que hay muchas cosas que no se pueden hacer en 6 años, pero se busca seguir resolviendo en un menor tiempo.

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