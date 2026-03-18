México

No había producción fentanilo en inmuebles donde había 14 millones de dosis del opioide, asegura gobernadora de Colima

En Villa de Álvarez fueron hallados más de 200 kilos de la sustancia sintética, además de que fueron detenidas seis personas

Guardar
La funcionaria ofreció una conferencia
La funcionaria ofreció una conferencia de prensa (Gobierno de Colima)

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que si bien fueron aseguradas millones de dosis de fentanilo en la entidad, lo anterior no significa que en el estado sea fabricado el opioide, pues señala que se trata más bien de un sitio donde era empacada la sustancia.

En una conferencia de prensa del 17 de marzo la mandataria habló sobre la reciente detención de un presunto líder de una estructura criminal en Colima, acciones que también resultaron en la incautación de 14 millones de dosis de fentanilo.

Fue el pasado 12 de marzo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre las revisiones en Villa de Álvarez, sitio en el que fueron detectados un laboratorio clandestino y una bodega usada para almacenar la sustancia.

Ahora, la gobernadora de Colima informa que, tras las indagatorias, fue establecido que no se trata de lugares de producción del opioide.

“Salió un comunicado en una primera instancia en la que se hablaba de la posible producción de estas pastillas para consumo de fentanilo. Una vez que se hizo toda la revisión de estos inmuebles que fueron cateados, se determinó que no estaba propiamente ahí generándose la producción de, sino más bien aparentemente era como el empaquetado”.

Los agentes de seguridad incautaron
Los agentes de seguridad incautaron 240 kilos del opioide (SSP Colima)

Según lo expuesto por Indira Vizcaíno, aparentemente las dosis eran empaquetadas y poder ser transportadas, aunque tampoco hay información de que serían dispuestas en la entidad.

“No podemos tener la certeza de que fuera para distribución, eh, en el estado de Colima”, expresó la mandataria. es relevante recordar que los reportes de inteligencia señalan que uno de los sujetos detenidos fungía como líder de una celula dedicada a la distribución de drogas sintéticas.

La gobernadora agregó que, ante esta situación, su papel es el de mantenerse alerta y realizar trabajos de prevención desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, además, destacó el apoyo para las personas jóvenes y poder detectar riesgos de consumo de cualquier tipo de droga.

Más de 200 kilos de fentanilo y seis sujetos detenidos

Tras las revisione en Villa de Álvarez, los agentes de seguridad hallaron alrededor de 270 kilos de fentanilo, entre polvo y pastillas del opioide. Posterior a que fue publicado el reporte del aseguramiento, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, agradeció la incautación.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

En dicha ocasión también fueron detenidas seis personas, entre ellas Yair Leobardo V., quien fue identificado en reportes de inteligencia como líder de una célula criminal ligada a la distribución de drogas sintéticas.

Los otros detenidos fueron Carlos Iván O. R., Claudia Alejandra C., Luis Alberto M. R., Omar Aldo S. S. y Ana María T. V., todo identificados como miembros de la estructura delictiva.

Temas Relacionados

ColimaVilla de ÁlvarezFentaniloIndira Vizcaínonarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Granizada sorprende a Ecatepec, Edomex: vehículos arrastrados y caídas de techos desquiciaron el tránsito

La tarde de este martes 17 de marzo se registraron fuertes lluvias en el municipio del Estado de México

Granizada sorprende a Ecatepec, Edomex:

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Tijuana

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

México: las predicciones del tiempo en Cancún este 18 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

México: las predicciones del tiempo

Clima hoy en México: temperaturas para Santiago Ixcuintla este 18 de marzo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas

Clima en Ciudad de México: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Ciudad de México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

De sedes logísticas a la

De sedes logísticas a la recuperación de ADN, por qué era relevante resguardar cabaña en Tapalpa donde estaba El Mencho

Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela las

Aldo de Nigris revela las dificultades que enfrentó su tío Poncho para lograr Ring Royale 2026

¿BTS gratis en el Zócalo? La declaración de Sheinbaum que emociona al ARMY mexicano

“Alguien te tiene que bajar del poni”: ella es la nueva rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Metronomy confirma regreso a México con gira: fechas, ciudades, venta y preventa de boletos

Exnovia de José Ángel Bichir reacciona a la caída del actor desde un tercer piso

DEPORTES

Panamá anuncia a sus 23

Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

Esta es la estrella de Japón que no jugará el Mundial 2026 en México por lesión

¿Hay tiro?: Mauricio Sulaimán se lanza contra las peleas de influencers como el Supernova y Ring Royale 2026

Selección Mexicana suma otra baja: Santiago Giménez no será convocado para el México vs Portugal en el Azteca

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales