Trece mexicanos han fallecido bajo la custodia de ICE hasta la fecha: seis fueron por complicaciones médicas y cuatro por suicidio

Agente del ICE. REUTERS/Alyssa Pointer

Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento seis mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Durante la mañanera del pueblo de este 25 de marzo en Palacio Nacional, el funcionario aseguró que esta situación es inaceptable para el Gobierno de México.

Personas mexicanas fallecidas bajo la custodia del ICE

La SRE presentó un balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026.

Estados donde ocurrieron los casos

California (4)

Georgia (3)

Arizona (2)

Texas (1)

Florida (1)

Missouri (1)

Illinois (1)

Edad de las personas

Entre 19 y 69 años

Presunta causa de muerte

Complicaciones médicas (6)

Suicidio (4)

Operativos (2)

Tiroteo (1)

Apoyo económico para repatriación

Cinco casos recibieron apoyo

Monto total de repatriación

22 mil 288.34 dólares

Roberto Velasco Álvarez durante la mañanera del pueblo de este 25 de marzo en Palacio Nacional. (Presidencia)

Demandas legales

Presentadas (2)

En integración de expediente (4)

En análisis jurídico preliminar (3)

En valoración por la familia (3)

Tipo de representación:

Programas de la SRE (5)

Privada (4)

Gestiones diplomáticas

14 comunicaciones enviadas

12 respuestas recibidas

La institución informó acerca de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE.

En cuanto al apoyo económico brindado por la SRE, se comunicó que seis personas de las afectadas fueron sepultadas en Estados Unidos, dos no solicitaron apoyos.

Mientras que en un caso no se pudo localizar a los familiares de la persona, por lo que no hubo apoyo legal. Tres situaciones están en valoración por la familiar y en otro más no se ha encontrado a los parientes del fallecido.

“Vamos a buscar que haya toda la justicia”, expresó Roberto Velasco Álvarez.

Detención de migrantes en EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente dio a conocer que desde el 20 de enero del 2025 hasta el día de hoy, ICE ha detenido 177 mil 192 connacionales.

La cifra actual se encuentra en 13 mil 722 personas arrestadas por autoridades de Estados Unidos.

“Estamos tratando de homologar todos los servicios de los consulados para que pueda haber una atención más eficiente, oportuna y pareja en esta que es la red de consulados más grande del mundo. No hay ningún otro país que tenga tantos consulados como los que México tiene en EU”, aseguró el funcionario.