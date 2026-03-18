No había producción fentanilo en inmuebles donde había 14 millones de dosis del opioide, asegura gobernadora de Colima

La funcionaria ofreció una conferencia de prensa (Gobierno de Colima)

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que si bien fueron aseguradas millones de dosis de fentanilo en la entidad, lo anterior no significa que en el estado sea fabricado el opioide, pues señala que se trata más bien de un sitio donde era empacada la sustancia.

En una conferencia de prensa del 17 de marzo la mandataria habló sobre la reciente detención de un presunto líder de una estructura criminal en Colima, acciones que también resultaron en la incautación de 14 millones de dosis de fentanilo.

Fue el pasado 12 de marzo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre las revisiones en Villa de Álvarez, sitio en el que fueron detectados un laboratorio clandestino y una bodega usada para almacenar la sustancia.

Ahora, la gobernadora de Colima informa que, tras las indagatorias, fue establecido que no se trata de lugares de producción del opioide.

“Salió un comunicado en una primera instancia en la que se hablaba de la posible producción de estas pastillas para consumo de fentanilo. Una vez que se hizo toda la revisión de estos inmuebles que fueron cateados, se determinó que no estaba propiamente ahí generándose la producción de, sino más bien aparentemente era como el empaquetado”.

Los agentes de seguridad incautaron 240 kilos del opioide (SSP Colima)

Según lo expuesto por Indira Vizcaíno, aparentemente las dosis eran empaquetadas y poder ser transportadas, aunque tampoco hay información de que serían dispuestas en la entidad.

“No podemos tener la certeza de que fuera para distribución, eh, en el estado de Colima”, expresó la mandataria. es relevante recordar que los reportes de inteligencia señalan que uno de los sujetos detenidos fungía como líder de una celula dedicada a la distribución de drogas sintéticas.

La gobernadora agregó que, ante esta situación, su papel es el de mantenerse alerta y realizar trabajos de prevención desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, además, destacó el apoyo para las personas jóvenes y poder detectar riesgos de consumo de cualquier tipo de droga.

Más de 200 kilos de fentanilo y seis sujetos detenidos

Tras las revisione en Villa de Álvarez, los agentes de seguridad hallaron alrededor de 270 kilos de fentanilo, entre polvo y pastillas del opioide. Posterior a que fue publicado el reporte del aseguramiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, agradeció la incautación.

(X @OHarfuch)

En dicha ocasión también fueron detenidas seis personas, entre ellas Yair Leobardo V., quien fue identificado en reportes de inteligencia como líder de una célula criminal ligada a la distribución de drogas sintéticas.

Los otros detenidos fueron Carlos Iván O. R., Claudia Alejandra C., Luis Alberto M. R., Omar Aldo S. S. y Ana María T. V., todo identificados como miembros de la estructura delictiva.